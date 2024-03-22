"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают
Хамство секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя требует осмысления интересов Китая в российско-украинском конфликте.
Китай — союзник России, но ему нужен мир, при том весь мир
"Я не понимаю, кто может нашими землями так брать и разбрасываться. Какому-то Х.., я извиняюсь, фамилия, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать", — так секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал китайские мирные инициативы.
С одной стороны, эти слова следует назвать хамством, речь идёт о бывшем замминистра иностранных дел КНР, а ныне спецпредставителе по делам Евразии и главе делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэе (китайский слог в латинской транскрипции hui произносится как "хуэй"). С другой стороны, такая реакция на "челночную" дипломатию Китая требует осмысления, чего же хочет руководство КНР в разрезе СВО и почему это не нравится украинским властям?
После того, как экономический, а за ним и политико-идеологический рост Китая, который удалось обеспечить в рамках так называемой глобализации (на самом деле системы империализма с американским "порядком, основанным на правилах") создал опасность для американской гегемонии, гегемону объективно потребовалось то, чего он долгое время избегал. Речь идет о мировой нестабильности, так называемом управляемом хаосе.
Войны и другого рода конфликты этой эпохи отличаются от "холодной войны" США с СССР. Тогда речь шла о борьбе за зоны влияния между двумя системами. Сейчас две системы тоже есть, но их борьба выглядит несколько иначе.
Китаю нужны не зоны влияния, а "открытый мир" (весь мир) для производства и торговли. В интересах Китая сохранить миропорядок ООН, но с некоторыми оговорками. КНР нужен не "порядок, основанный на правилах", которые США может менять в зависимости от сиюминутных потребностей, а консенсусный порядок равных участников мировой политики. В этом Китай и Россия едины.
ООН в теории и создает такой миропорядок, но на практике все в конечном итоге решается силой, и правомочность ООН тоже нужно подтверждать исключительно силой.
Кроме системы, не допускающей полноценной мировой войны, новая реальность требует и защиты суверенитета от внешнего взлома, т.е. от работы недружественных НКО и всего того, что организует "цветные революции". Не случайно официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь недавно подчеркнул, что Вашингтон является крупнейшим в мире источником и распространителем ложной информации. Здесь позиции Китая и России тоже совпадают.
Китай помогает России в локальном конфликте. У него, по большому счету, нет выбора, точно так же, как у России нет выбора в ее "повороте на Восток". Если Россия будет пусть и не уничтожена, но хотя бы приведена в состояние 90-х годов, следующим на очереди станет Китай.
Так вот, Китай помогает России в локальном конфликте и, если бы не эта помощь, вообще неизвестно, выдержала бы российская экономика, или нет. Но глобальный (считай, ядерный) конфликт КНР не нужен ни при каких раскладах.
Евросоюзу, в принципе, тоже, что сейчас прямо демонстрирует папа Римский Франциск, нарываясь на хамство от Борреля по поводу "сада", в который никто не просил лезть. Но в том-то и дело, что в "сад" ЕС могут залезть, не спросив. Кроме того, амбиции некоторых европейских политиков, которым не надо переизбираться, вполне в состоянии запустить маховик большой войны тем же введением своих военных контингентов на Украину.
Ли Хуэй занимается "челночной" дипломатией именно с целью предотвратить катастрофу, которая прямо-таки замаячила на горизонте после ряда побед России и обсуждения вопроса ввода на Украину контингентов НАТО. Именно поэтому Китай требует присутствия России на мирном саммите в Швейцарии несмотря на то, что даже Россия сейчас против.
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С другой стороны, Россия против по двум простым причинам: с Зеленским нельзя вести переговоры, поскольку он сам законодательно запретил себе это делать; "формула мира" Зеленского в нынешних условиях невозможна и нереализуема.
Новые грани китайской «формулы мира»
Китай тоже об этом говорит, призывая начать переговоры, исходя из реального положения вещей на сегодняшний день. В этом смысле озвученная в прошлом году "Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса" из 12 пунктов, несмотря на, казалось бы, довольно абстрактные и размытые формулировки, до сих пор является самой предметной "формулой мира".
Стоит напомнить, о чем речь:
1. "Уважать суверенитет всех стран", т.е. соблюдать устав ООН, но без двойных стандартов. Если страны должны гарантировать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, то такие же гарантии должны быть предоставлены и России. Что делать с тем, что Россия внесла в свою Конституцию территории, которые входили в состав Украины, — вопрос переговоров. Возможно, очень долгих. Главное — не война.
