https://ukraina.ru/20240322/1054021538.html

"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают

"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают - 22.03.2024 Украина.ру

"Какой-то Хуэй". Чего добивается Китай в российско-украинском конфликте и почему на Украине это отвергают

Хамство секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя требует осмысления интересов Китая в российско-украинском конфликте.

2024-03-22T06:14

2024-03-22T06:14

2024-03-22T06:14

китай

россия

украина

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оон

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Китай — союзник России, но ему нужен мир, при том весь мир"Я не понимаю, кто может нашими землями так брать и разбрасываться. Какому-то Х.., я извиняюсь, фамилия, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать", — так секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал китайские мирные инициативы.С одной стороны, эти слова следует назвать хамством, речь идёт о бывшем замминистра иностранных дел КНР, а ныне спецпредставителе по делам Евразии и главе делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэе (китайский слог в латинской транскрипции hui произносится как "хуэй"). С другой стороны, такая реакция на "челночную" дипломатию Китая требует осмысления, чего же хочет руководство КНР в разрезе СВО и почему это не нравится украинским властям?После того, как экономический, а за ним и политико-идеологический рост Китая, который удалось обеспечить в рамках так называемой глобализации (на самом деле системы империализма с американским "порядком, основанным на правилах") создал опасность для американской гегемонии, гегемону объективно потребовалось то, чего он долгое время избегал. Речь идет о мировой нестабильности, так называемом управляемом хаосе. Войны и другого рода конфликты этой эпохи отличаются от "холодной войны" США с СССР. Тогда речь шла о борьбе за зоны влияния между двумя системами. Сейчас две системы тоже есть, но их борьба выглядит несколько иначе.Китаю нужны не зоны влияния, а "открытый мир" (весь мир) для производства и торговли. В интересах Китая сохранить миропорядок ООН, но с некоторыми оговорками. КНР нужен не "порядок, основанный на правилах", которые США может менять в зависимости от сиюминутных потребностей, а консенсусный порядок равных участников мировой политики. В этом Китай и Россия едины. ООН в теории и создает такой миропорядок, но на практике все в конечном итоге решается силой, и правомочность ООН тоже нужно подтверждать исключительно силой.Кроме системы, не допускающей полноценной мировой войны, новая реальность требует и защиты суверенитета от внешнего взлома, т.е. от работы недружественных НКО и всего того, что организует "цветные революции". Не случайно официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь недавно подчеркнул, что Вашингтон является крупнейшим в мире источником и распространителем ложной информации. Здесь позиции Китая и России тоже совпадают.Китай помогает России в локальном конфликте. У него, по большому счету, нет выбора, точно так же, как у России нет выбора в ее "повороте на Восток". Если Россия будет пусть и не уничтожена, но хотя бы приведена в состояние 90-х годов, следующим на очереди станет Китай.Так вот, Китай помогает России в локальном конфликте и, если бы не эта помощь, вообще неизвестно, выдержала бы российская экономика, или нет. Но глобальный (считай, ядерный) конфликт КНР не нужен ни при каких раскладах. Евросоюзу, в принципе, тоже, что сейчас прямо демонстрирует папа Римский Франциск, нарываясь на хамство от Борреля по поводу "сада", в который никто не просил лезть. Но в том-то и дело, что в "сад" ЕС могут залезть, не спросив. Кроме того, амбиции некоторых европейских политиков, которым не надо переизбираться, вполне в состоянии запустить маховик большой войны тем же введением своих военных контингентов на Украину.Ли Хуэй занимается "челночной" дипломатией именно с целью предотвратить катастрофу, которая прямо-таки замаячила на горизонте после ряда побед России и обсуждения вопроса ввода на Украину контингентов НАТО. Именно поэтому Китай требует присутствия России на мирном саммите в Швейцарии несмотря на то, что даже Россия сейчас против.С другой стороны, Россия против по двум простым причинам: с Зеленским нельзя вести переговоры, поскольку он сам законодательно запретил себе это делать; "формула мира" Зеленского в нынешних условиях невозможна и нереализуема.Новые грани китайской «формулы мира»Китай тоже об этом говорит, призывая начать переговоры, исходя из реального положения вещей на сегодняшний день. В этом смысле озвученная в прошлом году "Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса" из 12 пунктов, несмотря на, казалось бы, довольно абстрактные и размытые формулировки, до сих пор является самой предметной "формулой мира".Стоит напомнить, о чем речь:1. "Уважать суверенитет всех стран", т.