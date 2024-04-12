https://ukraina.ru/20240412/1054460660.html

Дмитрий Краснов: Россия получила урок, когда поверила в лапочку Зеленского и угодила в лапы НАТО

Дмитрий Краснов: Россия получила урок, когда поверила в лапочку Зеленского и угодила в лапы НАТО - 12.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Россия получила урок, когда поверила в лапочку Зеленского и угодила в лапы НАТО

"Пятнадцать человек на сундук мертвеца". Пока джентльмены удачи из Евросоюза делят наследство предшественников, России не стоит питать иллюзий на счет "пророссийской настроенности" Словакии. Нам уже хватило лапочки Зеленского.

2024-04-12T07:41

2024-04-12T07:41

2024-04-12T07:41

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.— Дмитрий Анатольевич, для чего глава МИД Британии Камерон встречался с Трампом. Для обсуждения финансирования войны на Украине против России? Или европейцы пытаются оценить — насколько опасным или полезным может стать Трамп-президент?— Наш президент недавно сказал: "Мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ". Совершенно разумная и прагматичная позиция. Этот подход разделяют все адекватные политики нашей планеты. Поэтому нет ничего неожиданного, что с человеком, имеющим высокие шансы стать американским президентом, заблаговременно работают дипломаты других стран.Вот только формулировка "опасным или полезным" не совсем отражает действительность. Только в медиа Дональд Трамп выглядит шальным эксцентричным миллиардером. На самом деле он вполне договороспособен и предсказуем в рамках обязательств. Поэтому, думаю, ни внезапной опасности, которую следовало бы заблаговременно разведать, ни неожиданной пользы европейцам ждать не приходится.— Евросоюзу нужно сменить стратегию в конфликте России и Украины — сосредоточиться на переговорах и достижении мира, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Стране не нужен конфликт с Россией. А что нужно Венгрии?— Венгрии нужна социальная справедливость, высокий уровень жизни, хорошая погода и отличное настроение. Это если говорить о Венгрии как о некоем едином лице, которым она, конечно, не является. Там точно так же, как и в любой другой стране, есть богатые и бедные, левые и правые; политические и научные элиты, простые рабочие; горожане и сельские жители, маргиналы и преступники. И в каждой стране "элитам" хочется жить не просто хорошо, а лучше всех. И, желательно, чтобы эти остальные не досаждали и, тем более, не угрожали благополучию так называемых избранных.Идеальное решение при таких мечтаниях — оседлать какие-то потоки. Например, трубу с российским газом, финансовую помощь от Европы, передел земель рухнувшего соседнего государства. Вот, собственно, то, что определяет политику Венгрии. А насколько это полезно венгерскому народу, в отличие от истеблишмента — большой вопрос.— Румыния, судя по заявлениям, тоже не хочет ввязываться в украинскую войну. Но базу НАТО строить почему-то дает на своей территории. Почему?— Во-первых, конкретно эта база, которая вдруг стала модой в российских медиа, существует с советских времён. Гражданский аэропорт возник позже, когда в конце холодной войны военные поумерили свои аппетиты. Но случился ренессанс — американцы использовали базу как перевалочный пункт сначала для атаки на Ирак, а потом для афганской кампании.Расширение румынской базы было запланировано не позже 2018 года. В 2019-м правительство Румынии ободрило проект модернизации авиабазы, а в следующем году согласовало выкуп 1400 объектов недвижимости. В марте 2021 года был проведен тендер на приобретение "Услуг по проектированию и выполнению работ по секретному контракту на модернизацию инфраструктуры 57-й авиабазы ​​имени Михаила Когэлничану". Всё по плану.Напомню, Румыния — член НАТО с 2004 года. Удивительно было бы, если член альянса воспротивился реализации его планов. К тому же, и здесь просматривается желание "оседлать потоки" — Румыния не скрывает своих амбиций отнять и грузы, и деньги у немецкой базы Рамштайн.— Президентом в Словакии стал политик, которого в Киеве называют пророссийским. Действительно ли это так?— Нет, не так. Нет никаких пророссийских политиков. У каждого государства — свои интересы, у каждого политика этого государства — тоже свои потребности. И частенько они не совпадают. В лучшем случае политик рационален. В идеальном — патриотичен. Но питать иллюзии, что он поступится своими интересами ради симпатии к чужой стране, наивно, как минимум.Модный у нас дискурс о "пророссийскости" то одного, то другого [европолитика] каждый раз приводит к отчаянному разочарованию: "Да как так-то? Мы в него так верили, а он —нож в спину". Эрдоган, Трамп, Токаев, Орбан — продолжать можно бесконечно.Кстати, сейчас все уже забыли, но российские аналитики связывали большие надежды с кандидатом в президенты Украины Зеленским. Как же, и сам на русском говорит, и войну на Донбассе прекратить обещает, и вообще — лапочка. Только вот очень уж когтистой оказалась эта лапа.— О чем еще спорят старая и новая Европа, помимо отправки войск на Украину?— "Пятнадцать человек на сундук мертвеца". Джентльмены удачи делят наследство предшественников. Окончательно забросив производство, политикум яростно борется за передел того, на чём ещё можно разжиться.Извечные попрошайки младоевропейцы распробовали новую тактику и ведут себя как капризный трёхлеток в игрушечном магазине. Если грохнуться на пол, сучить ножками и громко орать, то родители-таки купят желаемую игрушку. Не имея за душой ничего, кроме уверений в собственной демократичности, эти ребята сейчас истерят по каждому поводу — будь то поддержка Украины, на которой они зарабатывают, или положение фермеров.Респектабельная старая Европа в испуге отмусоливает деньги визгливым лимитрофам и с ужасом глядит на своё рассыпающееся хозяйство.— Как считаете, при каких условиях Брюссель захочет стать независимым от Вашингтона?— Если "элиты" будут зависеть от своих народов, а не от вашингтонских, простите, старперов, то и станут работать в интересах своих граждан. Но для этого нужно не кричать о демократии, а реализовывать ее в практических инструментах.— Ситуация в ЕС нестабильная, и, по мнению экспертов, она может измениться, только если сменится внутренняя структура в ЕС. Выборы в Европейский парламент 2024 года должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Какие конкретно силы и люди должны прийти к власти в Европе, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?— Увы, те силы, которые действительно могли бы остановить процессы деградации, крайне не популярны. Это "левые" политики и движения, которые маргинализированы стараниями пропаганды. Имитаторы "левой" повестки, будь то "правые" популисты или снизошедшие до озвучивания идей социальной справедливости благонамеренные центристы, просто не способны пресечь лютый маразм, охвативший европейский политикум. Да, собственно, они сами принадлежат этой чудаковатой когорте, озабоченной лишь полнотой личного кармана.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, венгрия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, ес, нато, сша, румыния, выборы