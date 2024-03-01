https://ukraina.ru/20240301/1053648054.html

В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76

В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76 - 01.03.2024 Украина.ру

В ГУР подтвердили запрос на передачу тел погибших при крушении Ил-76

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердили слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о передаче тел украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов рассказал украинскому "24 Каналу"

2024-03-01T13:14

2024-03-01T13:14

2024-03-01T13:28

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявила, что Россия готова передать тела украинской стороне согласно существующим процедурам.Она добавила, что поддерживает контакт с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.Вооруженные силы Украины утром 24 января сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Самолёт перевозил 65 украинских пленных на обмен. На борту также находилось шесть членов экипажа и три сопровождающих - итого 74 человека, все погибли.Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.В СК РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили фрагменты тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.

https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

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новости, россия, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), татьяна москалькова, ил-76