е. соблюдать устав ООН, но без двойных стандартов. Если страны должны гарантировать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, то такие же гарантии должны быть предоставлены и России. Что делать с тем, что Россия внесла в свою Конституцию территории, которые входили в состав Украины, — вопрос переговоров. Возможно, очень долгих. Главное — не война.2. "Отказаться от менталитета Холодной войны", т.е. от попытки добиться безопасности путем создания и расширения военных блоков. Это требование к НАТО отказаться от расширения, прежде всего, на Украине.3. "Прекратить огонь". Речь о том, что в современных войнах нет победителей. Все участники, считают в Китае, проигрывают, а побеждают те, кто не воюют, но "подливают масло в огонь". Нужно "просто перестать стрелять". Но это, конечно, запрос к обеим сторонам.4. "Начать мирные переговоры". Для начала, главное - сам процесс. Пускай он будет очень тяжелым и конфликтным, но все же это не смертоубийство с перспективой ядерной войны.5. "Разрешить гуманитарный кризис". Необходимо создать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли выехать туда, куда они считают нужным — кто на Украину, кто в Россию, а также обеспечить гуманитарной помощью всех в зоне конфликта.6. "Защитить гражданских лиц и военнопленных". Это требование уважать права военнопленных, не вовлекать гражданских в конфликт и проводить регулярные обмены.7. "Поддерживать безопасность атомных электростанций". Несмотря на то, что обращение как бы к обеим сторонам, но все понимают, что обстрелами ЗАЭС занималась Украина, а России, которая контролирует атомную электростанцию, делать это никакого смысла нет.8. "Снизить стратегические риски", т.е. гарантировать, что при любой возможной эскалации ядерное оружие не будет использовано.9. "Гарантировать вывоз зерна". Это нужно Китаю и Россия уже по факту с этим согласилась.10. "Прекратить односторонние санкции". А это уже в пользу России и отчасти в пользу Китая, несколько компаний которого тоже попали под санкции за поставки в РФ продукции двойного назначения. Кстати, односторонние санкции не предусмотрены в уставе ООН. Вводить санкции можно только по решению Совета безопасности.11. "Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок", т.е. защитить международную торговлю Китая, которая, впрочем, выгодна очень многим.12. "Содействовать послевоенному восстановлению". Здесь принципиальный разговор о том, что восстанавливать Украину должна не одна Россия, а международное сообщество.Год назад эти пункты могли выглядеть как пустые благопожелания. Тогда у сторон (особенно у Украины и Запада) еще теплились надежды на то, что у противника "скоро все посыплется" и они на лихом коне въедут в Москву. Украина надеялась на свой "контрнаступ", а Россия на то, что "контрнаступ" выдохнется настолько, что ВСУ больше не смогут воевать. Не случилось ни того, ни другого. Зато ставки повышаются. И в такой ситуации 12 китайских пунктов становятся вполне рабочим инструментом не только для конкретных переговоров по Украине, но и по выстраиванию новой системы мировых правил, причем без слома старых — вполне в рамках ООН.Не дать втянуть себя в СВОРазговора о такой системе добивается Ли Хуэй, а хамство Данилова показывает как раз неприятие украинской стороной этих инициатив. Всё, чего добьется Данилов, — отказа Китая воспринимать Украину как субъект для переговоров.Но проблема не в этом, а в том, что Данилов транслирует нежелание гегемона, то есть США приводить мировую систему в соответствие с новой расстановкой сил. Наоборот, гегемон готов на многое, чтобы сохранить Pax Americana и "порядок, основанный на правилах". Пожалуй, было бы преувеличением утверждать, что мировая ядерная война — это то, чего добивается руководство США, но в ситуации критического ослабления своего влияния она может стать приемлемой.Западная пресса снова разогревает тему подготовки Китая к вторжению на Тайвань и вообще Запад регулярно провоцирует Китай на что-то вроде СВО, как спровоцировал Россию. А дальше как пойдет. Учитывая специфику современных войн, Китай может увязнуть, начнутся санкции, американский флот появится поблизости, в Японии и Южной Корее поставят новые ракеты… "Остров Тайвань — это, я скажу, штучка, это ключик, лежащий в кармане Америки", — говорил персонаж романа Анатолия Иванова "Тени исчезают в полдень"Стратегия же Китая — не ввязываться ни в какую войну и вернуть Тайвань экономическими, культурными и дипломатическими методами, даже если для этого понадобится еще 100 лет. КНР хочет создать такую ситуацию, когда жители Тайваня сами захотят вернуться в Китай.Касательно Украины, Китай на стороне России. Но ввязываться непосредственно в боевые действия в Пекине не желают по указанным выше причинам. И именно поэтому Китай делает все, чтобы предотвратить перерастание локального конфликта на Украине в глобальный, с участием армий НАТО. В последнем случае КНР не сможет остаться в стороне, и тогда начнется страшное.

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китай

россия

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