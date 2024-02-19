https://ukraina.ru/20240219/1053396065.html
"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине
"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине - 19.02.2024 Украина.ру
"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине
Прошло 10 лет со дня кровавой трагедии в Киеве. Миллиарды долларов были вложены в Евромайдан. Украина, ее экономика и промышленность до сих пор стонут и не могут оправиться от последствий 2013–2014 годов. А "неизвестные снайперы" до сих пор не наказаны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-02-19T15:39
2024-02-19T15:39
2024-02-19T15:39
видео
майдан
евромайдан
виктор янукович
украина
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николай азаров
ринат ахметов
фирташ
сша
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00:50 – Как гость нашей студии встретил события на Майдане?04:37 – На что надеялись украинцы?07:00 – Был ли Янукович в состоянии подавить протесты?11:58 – О западных механизмах;14:39 – Кем были "неизвестные снайперы" на Майдане?17:20 – Почему простые граждане поверили западу? О главных выводах;28:40 – О последней скрепе, связывающей украинцев и русских;32:25 – Является ли Евромайдан исторической трагедией для Украины? *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине
Прошло 10 лет со дня кровавой трагедии в Киеве. Миллиарды долларов были вложены в Евромайдан. Украина, ее экономика и промышленность до сих пор стонут и не могут оправиться от последствий 2013–2014 годов. А "неизвестные снайперы" до сих пор не наказаны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
00:50
– Как гость нашей студии встретил события на Майдане?04:37
– На что надеялись украинцы?07:00
– Был ли Янукович в состоянии подавить протесты?11:58
– О западных механизмах;14:39
– Кем были "неизвестные снайперы" на Майдане?17:20
– Почему простые граждане поверили западу? О главных выводах;28:40
– О последней скрепе, связывающей украинцев и русских;32:25
– Является ли Евромайдан исторической трагедией для Украины?
*В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга.