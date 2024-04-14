https://ukraina.ru/20240414/1054505894.html

Запасайтесь буржуйками. Украинские эксперты с негодованием готовятся к десятилетиям войны с Россией

Запасайтесь буржуйками. Украинские эксперты с негодованием готовятся к десятилетиям войны с Россией - 14.04.2024 Украина.ру

Запасайтесь буржуйками. Украинские эксперты с негодованием готовятся к десятилетиям войны с Россией

На Украине обсуждают возможные последствия точных ударов ВС РФ по объектам энергосистемы киевского режима и думают, во что превратится Украина в том случае, если нынешний режим сохранится, а конфликт затянется на годы.

2024-04-14T18:46

2024-04-14T18:46

2024-04-14T18:46

украина

киев

россия

кость бондаренко

алексей арестович

дмитрий кулеба

укрэнерго

верховная рада

эксклюзив

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Последствия этих самых ударов уже начинают ощущаться. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обратилась к потребителям с просьбой снизить потребление энергии в часы максимального спроса с 19.00 до 22.00 из-за значительных повреждений, нанесенных украинской энергетической системе в результате массированных атак противника. В компании заявили, что массированные атаки на ТЭЦ и ГЭС поставили под опасность работу энергосистемы.Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев экономить свет весь 2024 год."Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой", - приводит его слова издание "Страна.ua".Экс-советник ОП Алексей Арестович* отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что теперь власти намерены выяснить, куда делись миллиарды, выделенные на защиту объектов энергетики. Надо выяснять и ситуацию с защитой АЭС."Мы провалили как страна экзамен по защите энергосистемы и создания альтернативной энергосистемы", - констатировал экс-советник. Он добавил, что при этом "россияне выучили свои уроки и бьют достаточно эффективно".Украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко в эфире ютуб-канала политолога Юрия Романенко отметил, что ВС РФ в течение месяца уничтожила всю маневровую генерацию Украины.Он предположил, что удары продолжатся. Итак, нет маневровой генерации — уже в Киеве начали ограничивать подачу электроэнергии в торговых центрах. Харьков остается вообще без электроэнергии, ударили уже и по ТЭС в Сумах.В стране уже более десяти областей, где есть проблемы с энергоснабжением — Херсонская, Николаевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Киевская, Киев, перечислил эксперт.Он подчеркнул, что все должны понимать — ни за полгода, ни за год маневровую генерацию не восстановить, в ближайшее время начнется период жесткого ограничения подачи электроэнергии бизнесу и частным лицам, всем. А если русские будут дальше бить, то… придется подбирать подходящее слово, чтобы описать ситуацию. В общем, готовьте буржуйки."То, что нас ждет, вы даже не можете представить", - сказал Олег Попенко, пояснив: "будут просто отключать".Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что на сегодняшний день правительство не знает, каков выход из сложившейся ситуации и просто рассчитывает на то, что западные партнеры не бросят. Украинцам надо на всякий случай приготовиться к повышению тарифов. Протестовать не получится, любой "тарифный Майдан" сейчас будет подан как работа на врага, равно как и любая критика власти, отметил эксперт в эфире канала "Дикий Live".Относительно принятого последствий принятого Верховной Радой закона об ужесточении мобилизации Бондаренко сказал, что этот закон не решает проблем, поскольку современная война не выигрывается битвой масс, нужна техника, а техники Киеву не дают.Тем временем Киев намерен воевать именно людьми и предпринимает усилия для возвращения выехавших украинцев. Так, МИД Украины намерен противодействовать ассимиляции украинцев за границей, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.Кость Бондаренко в связи с этим отметил, что это уже вызывает вопросы на Западе - "а те ли там (на Украине — Ред.) при власти люди, которым мы должны помогать?".Внутри страны накапливается недовольство, рейтинг Зеленского падает, а максимальное падение начнется после завершения конфликта, чем бы он не закончился, предсказал эксперт. Правда, конфликт может продолжаться долго, некоторые аналитики говорят о десятилетиях.Бондаренко отметил, что даже если боевые действия остановят, примут, например, мирный план Эрдогана, проведут демаркационную линию там, где сейчас проходит линия фронта, нынешняя украинская власть может сказать, что это перемирие ничего не значит, для нас война продолжается, военное положение, закрытые границы и полицейское государство остаются до тех пор, пока не выйдем на границы 1991 года… И тогда, сделал прогноз эксперт, "мы превратимся в такую себе Северную Корею".* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240410/1054412429.html

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украина, киев, россия, кость бондаренко, алексей арестович, дмитрий кулеба, укрэнерго, верховная рада, эксклюзив