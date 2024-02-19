"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине - 19.02.2024 Украина.ру
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"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине
"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине - 19.02.2024 Украина.ру
"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине
Прошло 10 лет со дня кровавой трагедии в Киеве. Миллиарды долларов были вложены в Евромайдан. Украина, ее экономика и промышленность до сих пор стонут и не могут оправиться от последствий 2013–2014 годов. А "неизвестные снайперы" до сих пор не наказаны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-02-19T15:39
2024-02-19T15:39
видео
майдан
евромайдан
виктор янукович
украина
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00:50 – Как гость нашей студии встретил события на Майдане?04:37 – На что надеялись украинцы?07:00 – Был ли Янукович в состоянии подавить протесты?11:58 – О западных механизмах;14:39 – Кем были "неизвестные снайперы" на Майдане?17:20 – Почему простые граждане поверили западу? О главных выводах;28:40 – О последней скрепе, связывающей украинцев и русских;32:25 – Является ли Евромайдан исторической трагедией для Украины? *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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видео, майдан, евромайдан, виктор янукович, украина, ес, николай азаров, ринат ахметов, фирташ, сша, виктория нуланд, госпереворот, нато, крым, сбу, киев, сво, спецоперация, всу, россия, александр лукашенко, петр порошенко, буча, рпц, упц, пцу, церковь, православие, донбасс, видео
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"Нам пудрили мозги". Очевидец Евромайдана Руслан Калинчук о кровавом феврале на Украине

15:39 19.02.2024
 
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Прошло 10 лет со дня кровавой трагедии в Киеве. Миллиарды долларов были вложены в Евромайдан. Украина, ее экономика и промышленность до сих пор стонут и не могут оправиться от последствий 2013–2014 годов. А "неизвестные снайперы" до сих пор не наказаны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
00:50 – Как гость нашей студии встретил события на Майдане?
04:37 – На что надеялись украинцы?
07:00 – Был ли Янукович в состоянии подавить протесты?
11:58 – О западных механизмах;
14:39 – Кем были "неизвестные снайперы" на Майдане?
17:20 – Почему простые граждане поверили западу? О главных выводах;
28:40 – О последней скрепе, связывающей украинцев и русских;
32:25 – Является ли Евромайдан исторической трагедией для Украины?

*В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый в список
террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
ВидеоМайданевромайданВиктор ЯнуковичУкраинаЕСНиколай АзаровРинат АхметовФирташСШАВиктория НуландгоспереворотНАТОКрымСБУКиевСВОСпецоперацияВСУРоссияАлександр ЛукашенкоПетр ПорошенкоБучаРПЦУПЦПЦУЦерковьПравославиеДонбасс
 
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