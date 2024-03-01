Киев попросил передать тела погибших при крушении Ил-76 - Москалькова - 01.03.2024 Украина.ру
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Киев попросил передать тела погибших при крушении Ил-76 - Москалькова
Киев попросил передать тела погибших при крушении Ил-76 - Москалькова - 01.03.2024 Украина.ру
Киев попросил передать тела погибших при крушении Ил-76 - Москалькова
Украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел военнопленных, погибших при крушении Ил-76, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова РИА Новости
2024-03-01T09:49
2024-03-01T11:51
новости
россия
украина
всу
ил-76
военнопленные
самолет
татьяна москалькова
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Она добавила, что поддерживает контакт с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". Однако вскоре Киев сменил риторику и начал "трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе".В Следственном комитете РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения. На месте происшествия разбросаны тела с наколками, на земле лежит оторванная рука с набитой на тыльной стороне ладони татуировкой. Показаны посеченные осколками части самолета.Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.
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новости, россия, украина, всу, ил-76, военнопленные, самолет, татьяна москалькова
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Ил-76, военнопленные, самолет, Татьяна Москалькова

Киев попросил передать тела погибших при крушении Ил-76 - Москалькова

09:49 01.03.2024 (обновлено: 11:51 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ В. Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел военнопленных, погибших при крушении Ил-76, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова РИА Новости
"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется [...] Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - сказала Москалькова.
Она добавила, что поддерживает контакт с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.
Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". Однако вскоре Киев сменил риторику и начал "трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе".
В Следственном комитете РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения. На месте происшествия разбросаны тела с наколками, на земле лежит оторванная рука с набитой на тыльной стороне ладони татуировкой. Показаны посеченные осколками части самолета.
Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.
При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 13:09
"Их там не было": Данилов предал погибших в Ил-76 украинских военнопленныхСекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Бабель"
 
НовостиРоссияУкраинаВСУИл-76военнопленныесамолетТатьяна Москалькова
 
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