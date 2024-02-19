https://ukraina.ru/20240219/1053396065.html

"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине

"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине - 19.02.2024 Украина.ру

"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине

Прошло 10 лет со дня кровавой трагедии в Киеве. Миллиарды долларов были вложены в Евромайдан. Украина, ее экономика и промышленность до сих пор стонут и не могут оправиться от последствий 2013–2014 годов. А "неизвестные снайперы" до сих пор не наказаны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-02-19T15:39

2024-02-19T15:39

2024-02-19T15:39

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00:50 – Как гость нашей студии встретил события на Майдане?04:37 – На что надеялись украинцы?07:00 – Был ли Янукович в состоянии подавить протесты?11:58 – О западных механизмах;14:39 – Кем были "неизвестные снайперы" на Майдане?17:20 – Почему простые граждане поверили западу? О главных выводах;28:40 – О последней скрепе, связывающей украинцев и русских;32:25 – Является ли Евромайдан исторической трагедией для Украины? *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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