Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят - 14.03.2024 Украина.ру
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Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят
Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят - 14.03.2024 Украина.ру
Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят
Заместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.
2024-03-14T06:10
2024-03-14T06:10
интервью
польша
сша
украина
туск
анджей дуда
джо байден
нато
европейская комиссия
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Польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в США проявил такую наглость, которая была ранее присуща только представителям киевского режима, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Станислав, можно ли предположить, что стартом для массовой переброски сотен тысяч бойцов НАТО в Польшу станет продвижение российской армии к Киеву, к западным областям Украины?- Заместитель начальника генштаба Польши фантазирует, все эти разговоры о том, что 300 тысяч солдат НАТО должны быть в оперативной готовности и быстро перебрасываться, мы слышали несколько лет назад, но это все говорилось гипотетически, что так должно быть. Я не слышал, чтобы нечто подобное уже было подготовлено.Более того, до сих пор существует проблема с так называемым военным Шенгеном, с возможностью переброски войск одной страны НАТО в другую страну НАТО в Европе. Это тоже только еще готовится. Поэтому, мне кажется, генерал либо что-то напутал, либо как-то неправильно его слова перевели у нас.- Но ведь целью недавнего визита Дональда Туска и Анджея Дуды в Вашингтон было укрепление оборонного сотрудничества?- Во время этого визита, что касается оборонного сотрудничества, ничего такого сенсационного не произошло. Были подтверждены прежние контракты, в частности, на 96 вертолетов Apache, которые считаются и в Америке не особо нужными. А сам Туск перед визитом в Вашингтон заявил, что нет угрозы нападения на Польшу. Поэтому некоторые польские эксперты сделали для этого что было бы полезно прикрутить градус истерии, которая в польских СМИ на протяжении последних нескольких недель разжигалась активно.Байден накануне визита Туска и Дуды сообщил, что 10 тысяч американских солдат в Польше достаточно, дополнительной переброски не требуется. Ну и, наконец, американцы не поддержали идею президента Польши Анджея Дуды, о том, чтобы обязать членов НАТО повысить с 2% до 3% траты на оборонный бюджет.- А что для польской правящей элиты будет значить поражение Байдена на выборах?- Если мы говорим об оппозиционной партии "Право и справедливость", они конечно будут страшно довольны. Все же хоть они и подлизывались с начала СВО к Байдену, делали они это не так искренне, чтобы убедить американцев. И Белый дом, насколько я понимаю, им так и не поверил. Да и Дуда, если посмотреть, он не особо афиширует, ну и не особо скрывает симпатии к 45-му президенту США Дональду Трампу.Ну а вот для Дональда Туска, для министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского это будет очень серьезный удар, поскольку по большому счету и Сикорский, и Туск откровенно подыгрывают Байдену. И более того, некоторые заявления, что Сикорского, что Туска, они балансируют на грани дипломатического хамства. Например, когда во время визита в США премьер-министр Польши встречается со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и предъявил претензию республиканцам, которые блокируют 61 млрд долларов помощи Украине.Он напрямую обвинил Джонсона в том, что на руках спикера палаты представителей будет кровь этих несчастных украинцев, и Джонсон должен это осознавать. Это даже по человеческим меркам хамство, а с политической точки зрения, кто такой польский премьер, чтобы указывать спикеру палаты представителей США, что он должен делать? Кто такой польский премьер, чтобы заявлять, что у спикера палаты представителей США кровь на руках будет? Это наглость, которую раньше демонстрировал только киевский режим.- А что лежит в основе такого поведения?- Грядут выборы в США и в Европейском Союзе. В США президентские, в ЕС - выборы в Европарламент и формирование нового состава Европейской комиссии. И прежняя прослойка политических сил, которая формировала власти как в Америке, так и в Европе, чувствует себя сейчас очень неуверенно. Мы видим, сколько истерических заявлений доносится из этого лагеря, из Брюсселя, так и из Вашингтона, о росте правого популизма, о реакции Трампа, о приходе к власти в Европе популистских партий правых.За этим стоит огромный страх потерять власть, как сил, представляющих Байдена, так и сил, представляющих нынешнее большинство в Европейском парламенте, в Европейской комиссии. А там, может быть, дело дойдет и до каких-то коррупционных расследований, до уголовного преследования. Вот этого нынешние правители США и Европы очень боятся. И именно эта боязнь, эта дрожь, она выливается в эти резкие заявления. Но это - пустая риторика.- Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву сказал, что если Польша введет войска на Украину, то уже точно оттуда не уйдет. Как вы считаете, не является ли это своего рода приглашением Варшаве поучаствовать в разделе Украины в будущем?- Не могу читать мысли президента России, поэтому не готов комментировать, что он в этот момент имел в виду. Со своей стороны, скажу, что я в данном случае, наверное, соглашусь с Владимиром Владимировичем. Если поляки придут на Украину, то они уже откуда не уйдут. Это просто исторический опыт поведения Польши в такого рода ситуациях.- Известны факты задержания украинских журналистов в Польше, которые фиксировали польско-российскую торговлю. Журналисты руководствовались чисто профессиональным интересом или здесь есть след украинских спецслужб?- Я бы не исключал и того, и другого. Может быть, даже этих журналистов СБУ использует втемную. Главное то, что киевский режим уже начинает работать против Польши и начинает грубо использовать методы так называемых журналистских провокаций.Это очень хороший повод для Варшавы задуматься, с кем она имеет дело. Потому что, зная наглость, нахальство киевского режима, который и Папу Франциска не пощадил, так тем более он не будет щадить ни Дуду, ни Туска, ни Польши. Так что здесь польским властям уже колокол набатом бьет. Оpamiętajcie się, panowie, с каким дерьмом вы имейте дело.
https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html
https://ukraina.ru/20240313/1053860701.html
https://ukraina.ru/20240312/1053834545.html
польша
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, польша, сша, украина, туск, анджей дуда, джо байден, нато, европейская комиссия
Интервью, Польша, США, Украина, Туск, Анджей Дуда, Джо Байден, НАТО, Европейская комиссия

Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят

06:10 14.03.2024
 
© Ярослав Чингаев/ИА REGNUMСтанислав Стремидловский интервью
Станислав Стремидловский интервью
© Ярослав Чингаев/ИА REGNUM
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.
Польский премьер-министр Дональд Туск во время визита в США проявил такую наглость, которая была ранее присуща только представителям киевского режима, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Станислав, можно ли предположить, что стартом для массовой переброски сотен тысяч бойцов НАТО в Польшу станет продвижение российской армии к Киеву, к западным областям Украины?
- Заместитель начальника генштаба Польши фантазирует, все эти разговоры о том, что 300 тысяч солдат НАТО должны быть в оперативной готовности и быстро перебрасываться, мы слышали несколько лет назад, но это все говорилось гипотетически, что так должно быть. Я не слышал, чтобы нечто подобное уже было подготовлено.
Более того, до сих пор существует проблема с так называемым военным Шенгеном, с возможностью переброски войск одной страны НАТО в другую страну НАТО в Европе. Это тоже только еще готовится. Поэтому, мне кажется, генерал либо что-то напутал, либо как-то неправильно его слова перевели у нас.
Станислав Стремидловский интервью
22 ноября 2022, 04:36
Станислав Стремидловский: кто онСтанислав Стремидловский — шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM, эксперт по вопросам территориального и регионального планирования и развития
- Но ведь целью недавнего визита Дональда Туска и Анджея Дуды в Вашингтон было укрепление оборонного сотрудничества?
- Во время этого визита, что касается оборонного сотрудничества, ничего такого сенсационного не произошло. Были подтверждены прежние контракты, в частности, на 96 вертолетов Apache, которые считаются и в Америке не особо нужными. А сам Туск перед визитом в Вашингтон заявил, что нет угрозы нападения на Польшу. Поэтому некоторые польские эксперты сделали для этого что было бы полезно прикрутить градус истерии, которая в польских СМИ на протяжении последних нескольких недель разжигалась активно.
Байден накануне визита Туска и Дуды сообщил, что 10 тысяч американских солдат в Польше достаточно, дополнительной переброски не требуется. Ну и, наконец, американцы не поддержали идею президента Польши Анджея Дуды, о том, чтобы обязать членов НАТО повысить с 2% до 3% траты на оборонный бюджет.
- А что для польской правящей элиты будет значить поражение Байдена на выборах?
- Если мы говорим об оппозиционной партии "Право и справедливость", они конечно будут страшно довольны. Все же хоть они и подлизывались с начала СВО к Байдену, делали они это не так искренне, чтобы убедить американцев. И Белый дом, насколько я понимаю, им так и не поверил. Да и Дуда, если посмотреть, он не особо афиширует, ну и не особо скрывает симпатии к 45-му президенту США Дональду Трампу.
Марш в Варшаве в честь Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Вчера, 15:01
Оккупация впрок. Польша отгородится от России украинскими землямиЗаявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости о том, что если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет оттуда, тесно связано и с историей, и с современной трактовкой обеспечения безопасности. И польской, и российской.
Ну а вот для Дональда Туска, для министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского это будет очень серьезный удар, поскольку по большому счету и Сикорский, и Туск откровенно подыгрывают Байдену. И более того, некоторые заявления, что Сикорского, что Туска, они балансируют на грани дипломатического хамства. Например, когда во время визита в США премьер-министр Польши встречается со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и предъявил претензию республиканцам, которые блокируют 61 млрд долларов помощи Украине.
