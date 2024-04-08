https://ukraina.ru/20240408/1054367934.html

Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля

Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля - 08.04.2024 Украина.ру

Координатор теракта в "Крокусе" и Украина, "огневая карусель". Главное на Украине на утро 8 апреля

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали своего координатора и указали на связь с Украиной. Российские артиллеристы устроили "огневую карусель" на Артёмовском направлении

2024-04-08T09:42

2024-04-08T09:42

2024-04-08T10:49

эксклюзив

хроники

дмитрий медведев

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следственный комитет

артемовский

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Вечером 7 апреля телеканал "Россия 1" опубликовал запись допросов обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"."В сторону Киева [уходить были планы]", – рассказал один из обвиняемых Далерджон Мирзоев*.Другие назвали имя куратора Сайфулло. Именно он определил объект нападения – "Крокус Сити Холл", а после направил их к границе с Украиной."Он нам сказал: "Уезжайте в сторону Киева. И когда доберётесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу!" – указал Шамсидин Фаридуни*.Установлено, что во время движения террористов по трассе М-3 "Украина" военнослужащие украинских подразделений разминировали участки границы рядом с деревнями Чуйковка и Сопычь Сумской области, что давало террористам возможность манёвра: они могли выбрать одно из двух окон для прохода на украинскую сторону."Каждый понимал, что перейти границу будет тяжело. Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев. Должны были дать нам деньги — по одному миллиону рублей", – отметил Мухаммадсобир Файзов*.Его слова подтвердил Саидакрами Муродали Рачабализода*."И там ещё один миллион рублей дадут", – рассказал он.Ранее Следственный комитет России также сообщил о найденных в телефоне одного из террористов снимках с украинскими военными."Утром 24 февраля 2024 года, то есть в годовщину начала специальной военной операции, один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла" и подъездных путей к нему. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях. Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", – отмечалось в сообщении пресс-службы СК РФ от 5 апреля.Заявления обвиняемых в теракте прокомментировал замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ**, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" — написал Медведев в соцсети X.Политолог Лев Вершинин указал, что сам факт публикации видео допросов свидетельствует: Украину могут объявить государством-террористом."Честно говоря, были опасения, что мудрые люди, пошушукавшись с партнёрами, замылят информацию об украинском следе в трагедии "Крокуса", дабы не осложнять переговорный фон, но, слава богу, опасения не оправдались, и можно предположить (не факт, но предположить же можно), что в третьей декаде мая помойка будет объявлена государством-террористом, а это очень хорошо", – отметил он.На самой Украине встревожились публикацией видео допросов."Пояснять ничего не надо, все нарративы понятны, как и возможные варианты последствий", – отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".При этом официально Украина отрицает свою причастность к теракту.Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.Всего по делу арестовали 11 фигурантов, включая четырёх граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта — их задержали неподалёку от украинской границы. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников. Как позднее сообщил директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след."Огневая карусель"Артиллерийские расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Юг" уничтожили опорные пункты и позиции ВСУ на Артемовском направлении, использовав тактику "огневой карусели", сообщили журналистам в Минобороны России, передаёт РИА Новости.Тактика "огневой карусели" заключается в непрерывном огневом воздействии на противника несколькими орудиями."Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на Артемовском направлении специальной военной операции", — отмечалось в сообщении Минобороны РФ."Огневую карусель" российские артиллеристы применили при атаке позиций украинских военных"Слаженная работа военнослужащих реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая шквальным огнем позиции ВСУ", – рассказали в Минобороны РФ.Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на Артёмовском направлении наиболее сложной для украинских военных."Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артёмовском. — Ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", – отметил Сырский.По его словам, "самые жестокие бои" на момент публикации шли в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ.* Лица, внесённые в перечень террористов и экстремистов.** Запрещённая в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240407/1054362604.html

https://ukraina.ru/20240407/1054357193.html

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эксклюзив, хроники, дмитрий медведев, украина, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет, артемовский