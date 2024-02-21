https://ukraina.ru/20240221/1053443694.html

Идея о ядерном оружии, расправа над террористами, Кузьминов. Главное на Украине на 13:00 21 февраля

Идея о ядерном оружии, расправа над террористами, Кузьминов. Главное на Украине на 13:00 21 февраля - 21.02.2024 Украина.ру

Идея о ядерном оружии, расправа над террористами, Кузьминов. Главное на Украине на 13:00 21 февраля

Украина.ру, 21.02.2024

2024-02-21T13:00

2024-02-21T13:00

2024-02-21T14:14

хроники

эксклюзив

спецоперация

максим кузьминов

украина

испания

убийство

ядерное оружие

алексей гончаренко

алексей данилов

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В Совбезе Украины отвергли идею возвращения Киевом ядерного оружия своими силами. Российские силовики задержали террористов и госизменщиков, работавших на Украину. Партия в Испании призвала власти ЕС расследовать убийство Кузьминова.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отверг идею возвращения ядерного оружия своими силами, но не исключил, что его могут разместить страны-партнеры после окончания конфликта."Мы можем рассказывать, что нам неплохо бы иметь ядерное оружие, но имейте в виду, что это очень сложный и в демократической стране практически невозможный процесс", – сказал Данилов в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой в России было заведено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".По его словам, в современном мире это "очень чувствительный процесс". При этом он отметил, что другое дело иметь "ядерное оружие как защиту".На днях депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия, отметив, что это "единственная опция для выживания".Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу".Президент Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. До этого, на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский также указывал что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины.Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус".В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.После начала военного конфликта на Украине западные государства высказывали беспокойство вокруг темы ядерного оружия. Оно усилилось после того, как глава российского государства Владимир Путин обвинил Запад в "ядерном шантаже" и подталкивании Киева к переносу боевых действий на территорию России. Путин пообещал, что страна будет защищать свою целостность "всеми наличествующими средствами". В Пентагоне США осудили "бряцание ядерным оружием" со стороны России, отметив при этом отсутствие признаков готовности Москвы использовать его на Украине. Российский президент позднее уточнил, что Москва рассматривает ядерное оружие как "защиту" и не намерена применять его первой, стратегия страны выстроена "вокруг так называемого ответно-встречного удара".Расправа над убийцами и террористамиВерховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к пожизненному заключению боевика националистического полка "Азов" (запрещен в РФ) Дениса Жучкова за убийство четырех человек в ходе расстрела автобуса с детьми, сообщает Следственный комитет РФ."Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные Следственным комитетом России, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру первого отделения третьего взвода третьей роты второго батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денису Жучкову... Приговором суда Жучкову назначено заочное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в телеграм-канале ведомства.С 15 по 19 марта 2022 года преступник контролировал проезжие части в одном из районов Мариуполя. Как сообщает следствие, именно тогда Жучков расстрелял автобус с наклеенными лентами и надписями "Дети" на кузове. В результате погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще трое, среди которых было два ребенка, получили ранения.Жучков признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, группой по мотивам политической, идеологической ненависти; в покушение на убийство двух и более лиц.Кроме того, в УФСБ по Москве и Подмосковью сообщили о задержании уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов в Лобне."По подозрению в приготовлении к теракту задержан гражданин РФ. Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", - говорится в сообщении.По данным спецслужбы, в минувший понедельник мужчина заложил взрывное устройство автомобиль, припаркованный в подмосковной Лобне - бомба была своевременно замечена, и эта история широко освещалась в СМИ.Уголовное дело завели по статьям о покушении на теракт и госизмене, подозреваемый арестован. Других причастных к плану теракта устанавливают.Ранее представитель экстренных служб сообщал, что силовики обезвредили заминированный автомобиль в Лобне, из-за которого пришлось отселить в школы почти 340 жителей ближайших домов.Также силовики задержали по подозрению в государственной измене в интересах Украины администратора телеграм-канала из Читы при попытке выехать за границу, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю."С октября 2022 года мужчина являлся администратором группы в мессенджере Telegram, подконтрольной службе безопасности Украины, через которую в интересах этой страны вел антироссийскую пропаганду. Кроме того, житель Читы осуществлял сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников, которые передавал иностранцам. Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США", - говорится в сообщении.В отношении него возбудили дело о госизмене. Расследование смерти КузьминоваИспанская партия "Граждане" призвала власти Евросоюза расследовать убийство в Испании перебежчика из РФ Максима Кузьминова, пишет издание Mundo."Ciudadanos (название партии) просят Еврокомиссию расследовать убийство в Аликанте российского пилота Максима Кузьминова", - говорится в материале.Соответствующее письмо с призывом было направлено главе евродипломатии Жозепу Боррелю.Партия отмечает, что сначала Гражданская гвардия расследовала произошедшее как сведение счетов. Однако после того, как была установлена личность убитого, по утверждению Ciudadanos, "все признаки указывают на внесудебную казнь, заказанную российскими властями". При этом партия не привела никаких доказательств этому обвинению.Кроме того, партия призвала Еврокомиссию сделать своим приоритетом противодействие "агентам РФ" в Европе, а также потребовала "срочно осуществить меры по укреплению европейских контрразведывательных сетей и оценить новую информацию перед подготовкой новых пакетов санкций против РФ".Ciudadanos - левоцентристская партия, у нее нет мест в парламенте Испании, но она представлена в европарламенте.В начале недели в муниципалитете Вильяхойос в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова.Представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил его смерть. Позднее полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова.В пресс-службе гражданской гвардии Испании сообщили, что расследование убийство в Испании, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Испанская газета Mundo со ссылкой на соседей перебежчика информировала, что Кузьминов пробыл в муниципалитете Вильяхойос, где обнаружили его тело, от силы несколько дней.Как отмечает издание, о Кузьминове никто не знал в супермаркете, ресторане и церкви, расположенных поблизости с местом, где нашли его тело.Как отмечает газета, на обнаруженных у Кузьминова документах были найдены его отпечатки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не располагает информацией об убийстве Кузьминова в Испании.Полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как "неудобного" свидетеля.В прошлом году украинские СМИ утверждали, что российский летчик связался с украинской разведкой, по их требованию угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с ним были два человека, они погибли.Как заявлял сам Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20240221/1053435245.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, максим кузьминов, украина, испания, убийство, ядерное оружие, алексей гончаренко, алексей данилов, террорист, госизмена