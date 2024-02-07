https://ukraina.ru/20240207/1053140097.html

Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя

Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя - 07.02.2024 Украина.ру

Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя

Скандал со слежкой СБУ за сотрудниками журналистского проекта "Бигус.Инфо" и публичная порка СБУ, чем все и завершилось, в который раз доказывает, что Украина находится под внешним управлением. Но осуществляется оно не из посольства США, а немного сложнее

2024-02-07T15:13

2024-02-07T15:13

2024-02-07T17:11

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сша

сбу

петр порошенко

владимир зеленский

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мвф

конституционный суд украины

набу

гбр

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СБУ на Украине позволено все — незаконно следить, похищать, избивать и убивать. Но как только затрагивается работа западных структур, организованных с целью контроля и управления политическими процессами на Украине, оказывается, что СБУ не такая уж и всесильная.Так, в январе появилось видео, на котором журналисты грантового издания «Бигус.Инфо» употребляют наркотики, после чего издание обвинило Департамент защиты нацгосударственности СБУ в незаконной слежке за своими сотрудниками.«За день до вылазки "Бигус.Инфо" в загородный комплекс, свой "корпоратив" там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номера прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы», — рассказал глава проекта Денис Бигус.По его словам, эсбэушники установили в номерах, в которые затем заселились журналисты, скрытые камеры.В СБУ факт слежки подтвердили, но сказали, что она связана не с журналистикой, а с наркобизнесом.«По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, по которым наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники "Бигус.Инфо". В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», — сказали в пресс-службе СБУ.И хотя обычно украинские СМИ сообщения СБУ (которые касаются поимки коллаборантов) принимают на веру, в данном случае поднялся настоящий вой на болотах по поводу прав человека и притеснения свободной журналистики. В результате Верховная рада вызвала на отчет главу СБУ Малюка, здоровенный брутальный дядька был вынужден жалко извиняться, а Зеленский своим указом уволил главу ДЗНД (Департамент защиты национальной государственности) СБУ Романа Семенченко.«Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы. Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и в СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу», — заявила пресс-служба СБУ.Дело же для расследования передали в непосредственно курируемое США Государственное бюро расследований и которое не подчиняется правительству Украины.Таких органов для осуществления контроля за украинскими политиками и чиновниками в 2015 году был создан целый ряд: ГБУ, НАБУ, САП и др. Основатель же издания "Бигус.Инфо" Денис Бигус непосредственно перед этим (но, естественно, после победы Майдана) основал сайт по сбору деклараций украинских госслужащих. Декларации станут одним из основных инструментов управления украинскими чиновниками.Примерно так и выглядит схема внешнего управления Украиной. Украинским властям дают безмерно воровать, но, как только они делают что-то не в интересах гегемона, их прихватывают по коррупционной части и судят в органах, которые не подконтрольны украинским властям.Самый яркий пример того, как украинские власти пытались выйти из-под антикоррупционного контроля, но у них ничего не вышло — история первого директора НАБУ Артема Сытника. В 2015 году его назначил тогдашний президент Петр Порошенко. Оказалось, что в 2016 году Сытник, находясь на должности, опубликовал сканы из «амбарной книги» Партии регионов, которые компрометировали главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта (Манафорт работал и с Януковичем). Вдаваться в подробности сейчас нет смысла, но суть в том, что в 2018 году Окружной административный суд Киева признал, «что это привело к вмешательству в избирательные процессы США 2016 года и нанесло ущерб интересам государства Украина» и потребовал от НАБУ предоставить документы о сотрудничестве с ФБР. Ничего не произошло. Тогда суд стал рассматривать дело о привлечении Сытником к оперативно-разыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора. Тоже ничего не вышло.Зато после победы на выборах Зеленского НАБУ начало расследование в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова касательно переплаты за вакцины от коронавируса и отказалось передавать его другому следственному органу. Кроме того, НАБУ взялось за Коломойского по делу «ПриватБанка» и «Укрнафты». В результате по настоянию Зеленского и Коломойского группа нардепов потребовала от Конституционного суда признать незаконным назначение главы НАБУ Артема Сытника. Так и произошло. Суд сказал, что, назначая в 2015 году Сытника на должность, тогдашний президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, поскольку Конституция Украины не предусматривает для президента право назначать главу НАБУ. Согласно решению КСУ, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров, поскольку это орган исполнительной власти. Но глава Минюста Малюська не смог уволить Сытника, потому что не назначал его. Тогдашний председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что механизма увольнения директора НАБУ у государства не существует.Окружной админсуд Киева одобрил решение отстранить Сытника с должности директора НАБУ, но снова ничего не произошло. Тогда Кабинет министров подал в Верховную раду целый законопроект об увольнении. Но в МВФ заявили, что так делать нельзя — законопроект является нарушением Меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ, подписанного в июне 2020 года. Со стороны Украины документ завизировали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.Короче говоря, Порошенко назначил главу НАБУ неконституционно, ни у одного органа украинской власти нет права его снимать, а договор с МВФ не позволяет принимать закон, позволяющий украинским властям снимать директора НАБУ. Поэтому Верховная рада в итоге приняла законопроект, подтверждающий независимость НАБУ от украинских властей, а Сытник спокойно досидел в своем кресле аж до весны 2022 года. Все это несмотря на Конституционный суд Украины.Так вот, создав в 2014 году сайт с декларациями чиновников, Денис Бигус становится членом Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте, а с 2015 года становится членом совета общественного контроля того самого НАБУ. Затем Бигуса вносят на «Миротворец» (запрещен в РФ) за раскрытие схемы Порошенко и тогдашнего главы СНБО Гладковского (он же Свинарчук) по разворовыванию армии. И как вишенка на торте, Бигус преподает в школе журналистики «Украинской правды» — издания, принадлежащего партнеру Джорджа Сороса Томашу Фиале. Это издание, кстати, сейчас критикует Зеленского и открыто поддерживает Залужного.Таким образом, на Украине действуют не подчиняющиеся украинскому государству как следственно-судебные, так и медийные органы, которые контролируют политику Украины, держа политиков и чиновников на коррупционном крючке, а «неудобная» информация (в т. ч. и пресловутая история с увольнением Залужного) сливается через соответствующие СМИ. Любая попытка воздействовать на эти органы заканчивается публичной поркой. А СБУ разрешено только ловить бабушек за лайки в интернете и похищать людей для шантажа их родственников, которые живут на подконтрольных России территориях. Украина — страна, с 2014 года находящаяся под внешним управлением.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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