https://ukraina.ru/20240302/1053634358.html

"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками

"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками - 02.03.2024 Украина.ру

"Макрон в политическом цирке не отстает от Зеленского": эксперт о том, для чего Запад "пугает" войсками

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину является "прощупыванием" силы России, рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в интервью изданию "Украина.ру"

2024-03-02T05:13

2024-03-02T05:13

2024-03-02T05:13

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Мамонтов рассказал, с чем связаны заявления некоторых западных лидеров о возможности отправки сухопутных войск на Украину.Он полагает, что на Западе складывается ошибочное впечатление, что они смогут подобными заявлениями остановить Россию или испугать ее."Я думаю, Макрон не самый талантливый руководитель. Он и до спецоперации приезжал в Москву, пытался встретиться и договориться с Путиным. При этом не демонстрировал свою политическую глубину и искренность", - заявил Мамонтов.Он напомнил, что Макрон пытался контактировать с российским президентом: "сидел с ним за длинным столом по разным углам, пытался то ли предотвратить конфликт, то ли нам мозги запудрить".Эксперт предположил, что Макрона выбрали на каком-то совещании, чтобы он первым "шар забросил"."Поэтому данная история мне представляется в виде пробного плана. То есть страны НАТО прощупывают подлинную или мнимую, как им кажется, силу России и решимость Путина", - резюмировал он.Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил, что создается "коалиция для глубоких ударов" — поставок Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, а немецких военнослужащих не отправят в зону боевых действий.Многие западные лидеры также заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. Однако Латвия допустила такое развитие событий, если такое решение примет НАТО.Россия предупредила, что отправка западных контингентов в зону СВО приведёт к прямому столкновению между Россией и НАТО.Полный текст интервью Владимир Мамонтов: Если армия НАТО блокирует Калининград, из России полетят не просто ракетычитайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, нато, владимир мамонтов, владимир мамонтов, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин, войска