https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html

Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят

Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят - 14.03.2024 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят

Заместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.

2024-03-14T06:10

2024-03-14T06:10

2024-03-14T06:10

интервью

польша

сша

украина

туск

анджей дуда

джо байден

нато

европейская комиссия

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Польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в США проявил такую наглость, которая была ранее присуща только представителям киевского режима, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Станислав, можно ли предположить, что стартом для массовой переброски сотен тысяч бойцов НАТО в Польшу станет продвижение российской армии к Киеву, к западным областям Украины?- Заместитель начальника генштаба Польши фантазирует, все эти разговоры о том, что 300 тысяч солдат НАТО должны быть в оперативной готовности и быстро перебрасываться, мы слышали несколько лет назад, но это все говорилось гипотетически, что так должно быть. Я не слышал, чтобы нечто подобное уже было подготовлено.Более того, до сих пор существует проблема с так называемым военным Шенгеном, с возможностью переброски войск одной страны НАТО в другую страну НАТО в Европе. Это тоже только еще готовится. Поэтому, мне кажется, генерал либо что-то напутал, либо как-то неправильно его слова перевели у нас.- Но ведь целью недавнего визита Дональда Туска и Анджея Дуды в Вашингтон было укрепление оборонного сотрудничества?- Во время этого визита, что касается оборонного сотрудничества, ничего такого сенсационного не произошло. Были подтверждены прежние контракты, в частности, на 96 вертолетов Apache, которые считаются и в Америке не особо нужными. А сам Туск перед визитом в Вашингтон заявил, что нет угрозы нападения на Польшу. Поэтому некоторые польские эксперты сделали для этого что было бы полезно прикрутить градус истерии, которая в польских СМИ на протяжении последних нескольких недель разжигалась активно.Байден накануне визита Туска и Дуды сообщил, что 10 тысяч американских солдат в Польше достаточно, дополнительной переброски не требуется. Ну и, наконец, американцы не поддержали идею президента Польши Анджея Дуды, о том, чтобы обязать членов НАТО повысить с 2% до 3% траты на оборонный бюджет.- А что для польской правящей элиты будет значить поражение Байдена на выборах?- Если мы говорим об оппозиционной партии "Право и справедливость", они конечно будут страшно довольны. Все же хоть они и подлизывались с начала СВО к Байдену, делали они это не так искренне, чтобы убедить американцев. И Белый дом, насколько я понимаю, им так и не поверил. Да и Дуда, если посмотреть, он не особо афиширует, ну и не особо скрывает симпатии к 45-му президенту США Дональду Трампу.Ну а вот для Дональда Туска, для министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского это будет очень серьезный удар, поскольку по большому счету и Сикорский, и Туск откровенно подыгрывают Байдену. И более того, некоторые заявления, что Сикорского, что Туска, они балансируют на грани дипломатического хамства. Например, когда во время визита в США премьер-министр Польши встречается со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и предъявил претензию республиканцам, которые блокируют 61 млрд долларов помощи Украине.Он напрямую обвинил Джонсона в том, что на руках спикера палаты представителей будет кровь этих несчастных украинцев, и Джонсон должен это осознавать. Это даже по человеческим меркам хамство, а с политической точки зрения, кто такой польский премьер, чтобы указывать спикеру палаты представителей США, что он должен делать? Кто такой польский премьер, чтобы заявлять, что у спикера палаты представителей США кровь на руках будет? Это наглость, которую раньше демонстрировал только киевский режим.- А что лежит в основе такого поведения?- Грядут выборы в США и в Европейском Союзе. В США президентские, в ЕС - выборы в Европарламент и формирование нового состава Европейской комиссии. И прежняя прослойка политических сил, которая формировала власти как в Америке, так и в Европе, чувствует себя сейчас очень неуверенно. Мы видим, сколько истерических заявлений доносится из этого лагеря, из Брюсселя, так и из Вашингтона, о росте правого популизма, о реакции Трампа, о приходе к власти в Европе популистских партий правых.За этим стоит огромный страх потерять власть, как сил, представляющих Байдена, так и сил, представляющих нынешнее большинство в Европейском парламенте, в Европейской комиссии. А там, может быть, дело дойдет и до каких-то коррупционных расследований, до уголовного преследования. Вот этого нынешние правители США и Европы очень боятся. И именно эта боязнь, эта дрожь, она выливается в эти резкие заявления. Но это - пустая риторика.- Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву сказал, что если Польша введет войска на Украину, то уже точно оттуда не уйдет. Как вы считаете, не является ли это своего рода приглашением Варшаве поучаствовать в разделе Украины в будущем?- Не могу читать мысли президента России, поэтому не готов комментировать, что он в этот момент имел в виду. Со своей стороны, скажу, что я в данном случае, наверное, соглашусь с Владимиром Владимировичем. Если поляки придут на Украину, то они уже откуда не уйдут. Это просто исторический опыт поведения Польши в такого рода ситуациях.- Известны факты задержания украинских журналистов в Польше, которые фиксировали польско-российскую торговлю. Журналисты руководствовались чисто профессиональным интересом или здесь есть след украинских спецслужб?- Я бы не исключал и того, и другого. Может быть, даже этих журналистов СБУ использует втемную. Главное то, что киевский режим уже начинает работать против Польши и начинает грубо использовать методы так называемых журналистских провокаций.Это очень хороший повод для Варшавы задуматься, с кем она имеет дело. Потому что, зная наглость, нахальство киевского режима, который и Папу Франциска не пощадил, так тем более он не будет щадить ни Дуду, ни Туска, ни Польши. Так что здесь польским властям уже колокол набатом бьет. Оpamiętajcie się, panowie, с каким дерьмом вы имейте дело.

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20240313/1053860701.html

https://ukraina.ru/20240312/1053834545.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, польша, сша, украина, туск, анджей дуда, джо байден, нато, европейская комиссия