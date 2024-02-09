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Путин назвал позицию стран НАТО по Украине детским садом

Путин назвал позицию стран НАТО по Украине детским садом - 09.02.2024 Украина.ру

Путин назвал позицию стран НАТО по Украине детским садом

Лидеры европейских стран, в том числе Германии и Франции, проявили слабость, когда в 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии в НАТО открыты.

2024-02-09T04:08

2024-02-09T04:08

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Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону Он сравнил позицию стран НАТО с поведением детей в детском саду, которые не задумываются о последствиях своих действий. По словам Путина, объясняясь тем что на них "нажали", они одобрили перспективу вступления Украины в НАТО. "Президент Буш, а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом: "он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться". Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантии? Что это за детский сад, что это за люди, кто они такие? На них, видите ли, "нажали", они согласились", – отметил президент. Развивая мысль, Путин предположил, что если страны под натиском пошли на такой шаг 16 лет назад, то им ничего не стоит сделать это снова. "А почему завтра на вас не нажмут – и вы опять согласитесь. Ну чушь какая-то. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких", – добавил глава государства. Путин также напомнил, что на Украине сотни лет формировались прочные связи с Россией. В самой Декларации о независимости прописано, что страна представляет собой нейтральное государство, однако возможное вступление в НАТО противоречит этому. "В 2008 году вдруг перед ней (прим. ред. - Украиной) открыли двери, или ворота, в НАТО. Вот интересное кино! Мы так не договаривались. Так вот все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И "перебить" этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно", – заключил Владимир Путин. Ранее президент России заявлял, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а спецоперация имеет элементы гражданской войны.

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новости, минские соглашения, владимир путин, украина, россия, такер карлсон