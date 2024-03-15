https://ukraina.ru/20240315/1053894736.html

Двое в драку, третий Туск. Зачем в Берлине экстренно собирается "Веймарский треугольник"

Двое в драку, третий Туск. Зачем в Берлине экстренно собирается "Веймарский треугольник" - 15.03.2024 Украина.ру

Двое в драку, третий Туск. Зачем в Берлине экстренно собирается "Веймарский треугольник"

В пятницу, 15 марта, в Берлине экстренно соберётся "Веймарский треугольник" (Франция, Германия и Польша). Поначалу планировалась лишь встреча Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца, но США решили послать туда ещё и Дональда Туска

2024-03-15T09:14

2024-03-15T09:14

2024-03-15T10:54

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О том, что 15 марта в Берлине должна состояться встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, было известно ещё на прошлой неделе. Немецкие и французские СМИ по этому поводу отмечали, что напряженность между Парижем и Берлином нарастала уже давно как в вопросе помощи Киеву, так и по поводу европейской политики. Накопилось множество противоречивых вопросов, прежде всего энергетических и экологических, и "франко-германский двигатель ЕС" срочно требовал переговоров на высшем уровне.Но повестку встречи Макрона и Шольца решили задать в США, отправив на неё премьера Польши Дональда Туска. Причём сделано это было в крайне обидной для немецкого канцлера форме. Туск после встречи с Джо Байденом в Вашингтоне во вторник, 12 марта, заявил: "В пятницу состоится экстренный, незапланированный саммит "Веймарского треугольника". Я прибуду в Берлин, чтобы поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить ситуацию с помощью Украине. Они тоже ждут моей информации после разговоров здесь, в Вашингтоне".По словам Туска, "люди все чаще будут смотреть на этот треугольник – Париж, Берлин и Варшаву". "На мой взгляд, у этих трех столиц сейчас есть задача и силы мобилизовать всю Европу. В Европе можно задать тон по различным вопросам, если три столицы договорятся и будут действовать сообща. Это Варшава, Берлин и Париж. Я думаю, что мы находимся на правильном пути к оживлению "Веймарского треугольника", чтобы он имел реальное, сильное влияние на все европейские решения", – заявил премьер-министр Польши, который в начале февраля этого года уже предпринял шаги по возрождению "треугольника".Лишь на следующий день встречу на троих подтвердил Олаф Шольц. "Хорошо, что мы встречаемся в это время в формате "Веймарского треугольника", – сказал он 13 марта. Канцлер Германии отметил, что переговоры на высшем уровне будут касаться дальнейшей поддержки Украины."Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы организовать как можно большую поддержку Украины", – пояснил он. Вместе с президентом Франции и премьер-министром Польши немецкий лидер хочет найти ответы на следующие вопросы: "Достаточно ли боеприпасов? Хватит ли артиллерии? Хватит ли противовоздушной обороны?"Канцлер Германии также попытался опровергнуть тезис о том, что его сотрудничество с президентом Франции складывается не очень хорошо. "У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения. Я бы назвал их очень дружелюбными", – подчеркнул он. Шольц также добавил, что германо-французские отношения имеют для него особое значение, хотя обе страны имеют свои собственные позиции, например, по экономическим вопросам и многим другим. Поэтому совместные предложения имеют шанс "быть хорошими для всех".Немецкий правительственный портал DW* при этом напомнил, что недавно между лидерами Франции и Германии возникли разногласия относительно формата поддержки Киева. После международной конференции в Париже Макрон не исключил отправку на Украину солдат из стран НАТО. Когда его спросили об этом, Шольц был категорически против этой идеи, как и Дональд Туск, отметило издание.Примечательно, что ведущие французские СМИ накануне саммита "Веймарского треугольника" о нём ничего не писали. Однако вечером 14 марта Эмманюэль Макрон дал пространное интервью телеканалу France 2, почти полностью посвящённое поддержке Украины – то есть главной теме грядущей встречи в Берлине.В частности, Макрон заявил, что те, кто устанавливает "ограничения" на обязательства по поддержке Украины перед лицом российского "вторжения", "выбирают не мир, а выбор поражения". "Они предпочитают отказаться от суверенитета, потому что сейчас они решают сказать: у нас есть пределы ", – заявил президент Франции.