Он напрямую обвинил Джонсона в том, что на руках спикера палаты представителей будет кровь этих несчастных украинцев, и Джонсон должен это осознавать. Это даже по человеческим меркам хамство, а с политической точки зрения, кто такой польский премьер, чтобы указывать спикеру палаты представителей США, что он должен делать? Кто такой польский премьер, чтобы заявлять, что у спикера палаты представителей США кровь на руках будет? Это наглость, которую раньше демонстрировал только киевский режим.
- А что лежит в основе такого поведения?
- Грядут выборы в США и в Европейском Союзе. В США президентские, в ЕС - выборы в Европарламент и формирование нового состава Европейской комиссии. И прежняя прослойка политических сил, которая формировала власти как в Америке, так и в Европе, чувствует себя сейчас очень неуверенно. Мы видим, сколько истерических заявлений доносится из этого лагеря, из Брюсселя, так и из Вашингтона, о росте правого популизма, о реакции Трампа, о приходе к власти в Европе популистских партий правых.
За этим стоит огромный страх потерять власть, как сил, представляющих Байдена, так и сил, представляющих нынешнее большинство в Европейском парламенте, в Европейской комиссии. А там, может быть, дело дойдет и до каких-то коррупционных расследований, до уголовного преследования. Вот этого нынешние правители США и Европы очень боятся. И именно эта боязнь, эта дрожь, она выливается в эти резкие заявления. Но это - пустая риторика.
Зеленский Папа Римский
12 марта, 13:12
Без веры, без цели, без надежды. Протест против Папы Римского вскрывает подлинный характер украинцевПапа Римский Франциск производит впечатление человека внутренне противоречивого, но перед собой честного. По поводу украинского кризиса (как и по другим вопросам) он выступал с различными заявлениями. Некоторые из них не нравятся одной стороне, некоторые другие другой.
- Президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву сказал, что если Польша введет войска на Украину, то уже точно оттуда не уйдет. Как вы считаете, не является ли это своего рода приглашением Варшаве поучаствовать в разделе Украины в будущем?
- Не могу читать мысли президента России, поэтому не готов комментировать, что он в этот момент имел в виду. Со своей стороны, скажу, что я в данном случае, наверное, соглашусь с Владимиром Владимировичем. Если поляки придут на Украину, то они уже откуда не уйдут. Это просто исторический опыт поведения Польши в такого рода ситуациях.
- Известны факты задержания украинских журналистов в Польше, которые фиксировали польско-российскую торговлю. Журналисты руководствовались чисто профессиональным интересом или здесь есть след украинских спецслужб?
- Я бы не исключал и того, и другого. Может быть, даже этих журналистов СБУ использует втемную. Главное то, что киевский режим уже начинает работать против Польши и начинает грубо использовать методы так называемых журналистских провокаций.
Это очень хороший повод для Варшавы задуматься, с кем она имеет дело. Потому что, зная наглость, нахальство киевского режима, который и Папу Франциска не пощадил, так тем более он не будет щадить ни Дуду, ни Туска, ни Польши. Так что здесь польским властям уже колокол набатом бьет. Оpamiętajcie się, panowie, с каким дерьмом вы имейте дело.
 
ИнтервьюПольшаСШАУкраинаТускАнджей ДудаДжо БайденНАТОЕвропейская комиссия
 
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