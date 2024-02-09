https://ukraina.ru/20240209/1053197981.html

"Их там не было": Данилов предал погибших в Ил-76 украинских военнопленных

"Их там не было": Данилов предал погибших в Ил-76 украинских военнопленных - 09.02.2024 Украина.ру

"Их там не было": Данилов предал погибших в Ил-76 украинских военнопленных

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Бабель"

2024-02-09T13:09

2024-02-09T13:09

2024-02-09T13:09

новости

украина

алексей данилов

снбо

ил-76

военнопленные

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Журналистка несколько раз задала Данилову уточняющие вопросы, но он предлагал ей лишь "ещё немного подождать".Тогда она попросила Данилова рассказать тогда о судьбе военнопленных, есть ли у украинских властей понимание, живы ли они. Данилов отметил, что вопрос для него очень тяжелый. А вот президента Украины Владимира Зеленского он назвал "очень человечным человеком", который относится к вопросу пленных ВСУшников "очень человечно".По словам Данилова, у руководства Украины нет точного ответа на счёт судьбы погибших военнопленных. "Мы точно можем, то, что я сказал, с большой вероятностью их (пленных. – Ред.) там не было"Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". Однако вскоре сменил риторику и начали "трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе".В Следственном комитете РФ сообщили, что в районе места падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Следователи также опубликовали видео с места крушения. На месте происшествия разбросаны тела с наколками, на земле лежит оторванная рука с набитой на тыльной стороне ладони татуировкой. Показаны посеченные осколками части самолета.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.

https://ukraina.ru/20240207/1053133958.html

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новости, украина, алексей данилов, снбо, ил-76, военнопленные