В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76 - 01.03.2024 Украина.ру
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В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76
В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76 - 01.03.2024 Украина.ру
В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов рассказал украинскому "24 Каналу"
2024-03-01T13:14
2024-03-01T13:28
новости
россия
украина
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
татьяна москалькова
ил-76
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявила, что Россия готова передать тела украинской стороне согласно существующим процедурам.Она добавила, что поддерживает контакт с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.Вооруженные силы Украины утром 24 января сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Самолёт перевозил 65 украинских пленных на обмен. На борту также находилось шесть членов экипажа и три сопровождающих - итого 74 человека, все погибли.Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.В СК РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили фрагменты тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), татьяна москалькова, ил-76
Новости, Россия, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Татьяна Москалькова, Ил-76

В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76

13:14 01.03.2024 (обновлено: 13:28 01.03.2024)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов рассказал украинскому "24 Каналу"
"Украина неоднократно обращалась к [России] по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных. Работа в этом направлении продолжается, – заявил Юсов.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявила, что Россия готова передать тела украинской стороне согласно существующим процедурам.
Она добавила, что поддерживает контакт с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.
Вооруженные силы Украины утром 24 января сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Самолёт перевозил 65 украинских пленных на обмен. На борту также находилось шесть членов экипажа и три сопровождающих - итого 74 человека, все погибли.
Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.
В СК РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили фрагменты тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.
При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 16:51
"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году
 
НовостиРоссияУкраинаГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Татьяна МоскальковаИл-76
 
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