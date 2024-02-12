https://ukraina.ru/20240212/1053252925.html

Мобилизация и кризис на Украине, антироссийские мечты Польши. О чём говорили эксперты 12 февраля

Мобилизация и кризис на Украине, антироссийские мечты Польши. О чём говорили эксперты 12 февраля - 12.02.2024 Украина.ру

Мобилизация и кризис на Украине, антироссийские мечты Польши. О чём говорили эксперты 12 февраля

Украина.ру, 12.02.2024

2024-02-12T17:36

2024-02-12T17:36

2024-02-12T17:50

эксклюзив

олег неменский

польша

анджей дуда

россия

дональд трамп

владимир путин

сво

украина

оон

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Кризис украинского общества и возможности для РоссииВерховная рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. Он предусматривает санкции для уклонистов в виде блокировки счетов, запрета использовать автомобиль, выезда за границу и получения консульских услуг за границей.Сейчас внутриукраинская ситуация прогнозируема очень трудно, потому что сложно оценить степень реального полицейского контроля, состояние бюджета, дадут помощь или нет и так далее, перечислил аналитик, публицист Дмитрий Голубовский.По его словам, все больше людей изымаются из трудового ресурса, что негативно для экономики. Но в Киеве об экономике никто давно не думает. Они думают, как продолжить войну."Но все иллюзии о том, что можно победить Россию, развеялись. Уже многие признают, что, чем дальше будет затягиваться конфликт, тем хуже для Киева, но в самом Киеве это не признают.Напомню, что гитлеровская Германия сопротивлялась до взятия рейхстага и немного после этого.Специфика обществ, погруженных в военный психоз, такова, что он может длиться до ликвидации всех возможностей сопротивляться. Так что на социальный взрыв на Украине я бы не рассчитывал", — сказал Голубовский.В контексте происходящего на Украине для России важны несколько моментов, уверен аналитик.Первое: те, кто оттуда бежал, уже не вернутся. Более того, им придется уворачиваться в тех местах, куда они попали. Все больше и больше в Европе звучат голоса: а не выслать ли нам обратно беженцев, почему мы должны их кормить?Второе: поток людей, которые захотят оставить страну и сохранить свою жизнь, еще больше вырастет. И здесь для России открывается перспектива и гуманитарная, и экономическая, связанная с тем, что Россия может стать конечным пунктом прибытия большого количества людей, которым некуда будет податься."В Европе к ним относятся недружелюбно, посмотрите, как поляки блокируют границу, громят фуры.За всеми словами европейских правительств о поддержке Украины не скрывается никакой поддержки украинского народа. Эти люди рискуют оказаться в ситуации, которая для многих станет безвыходной.Почему бы России ею не воспользоваться, облегчив прием украинских мигрантов на своей территории", — задаётся вопросом эксперт.Годовщина Минских соглашенийСовет Безопасности ООН по ситуации на Украине пройдет по запросу России 12 февраля — в годовщину подписания минских соглашений.Цель будущего Совбеза — напомнить, как наши западные партнёры относятся к договорённостям, считает журналист и политолог Юрий Светов: если вы подписали какие-то международные соглашения, то их необходимо выполнять.Западные партнёры все время твердят о мире, основанном на правилах, твердят о правопорядке. При этом подписавшие соглашение канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в открытую говорят, что не собирались выполнять договорённости, напоминает Светов."Странное правило: подписываешь соглашение и предполагаешь, что обманешь другую сторону? Мы два раза с этим столкнулись. В 2014 году, когда западными государствами, в том числе Польшей, были подписаны гарантии для Украины, для Януковича.А далее — эти самые Минские соглашения. В преддверии мирных переговоров России и Украины, предвосхищая подписание каких-либо договорённостей, которые будут гарантировать безопасность Украины, мы, видимо, хотим напомнить ООН, какова цена этого.Потому что, с одной стороны, нас призывают к переговорам о мире, о приостановлении специальной военной операции (СВО). С другой — мы слышим заявления, что Западу необходимо перевооружаться и готовиться к неизбежной войне с Россией в 2024 или 2025 году.Видимо, в этом ключе мы попытаемся говорить. Мы всегда используем возможность сказать лишний раз об этом", — сообщил политолог.При этом он считает, что на Западе нас не услышат: их позиция — никаких наших доводов не слышать."Когда Путин заявил о необходимости создать демилитаризованную зону на границе России и Украины, чтобы последняя лишилась возможности обстреливать территорию Российской Федерации, что ответили с той стороны? Дескать, пусть Россия выведет свои войска с Украины — вот и будет демилитаризованная зона.То есть то, что Украина собирается вступить в НАТО, и значит, базы организации появится в стране, граничащей с нами, — это не милитаризация. А милитаризация — это только тогда, когда там [на Украине] есть российские войска. Странный какой-то подход у Запада…", — сказал Светов.В целом, отмечает он, ООН как организация стремительно теряет свой авторитет. Это видно не только на примере Украины, но и на примере того, что происходит в секторе Газа, в Тайване, где голос ООН не был слышен.Польша надеется на крах РоссииПрезидент Польши Анджей Дуда во время визита в Руанду признал, что Дональд Трамп сможет выполнить свое обещание завершить войну на Украине за 24 часа, если станет президентом США.В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о возможной войне с Россией в будущем.Президент и министр обороны Польши являются представителями разных политических сил, поясняет политолог Олег Неменский. Для партии "Право и справедливость", которую представляет Анджей Дуда, Трамп и Республиканская партия США — важнейшие партнеры в США, они ориентированы на сотрудничество с силами, которые стоят за Трампом.Слова Дуды, продолжает Неменский, естественны для политика, ориентированного на сотрудничество с Трампом в случае его прихода к власти."Правительство же сформировано коалицией, для которой партнером является Демократическая партия, и в целом более ориентирована на Брюссель.В плане отношения к Украине и военного конфликта коалиция и партии, сформировавшие ее, настроены гораздо более остро, радикально", – заявил эксперт.По его словам, независимо от того, будет ли заморожен конфликт в нынешнем положении, или Россия одержит победу, главным проигравшим оказывается Европа, а европейские элиты такое положение не устраивает."В результате разрыва с Россией европейская экономика оказалась в тяжелом положении, это сказывается на социальной ситуации в странах и грозит серьезными последствиями. Столь тяжелыми, что европейские элиты могут потерять контроль над своими обществами.Это дает повод для осознания того, что выходить из этого конфликта европейцам нельзя и им нужно добиваться поражения России", – сообщил Неменский.Они начинают осознавать, что это поражение вряд ли может наступить на поле боя, но остается надежда на то, что Россия рухнет изнутри, что в России случится внутриполитический кризис."Польша перспективу падения России воспринимает очень близко к сердцу. Для нее это главная надежда, потому что, с точки зрения поляков, их народ подошел к той точке развития, за которой следует либо блестящее будущее с возрожденной великодержавной Польши, либо серое прозябание небольшой слабой страны", – сказал политолог.

https://ukraina.ru/20240212/1053252319.html

https://ukraina.ru/20240212/1053247792.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, олег неменский, польша, анджей дуда, россия, дональд трамп, владимир путин, сво, украина, оон, минские соглашения, дмитрий голубовский, мобилизация