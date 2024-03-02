"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками - 02.03.2024 Украина.ру
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"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками
"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками - 02.03.2024 Украина.ру
"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину является "прощупыванием" силы России, рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-03-02T05:13
2024-03-02T05:13
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Мамонтов рассказал, с чем связаны заявления некоторых западных лидеров о возможности отправки сухопутных войск на Украину.Он полагает, что на Западе складывается ошибочное впечатление, что они смогут подобными заявлениями остановить Россию или испугать ее."Я думаю, Макрон не самый талантливый руководитель. Он и до спецоперации приезжал в Москву, пытался встретиться и договориться с Путиным. При этом не демонстрировал свою политическую глубину и искренность", - заявил Мамонтов.Он напомнил, что Макрон пытался контактировать с российским президентом: "сидел с ним за длинным столом по разным углам, пытался то ли предотвратить конфликт, то ли нам мозги запудрить".Эксперт предположил, что Макрона выбрали на каком-то совещании, чтобы он первым "шар забросил"."Поэтому данная история мне представляется в виде пробного плана. То есть страны НАТО прощупывают подлинную или мнимую, как им кажется, силу России и решимость Путина", - резюмировал он.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.Полный текст интервью Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракетычитайте на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, НАТО, Владимир Мамонтов, Владимир Мамонтов, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, войска

"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками

05:13 02.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину является "прощупыванием" силы России, рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в интервью изданию "Украина.ру"
Мамонтов рассказал, с чем связаны заявления некоторых западных лидеров о возможности отправки сухопутных войск на Украину.
Он полагает, что на Западе складывается ошибочное впечатление, что они смогут подобными заявлениями остановить Россию или испугать ее.
"Я думаю, Макрон не самый талантливый руководитель. Он и до спецоперации приезжал в Москву, пытался встретиться и договориться с Путиным. При этом не демонстрировал свою политическую глубину и искренность", - заявил Мамонтов.
Он напомнил, что Макрон пытался контактировать с российским президентом: "сидел с ним за длинным столом по разным углам, пытался то ли предотвратить конфликт, то ли нам мозги запудрить".

"Макрон — фигура ненадежная. В этом политическом цирке он, на мой взгляд, не отстает от Зеленского. Несмотря на то что у них разная биография, различные источники информации и образования, они схожи", - сказал Мамонтов.

Эксперт предположил, что Макрона выбрали на каком-то совещании, чтобы он первым "шар забросил".
"Поэтому данная история мне представляется в виде пробного плана. То есть страны НАТО прощупывают подлинную или мнимую, как им кажется, силу России и решимость Путина", - резюмировал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.
Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.
Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.
Полный текст интервью Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракетычитайте на сайте Украина.ру
Владимир Мамонтов интервью
29 февраля, 06:15
Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракетыСтраны НАТО прощупывают подлинную или мнимую, как им кажется, силу России и решимость Владимира Путина
 
НовостиРоссияУкраинаНАТОВладимир МамонтовВладимир МамонтовОлаф ШольцЭммануэль МакронВладимир Путинвойска
 
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05:13"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками
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