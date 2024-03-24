https://ukraina.ru/20240324/1054053644.html

Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет

Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет - 24.03.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Экономика США уже рухнула, и весь мир ее не спасет

Банк Америки предупредил о грядущем кризисе из-за госдолга США. Американский госдолг с 2023 года каждые 100 дней растет на один триллион долларов.

2024-03-24T10:00

2024-03-24T10:00

2024-03-24T10:35

интервью

сша

госдолг

доллар

россия

китай

дональд трамп

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Можно надувать свою экономическую важность любыми способами, но если вы не в состоянии производить жизненно необходимое вооружение, если вы пытаетесь позиционировать себя как крупнейшую военную державу современности, то это значит, что необходимой экономики у вас нет, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Ростислав Владимирович, регулярно мы слышим два мнения: США напечатают еще сколько угодно денег для покрытия долга, и второе – экономика США скоро рухнет. Насколько критична ситуация с госдолгом США?- Экономика США уже рухнула, если иметь в виду промышленность, потому что США не могут запустить военное производство так, как они запустили его во время Второй мировой войны. У них тогда тоже были орудия калибра 105 мм, 155-мм. Были и другие, но эти были одни из основных наиболее ходовых калибров. Они к ним выпускали миллионы снарядов, не заморачивались даже. Стреляй, не хочу, и ещё останется. А сейчас не могут. Это Трамп выходит с программой "сделать Америку вновь великой", вернуть промышленность в Соединённые Штаты. Конечно, сферу услуг, банков, но это тоже можно назвать экономикой. Можно чаевые заносить в ВВП. Вот, Украина пусть им в ВВП заносит кредиты, которые она получает.Можно надувать свою экономическую важность любыми способами, но если вы не в состоянии производить жизненно необходимое вооружение, если вы пытаетесь позиционировать себя как крупнейшую военную державу современности, то это значит, что необходимой экономики у вас нет. Немцы говорят открытым текстом, наша экономика погибла. Конечно, у них ситуация значительно лучше, чем у Украины, с которой когда-то экономики были сопоставимы, еще в начале 90-х.Сейчас тоже рискуют скоро стать сопоставимыми, но немножко по другой причине. Не по причине бурного развития, а по причине бурного упадка. Пока что, конечно, ситуация получше, но она катастрофически ухудшается и ухудшается катастрофическими темпами. Дело в том, что европейская экономика была хоть и конкурентом, но одновременно и дополнением американской. И когда американцы уничтожают европейскую экономику, они подрывают базу своего наиболее важного союзника. И если они до этого надрывались, неся ответственность за весь мир, пытаясь играть роль мирового жандарма, мирового гегемона, то сейчас им придется надрываться в десять раз больше, пытаясь вернуть эту роль.А напечатать долларов можно сколько угодно, например, в Зимбабве печатали сколько угодно. Главное, чтобы эти доллары принимали, а принимать их в мире уже отказываются, резко сокращают вложения в американские долговые обязательства. Практически все, кроме Японии. Но Япония одна не вытянет американский государственный долг. Хоть что с ней делать, она просто по швам порвется. Она не в состоянии купить столько, сколько надо продать Соединенным Штатам, а главное вся проблема американского долга заключается в том, что он все равно конечен. Да, кажется, они могут напечатать сколько угодно. До тех пор, пока есть покупатель, но дело в том, что все остальные доллары не печатают.И у всех остальных есть возможность купить только определенное количество долларов, в зависимости от того, сколько заработали. И пока там этот долг исчислялся сотнями миллиардов, даже триллионом долларов, но это все еще было более-менее нормально. Но он давно перешагнул мировой ВВП.