Мобилизация и кризис на Украине, антироссийские мечты Польши. О чём говорили эксперты 12 февраля
17:36 12.02.2024 (обновлено: 17:50 12.02.2024)
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Кризис украинского общества и возможности для России
Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. Он предусматривает санкции для уклонистов в виде блокировки счетов, запрета использовать автомобиль, выезда за границу и получения консульских услуг за границей.
Сейчас внутриукраинская ситуация прогнозируема очень трудно, потому что сложно оценить степень реального полицейского контроля, состояние бюджета, дадут помощь или нет и так далее, перечислил аналитик, публицист Дмитрий Голубовский.
По его словам, все больше людей изымаются из трудового ресурса, что негативно для экономики. Но в Киеве об экономике никто давно не думает. Они думают, как продолжить войну.
"Но все иллюзии о том, что можно победить Россию, развеялись. Уже многие признают, что, чем дальше будет затягиваться конфликт, тем хуже для Киева, но в самом Киеве это не признают.
Напомню, что гитлеровская Германия сопротивлялась до взятия рейхстага и немного после этого.
Специфика обществ, погруженных в военный психоз, такова, что он может длиться до ликвидации всех возможностей сопротивляться. Так что на социальный взрыв на Украине я бы не рассчитывал", — сказал Голубовский.
В контексте происходящего на Украине для России важны несколько моментов, уверен аналитик.
Первое: те, кто оттуда бежал, уже не вернутся. Более того, им придется уворачиваться в тех местах, куда они попали. Все больше и больше в Европе звучат голоса: а не выслать ли нам обратно беженцев, почему мы должны их кормить?
Второе: поток людей, которые захотят оставить страну и сохранить свою жизнь, еще больше вырастет. И здесь для России открывается перспектива и гуманитарная, и экономическая, связанная с тем, что Россия может стать конечным пунктом прибытия большого количества людей, которым некуда будет податься.
"В Европе к ним относятся недружелюбно, посмотрите, как поляки блокируют границу, громят фуры.
За всеми словами европейских правительств о поддержке Украины не скрывается никакой поддержки украинского народа. Эти люди рискуют оказаться в ситуации, которая для многих станет безвыходной.
Почему бы России ею не воспользоваться, облегчив прием украинских мигрантов на своей территории", — задаётся вопросом эксперт.
Годовщина Минских соглашений
Совет Безопасности ООН по ситуации на Украине пройдет по запросу России 12 февраля — в годовщину подписания минских соглашений.
Цель будущего Совбеза — напомнить, как наши западные партнёры относятся к договорённостям, считает журналист и политолог Юрий Светов: если вы подписали какие-то международные соглашения, то их необходимо выполнять.
Западные партнёры все время твердят о мире, основанном на правилах, твердят о правопорядке. При этом подписавшие соглашение канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в открытую говорят, что не собирались выполнять договорённости, напоминает Светов.
"Странное правило: подписываешь соглашение и предполагаешь, что обманешь другую сторону? Мы два раза с этим столкнулись. В 2014 году, когда западными государствами, в том числе Польшей, были подписаны гарантии для Украины, для Януковича.
А далее — эти самые Минские соглашения. В преддверии мирных переговоров России и Украины, предвосхищая подписание каких-либо договорённостей, которые будут гарантировать безопасность Украины, мы, видимо, хотим напомнить ООН, какова цена этого.
Потому что, с одной стороны, нас призывают к переговорам о мире, о приостановлении специальной военной операции (СВО). С другой — мы слышим заявления, что Западу необходимо перевооружаться и готовиться к неизбежной войне с Россией в 2024 или 2025 году.
Видимо, в этом ключе мы попытаемся говорить. Мы всегда используем возможность сказать лишний раз об этом", — сообщил политолог.
14:34Юрий Светов о Минских соглашениях: Голос ООН не слышен не только на Украине, но и в Газе и ТайванеСовет безопасности ООН по ситуации на Украине пройдет по запросу России 12 февраля, в годовщину подписания Минских соглашений. Об этом 11 февраля сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
При этом он считает, что на Западе нас не услышат: их позиция — никаких наших доводов не слышать.
"Когда Путин заявил о необходимости создать демилитаризованную зону на границе России и Украины, чтобы последняя лишилась возможности обстреливать территорию Российской Федерации, что ответили с той стороны? Дескать, пусть Россия выведет свои войска с Украины — вот и будет демилитаризованная зона.
То есть то, что Украина собирается вступить в НАТО, и значит, базы организации появится в стране, граничащей с нами, — это не милитаризация. А милитаризация — это только тогда, когда там [на Украине] есть российские войска. Странный какой-то подход у Запада…", — сказал Светов.
В целом, отмечает он, ООН как организация стремительно теряет свой авторитет. Это видно не только на примере Украины, но и на примере того, что происходит в секторе Газа, в Тайване, где голос ООН не был слышен.
Польша надеется на крах России
Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Руанду признал, что Дональд Трамп сможет выполнить свое обещание завершить войну на Украине за 24 часа, если станет президентом США.
В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о возможной войне с Россией в будущем.
Президент и министр обороны Польши являются представителями разных политических сил, поясняет политолог Олег Неменский. Для партии "Право и справедливость", которую представляет Анджей Дуда, Трамп и Республиканская партия США — важнейшие партнеры в США, они ориентированы на сотрудничество с силами, которые стоят за Трампом.
Слова Дуды, продолжает Неменский, естественны для политика, ориентированного на сотрудничество с Трампом в случае его прихода к власти.
"Правительство же сформировано коалицией, для которой партнером является Демократическая партия, и в целом более ориентирована на Брюссель.
В плане отношения к Украине и военного конфликта коалиция и партии, сформировавшие ее, настроены гораздо более остро, радикально", – заявил эксперт.
04:39Олег Неменский: Польша жаждет разгрома России на Украине, чтобы воспользоваться историческим шансомПольша перспективу падения Россия воспринимает очень близко к сердцу. Для нее это главная надежда, потому что, с точки зрения поляков, их народ подошел к той точке развития, за которой следует либо блестящее будущее с возрожденной великодержавной Польши, либо серое прозябание небольшой слабой страны, считает политолог Олег Неменский
По его словам, независимо от того, будет ли заморожен конфликт в нынешнем положении, или Россия одержит победу, главным проигравшим оказывается Европа, а европейские элиты такое положение не устраивает.
"В результате разрыва с Россией европейская экономика оказалась в тяжелом положении, это сказывается на социальной ситуации в странах и грозит серьезными последствиями. Столь тяжелыми, что европейские элиты могут потерять контроль над своими обществами.
Это дает повод для осознания того, что выходить из этого конфликта европейцам нельзя и им нужно добиваться поражения России", – сообщил Неменский.
Они начинают осознавать, что это поражение вряд ли может наступить на поле боя, но остается надежда на то, что Россия рухнет изнутри, что в России случится внутриполитический кризис.
"Польша перспективу падения России воспринимает очень близко к сердцу. Для нее это главная надежда, потому что, с точки зрения поляков, их народ подошел к той точке развития, за которой следует либо блестящее будущее с возрожденной великодержавной Польши, либо серое прозябание небольшой слабой страны", – сказал политолог.