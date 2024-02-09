https://ukraina.ru/20240209/1053199370.html

Залужный и Буданов* получили звание Героя Украины. Эксперт объяснил, почему именно сейчас

Залужный и Буданов* получили звание Героя Украины. Эксперт объяснил, почему именно сейчас - 09.02.2024 Украина.ру

Залужный и Буданов* получили звание Героя Украины. Эксперт объяснил, почему именно сейчас

Экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и главе Главного управления разведки Украины (ГУР) Кириллу Буданову* присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский

2024-02-09T13:36

2024-02-09T13:36

2024-02-09T13:49

новости

валерий залужный

кирилл буданов

владимир зеленский

герой украины

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Интересно, что датирован документ 8-м февраля, то есть тем же днем, когда Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.В понедельник, 29 января, бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.А в прошедшие выходные в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Конфликт между Зеленским и Залужным усилился осенью 2023-го после неудачного украинского контрнаступления и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.Многие эксперты отмечают, что решение об увольнении Залужного дорого обойдется Зеленскому, ведь теперь для бывшего главкома открыты двери в большую политику.По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.*Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20240209/1053195996.html

https://ukraina.ru/20240209/1053195386.html

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новости, валерий залужный, кирилл буданов, владимир зеленский, герой украины