Планета просто не может покупать столько, сколько надо американцам для обслуживания долга. Значит этот долг рано или поздно должен быть обнулен. А обнуление долга — это катастрофа, в том числе катастрофа для доллара. Но катастрофа для доллара началась раньше, потому что американцы начали использовать свои финансовые возможности в качестве оружия. И сразу же после этого огромное количество стран начало потихонечку избавляться от номинированных в долларах активов. Потому что они понимают, что в любой момент могут оказаться на месте страны, против которой введены санкции. То есть американцы вводят эти санкции по собственному произволу, как хочу, так и ввожу. По принципу, вас видели с человеком, который когда-то проезжал мимо страны, против которой введены санкции. Поэтому введем к нему санкции и против вас, а заодно и против вашего государства.Поскольку большое количество государств опасается попасть под такого рода американский произвол, то сокращение авуаров в доллары пошло уже давно. И постоянно ежегодно отмечается падение роли доллара в мировых торговых расчетах. Раньше доллар был главной мировой торговой валютой, и никто не претендовал на эту роль. Сейчас давно уже это не так. Конец доллара не за горами, а если сравнивать доллар с тем, что было 10 лет назад, это вообще не доллар. Если бы не было катастрофы американской экономической системы, то уцелела бы американская военно-политическая система.Она же в конце концов базировалась на господстве доллара. За доллар американцев содержали самый большой в мире флот. Сейчас самый большой флот содержат китайцы за юань. За доллар американцы содержали самую большую армию, насыщенную под завязку инновациями. За доллар американцы подкупали политиков, генералов, кого угодно в странах, которые пытались оппонировать. За доллар американцы покупали союзников. Если доллар становится не нужен, то это примерно, как в 90-е с рублем.А сейчас и рубль нужен, и юань нужен. Да, в каких-то размерах и доллар нужен, даже в больших, чем рубль пока что. То есть в мире естественным путем формируется такая поливалютная корзина. И на передовые позиции там сейчас выходит юань. Тоже непонятно, надолго ли. Китайская экономика огромная, она серьезно перегрета, испытывает очень такие нетривиальные трудности.Поэтому непонятно, как долго, еще Китай будет оставаться таким локомотивом, особенно в очень непонятной нынешней политической ситуации. Но тем не менее, пока что на передовые позиции здесь выходит юань. А это валюта политического оппонента Соединенных Штатов, по поводу которого Соединенные Штаты не скрывают агрессивных намерений. И они ничего не могут сделать с этой валютой.Сейчас возможности США значительно упали, поэтому выросли возможности России и Китая. В том числе и в результате бездумной американской политики. Американцы совсем не фатально были обречены на эту катастрофу. И даже до сих пор могли бы вполне сохранять свою гегемонию. И даже Россия и Китай были совершенно не против. Они неоднократно говорили, что мы можем договориться. И мы могли договориться. Американцы не хотели ни в чем уступать. Теперь уже поздно. Даже если мы всем миром возьмёмся их спасать, уже не спасём. Уже им придётся пройти через очень тяжёлые, сложные годы. Не знаю, хуже ли 90-х, но точно не лучше. А скорее всего значительно хуже 90-х. Для того, чтобы потом выйти на новый рост. Выйти на новую экономику, на новую политическую систему даже возможно. Пока что у них перспективы самые мутные.- А зачем тогда Россия продолжает вкладываться в долговые обязательства? Эта цифра увеличилась до 43 миллионов в январе 2024 года.- Знаете, я периодически в своих вещах находил какие-то там советские деньги, 2 или 3 копейки. Даже после переезда в Москву. Где-то там завалялись, я их там находил. Вот 30-50 миллионов — это для государства с экономикой объёмом, как у России, это тоже самое, что для меня найти 2 копейки советские. И спрашивают, а зачем вы их до сих пор держите? Уже этой страны нету. А у вас ещё её валюта. Что, рассчитываете, что она вернётся, может быть, когда-то? На 2 копейки 2 коробка спичи купите? Или два стакана газированной воды?Нет. Дело в том, что Соединённые Штаты до сих пор присутствуют в мире как одна из крупных торговых держав. И мы кое-что ещё даже покупаем у них напрямую, несмотря на санкции. И обязательства у нас есть номинированные в долларах, которые мы должны постоянно оплачивать. Для этого мы всё время держим определённую сумму в долларах.