Отвечая на вопрос о возможной отправке французских войск на Украину, Макрон подчеркнул: "Мы не уверены, что это произойдет. В настоящее время мы не находимся в такой ситуации, но мы не исключаем этот вариант на данный момент". "Я предполагаю обсудить эту возможность… Мы не находимся в состоянии войны с Россией, но мы не должны позволить ей победить", – добавил французский лидер.В Польше против отправки западных войск на Украину выступает не только премьер Дональд Туск, но и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. С другой стороны, публично поддерживает такой шаг глава МИД Польши Радослав Сикорский, сын которого является гражданином США и ныне служит в американской армии.Присутствие войск Североатлантического альянса на Украине "не является немыслимым", написал он в соцсети Х* в пятницу, 8 марта. "Речь идет об устрашении Путина, а не о нас, боящихся Путина", – объяснил Сикорский свою реакцию на позицию Парижа. А 10 марта во время дискуссии в честь 25-летия вступления Польши в НАТО Радослав Сикорский признал, что некоторые страны Альянса уже направили свои войска на Украину.Польские же аналитики комментировали не столько возможный ход и результаты дискуссий на грядущем саммите "Веймарского треугольника", сколько неожиданную роль Польши на этом мероприятии – глашатая воли Вашингтона."Это польское дипломатическое наступление. Дональд Туск поймал волну, воспользовавшись моментом, когда он оказался в центре внимания мировых СМИ в связи с визитом в Вашингтон по случаю 25-летия вступления Польши в НАТО. Это "пять минут славы" для Польши", – заявил в комментарии порталу Onet.pl доктор политологии Витольд Сокала, заместитель директора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета в Кельце.По словам Сокалы, "премьер-министр Туск позиционирует себя как человека, который принесет последние новости от Джо Байдена из-за границы". "Чисто тактически и дипломатически это очень хороший ход. Объективно увеличивая силу Польши и активизируя нашу роль в европейской политике, то, чего нашей стране не хватало в последние годы", – говорит политолог."Конечно, мы не знаем, что сказал Джо Байден Дональду Туску. Но вполне вероятно, что это важная информация. Если бы это было не так, Германия и Франция нашли бы какое-то дипломатическое оправдание, чтобы эта встреча в пятницу не состоялась", – отметил он.Эксперт также указал на большое значение пятничного саммита Веймарского треугольника. "Европа, несомненно, сталкивается с серьезными усилиями по обеспечению своей стратегической независимости. Независимо от того, кто победит на выборах в США, естественные изоляционистские тенденции там и растущий интерес к Индо-Тихоокеанскому региону заставят Соединенные Штаты ослабить свой зонтик над Европой. Это неизбежно, поэтому Европа в этом все более сложном мире, всё более чреватом различного рода опасностями, должна взять себя в руки и обеспечить себя силой", – считает он.В свою очередь, брюссельская редакция американского портала POLITICO отметила, что наиболее заинтересован в конкретных результатах саммита "Веймарского треугольника" президент Франции.Издание напомнило, что Макрон на этой неделе отложил давно запланированный визит на Украину из-за напряженности в отношениях с союзниками в связи со всё более воинственной риторикой Парижа. В воскресенье Елисейский дворец объявил, что визит состоится "в ближайшие пару недель". Решение об отсрочке было принято, чтобы дать время переговорам с союзниками, которые принесут "ощутимые результаты" для Украины, сообщил POLITICO на условиях анонимности французский дипломат.Макрон должен прибыть в Берлин около полудня в пятницу для двустороннего разговора с Шольцем. За встречей Макрона и Шольца должна последовать трёхсторонняя дискуссия с Туском. "Лидеры пытаются представить Веймарский формат как средство укрепления европейской безопасности, хотя далеко не очевидно, что включение Туска в дискуссию поможет сгладить давние трения между Шольцем и Макроном" – отметило POLITICO.Высокопоставленный немецкий чиновник заявил изданию, что по итогам пятничных переговоров пока не ожидается никаких конкретных решений или заявлений, цель которых заключалась бы в том, чтобы послать новый сигнал единства. Однако и заявлений об отправке западных войск на Украину на созванной 26 февраля президентом Франции конференции в Париже тоже никто не ожидал.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240315/1053893138.html

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, франция, польша, эммануэль макрон, туск, олаф шольц, нато, politico, ес