В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76
13:14 01.03.2024 (обновлено: 13:28 01.03.2024)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов рассказал украинскому "24 Каналу"
"Украина неоднократно обращалась к [России] по поводу передачи тел якобы погибших на борту Ил-76 украинских военнопленных. Работа в этом направлении продолжается, – заявил Юсов.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявила, что Россия готова передать тела украинской стороне согласно существующим процедурам.
Она добавила, что поддерживает контакт с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.
Вооруженные силы Украины утром 24 января сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Самолёт перевозил 65 украинских пленных на обмен. На борту также находилось шесть членов экипажа и три сопровождающих - итого 74 человека, все погибли.
Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.
В СК РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили фрагменты тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.
При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.
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