Советский Союз, который никак не был причастен к долларовой системе, тем не менее продавал и нефть, и всё остальное за доллары. Хотя мог продавать за рубли. Пусть бы американцы покупали у нас рубли, платили бы за нашу нефть. Вроде бы даже выгоднее. Но он продавал за доллары, потому что ему надо было этими долларами расплачиваться за критический импорт, которые он мог купить только за доллары, рублей никто не принимал. И у него постоянно были вложения, и не такие, как у России сейчас, а значительно больше. Вот эти самые американские обязательства Россия сократила до минимума.- Напоследок хотел поговорить о Кавказе. Смотрим на Армению, создаётся впечатление, что страну активно толкают к самоубийству, исходя из заявлений премьер-министра страны Пашиняна, исходя из действий правительства. Генсек НАТО Столтенберг совершил кавказский вояж. Раскачивают ситуацию в Грузии. В пору ли говорить о новом конфликте на Кавказе, и насколько велика вероятность подобного конфликта?- В чём проблема маленьких государств? Они видят мир не так, как его видят крупные. Не так как его видят великие державы, не так как его видят глобальные империи. Они видят свой кусочек, свой маленький кусочек мира, он для них очень важен. И ценность любой крупной державы заключается в способности и желании в конкретный момент вот этот кусочек мира поддерживать в состоянии, которое нравится маленькой державе, маленьком государству.Тогда очень большая держава, хороший правильный союзник. Они даже не понимают, что для России на Кавказе вообще все равны. Не только на Кавказе, для России все равны практически во всей Евразии. Мало найдётся государств, которые Россия способна выделить в качестве отдельных крупных партнёров. Китай, Индия, Иран, а все остальные, в принципе, все равны. И со всеми Россия выстраивает нормальные отношения. А для маленьких государств такие действия становятся предательством.Как это так? Это же наш враг. А вы с ним торгуете, договариваетесь о чём-то. Вы должны с ним воевать за наши интересы. Вы наши друзья, ну побейте этого плохого мальчишка. Прогоните его из нашей песочницы, отберите у него наше ведёрко. Сейчас Россия занята, она занята на Украине и будет занята европейским кризисом ещё очень долго. Ну, по крайней мере, по меркам маленьких государств.И, допустим, Армения, которая была нашим союзником в Закавказье, которая, кстати, раньше высказала недовольство тем, что Россия рассматривает Азербайджан тоже как своего партнёра. Понимая, что сейчас Россия не может активно её поддержать, более того, что сейчас Россия в принципе не может играть роль жандарма в Закавказье, всех развести по разным углам и запретить им драться, они ищут нового покровителя.Очень мало политиков, возглавляющих маленькие страны, которые способны возвыситься над таким региональным, или, скажем, хуторским мышлением. Просто потому что у них такой горизонт, они так видят мир. Это как человек, который родился в селе, да, и никогда даже в райцентр не выезжал, для него мир заканчивается там за околицей.Они попытались заменить Россию как партнёра французами. Сейчас у них медовый месяц, Франция поставляет технику, но армяне недовольны, Пашинян начинает нервничать, потому что выяснилось, что французы не собираются воевать с Азербайджаном, надо же, какая новость. И Армении придётся, если начнётся война, это делать самостоятельно, и той техникой, которая у неё сейчас есть. Поэтому в Армении сейчас очередной кризис жанра, там думают, что делать дальше. Ругаться теперь ещё и с Западом, после того, как практически поругались с Россией, как-то не хочется. Возвращаться в тесное объятие России, но это, в принципе, ничего не поменяет, они знают российские предложения, и они не хотят идти по этому пути.И поэтому, допустим, у России получится их уговорить, но только тогда, когда у России не будет больше никаких проблем, она сможет твёрдой ногой встать на Кавказе и сказать всем остальным: ребята, вот правила игры, а кто нарушит, будет стоять в углу, и останется без сладкого. Тогда они быстро договорятся.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240322/1054038971.html

https://ukraina.ru/20240322/1054048549.html

https://ukraina.ru/20240322/1054048169.html

https://ukraina.ru/20240322/1054028325.html

сша

россия

китай

армения

азербайджан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сша, госдолг, доллар, россия, китай, дональд трамп, армения, азербайджан