2. "Отказаться от менталитета Холодной войны", т.е. от попытки добиться безопасности путем создания и расширения военных блоков. Это требование к НАТО отказаться от расширения, прежде всего, на Украине.
3. "Прекратить огонь". Речь о том, что в современных войнах нет победителей. Все участники, считают в Китае, проигрывают, а побеждают те, кто не воюют, но "подливают масло в огонь". Нужно "просто перестать стрелять". Но это, конечно, запрос к обеим сторонам.
4. "Начать мирные переговоры". Для начала, главное - сам процесс. Пускай он будет очень тяжелым и конфликтным, но все же это не смертоубийство с перспективой ядерной войны.
5. "Разрешить гуманитарный кризис". Необходимо создать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли выехать туда, куда они считают нужным — кто на Украину, кто в Россию, а также обеспечить гуманитарной помощью всех в зоне конфликта.
6. "Защитить гражданских лиц и военнопленных". Это требование уважать права военнопленных, не вовлекать гражданских в конфликт и проводить регулярные обмены.
7. "Поддерживать безопасность атомных электростанций". Несмотря на то, что обращение как бы к обеим сторонам, но все понимают, что обстрелами ЗАЭС занималась Украина, а России, которая контролирует атомную электростанцию, делать это никакого смысла нет.
8. "Снизить стратегические риски", т.е. гарантировать, что при любой возможной эскалации ядерное оружие не будет использовано.
9. "Гарантировать вывоз зерна". Это нужно Китаю и Россия уже по факту с этим согласилась.
10. "Прекратить односторонние санкции". А это уже в пользу России и отчасти в пользу Китая, несколько компаний которого тоже попали под санкции за поставки в РФ продукции двойного назначения. Кстати, односторонние санкции не предусмотрены в уставе ООН. Вводить санкции можно только по решению Совета безопасности.
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11. "Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок", т.е. защитить международную торговлю Китая, которая, впрочем, выгодна очень многим.
12. "Содействовать послевоенному восстановлению". Здесь принципиальный разговор о том, что восстанавливать Украину должна не одна Россия, а международное сообщество.
Год назад эти пункты могли выглядеть как пустые благопожелания. Тогда у сторон (особенно у Украины и Запада) еще теплились надежды на то, что у противника "скоро все посыплется" и они на лихом коне въедут в Москву. Украина надеялась на свой "контрнаступ", а Россия на то, что "контрнаступ" выдохнется настолько, что ВСУ больше не смогут воевать.
Не случилось ни того, ни другого. Зато ставки повышаются. И в такой ситуации 12 китайских пунктов становятся вполне рабочим инструментом не только для конкретных переговоров по Украине, но и по выстраиванию новой системы мировых правил, причем без слома старых — вполне в рамках ООН.
Не дать втянуть себя в СВО
Разговора о такой системе добивается Ли Хуэй, а хамство Данилова показывает как раз неприятие украинской стороной этих инициатив. Всё, чего добьется Данилов, — отказа Китая воспринимать Украину как субъект для переговоров.
Но проблема не в этом, а в том, что Данилов транслирует нежелание гегемона, то есть США приводить мировую систему в соответствие с новой расстановкой сил. Наоборот, гегемон готов на многое, чтобы сохранить Pax Americana и "порядок, основанный на правилах". Пожалуй, было бы преувеличением утверждать, что мировая ядерная война — это то, чего добивается руководство США, но в ситуации критического ослабления своего влияния она может стать приемлемой.
Западная пресса снова разогревает тему подготовки Китая к вторжению на Тайвань и вообще Запад регулярно провоцирует Китай на что-то вроде СВО, как спровоцировал Россию. А дальше как пойдет. Учитывая специфику современных войн, Китай может увязнуть, начнутся санкции, американский флот появится поблизости, в Японии и Южной Корее поставят новые ракеты…
"Остров Тайвань — это, я скажу, штучка, это ключик, лежащий в кармане Америки", — говорил персонаж романа Анатолия Иванова "Тени исчезают в полдень"
Стратегия же Китая — не ввязываться ни в какую войну и вернуть Тайвань экономическими, культурными и дипломатическими методами, даже если для этого понадобится еще 100 лет. КНР хочет создать такую ситуацию, когда жители Тайваня сами захотят вернуться в Китай.
Касательно Украины, Китай на стороне России. Но ввязываться непосредственно в боевые действия в Пекине не желают по указанным выше причинам. И именно поэтому Китай делает все, чтобы предотвратить перерастание локального конфликта на Украине в глобальный, с участием армий НАТО. В последнем случае КНР не сможет остаться в стороне, и тогда начнется страшное.