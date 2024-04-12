https://ukraina.ru/20240412/1054466736.html

Возвращение к "Стамбулу". Главное на Украине на утро 12 апреля

Возвращение к "Стамбулу". Главное на Украине на утро 12 апреля - 12.04.2024 Украина.ру

Возвращение к "Стамбулу". Главное на Украине на утро 12 апреля

Президент России Владимир Путин согласился с предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко вернуться к согласованному в Стамбуле договору с Украиной

2024-04-12T09:35

2024-04-12T09:35

2024-04-12T10:26

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Своё предложение Лукашенко озвучил на встрече с Путиным вечером 11 апреля. До этого президент России рассказал о том, что происходит с переговорами по Украине."Продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. Поскольку мы туда не едем, — это уже вообще паноптикум какой-то, — говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся", — отметил российский лидер.По словам Путина, Россия за мирные переговоры."Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы за. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью. Почему я так говорю? Потому что, если возникнет необходимость, позволю себе к вам обратиться, может быть, мы продолжим консультации с вами по этому направлению", — отметил он в разговоре с Лукашенко.В ответ Лукашенко отметил, что помнит переговоры 2022 года."Я помню этот процесс, который начинался в Беларуси, три раунда прошли, четвёртый раунд — в Стамбуле. И Вы мне потом эти документы ксерокопировали и передали. Этот документ сначала показали, я его прочитал, потом Вы мне его дали, о чём договорились. Документ, который был парафирован. Серьёзные были подвижки: и россияне "подвинулись", и украинцы. Но потом, ясно, приехали, одёрнули: давай, воюй до последнего украинца. Поэтому в данном случае абсолютно поддерживаем мирный процесс, от которого никогда Россия не отказывалась, и сегодня в том числе", — указал президент Белоруссии.Уже ближе к концу встречи Лукашенко предложил взять за основу документ, над которым работали в Стамбуле."Думаю, Владимир Владимирович, такой момент, меня чутьё никогда не обманывало, такой момент, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик на Украине. Найдут. У военных найдут, как ни странно. Я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении. Журналисты спрашивали по поводу некоторых вопросов, Украины и прочее, чуть ли не бежать, ваши журналисты только что, Россия должна куда-то бежать, кого-то просить. Никого не надо просить и бежать, надо просто по-человечески себя вести. Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему", — отметил президент Белоруссии.Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появился так называемый план Эрдогана по Украине. Согласно информации, текст этого документа есть у Турции, России и Украины. Он основан на тексте соглашений, достигнутых в 2022 году в Стамбуле. Как сообщалось, поддержать "план Эрдогана" может ряд европейских политиков. Кроме того, сообщалось, что документ будут предлагать для поддержки лидерам стран глобального Юга.В документе было прописано взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также о возобновлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с невозможностью одностороннего выхода из него в будущем. Также в договоре предполагался запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию правительства этой страны. Также предлагалось заморозить боевые действия на Украине по существующей линии фронта. При этом должны были быть назначены референдумы на 2040 год: общеукраинский — касательно внешнеполитического курса страны, а также референдумы в новых регионах России. При этом до 2040 года гарантировался внеблоковый статус Украины, а Россия не возражала против вступления Украины в ЕС. Также предлагался обмен пленными по формуле "всех на всех".После появления в СМИ и телеграм-каналах этого документа в украинском руководстве назвали его спецоперацией России."Первоисточником этой информации является российский телеграм-канал, который контролируется российскими спецслужбами. Информация появилась ещё 23 марта. Удивительно, что далее сообщения распространялись в "Новой Газете. Европа"* (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) и пророссийских телеграм-каналах", — заявила 11 апреля в комментарии Forbes Ukraine советница главы Офиса президента Украины Дарья Заривная.Пророссийскими телеграм-каналами она назвала популярные на Украине и независимые от власти телеграм-каналы MediaKiller, "ЗеРада" и "Легитимный", которые украинские власти за их неподконтрольность обозначают как "вражескую пропаганду"."Похоже на то, что россияне насыщают информационное поле дезинформацией и пытаются сместить фокус фейками перед будущим саммитом в Швейцарии касательно достижения мира на Украине", — заявила Заривная.Она подчеркнула, что на саммите в Швейцарии основной темой обсуждения будет формула мира президента Украины Владимира Зеленского. По её словам, 10 апреля Зеленский говорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, а работа со швейцарской командой "длится 24/7"."Со временем мы сможем обнародовать количество участников. Процесс подготовки длится. Поэтому российская дезинформация не сможет сбить нас с пути к миру на условиях Украины", — подчеркнула Заривная.Тем временем в самой России также скептически относятся к любым переговорам, где под сомнение ставится статус новых регионов. Так, ещё 3 апреля новость о том, что во время переговоров глав Минобороны России и Франции была "отмечена готовность к диалогу по Украине" и то, что "исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе", многие указали на Конституцию России."Из этого текста не совсем ясно, кем отмечена готовность договариваться на "стамбульских положениях". Видимо, французским министром. Потому что с нашей стороны недалече как месяц назад пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти соглашения неактуальными: "В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации". Так Песков прокомментировал публикацию тезисов "Стамбула" в американской прессе. По ним, к примеру, мы должны были отвести свои силы отовсюду, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. Крым бы остался российским, а судьбу Донецка и Луганска пришлось бы решать на отдельных переговорах президентов России и Украины. Запорожская и Херсонская области, соответственно, вернулись бы на Украину. Сегодня это невозможно, потому что Конституция РФ прямо запрещает отчуждение российских территорий", — отмечал российский военкор Александр Коц.Таким образом, если договорённости, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года, и будут использованы, то лишь в той части, которая не касается новых регионов России.

https://ukraina.ru/20240411/1054456305.html

https://ukraina.ru/20240411/1054444297.html

https://ukraina.ru/20240411/1054439160.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, александр лукашенко, украина, россия, швейцария