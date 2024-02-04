https://ukraina.ru/20240204/1053071985.html

Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро

Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро - 04.02.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян о том, что ждать от Европы после выделения Украине 50 млрд евро

Украина.ру, 04.02.2024

2024-02-04T12:55

2024-02-04T12:55

2024-02-04T12:55

интервью

украина

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- Армен, как вы считаете, чем завершится эта эпопея с конфликтом Залужного и Зеленского?– Завершится, судя по всему, уходом Залужного в политику, и, собственно, эта его пресловутая статья, это же не Сунь Цзы, разбор военного искусства, а это вполне политический акт, направленный исключительно на критику Зеленского.Авторитетные украинские телеграмы пишут о том, что хуторалиссимус (Зеленский) был в бешенстве после известия о том, что есть подобного рода статья.Понятно, что дальше есть уже интрига. В принципе, существуют два варианта развития событий. Либо это военно-политический сброс Зеленского, где условно Залужный руководит армией, а на гражданке становится, например, Разумков, потому что я не верю, что его просто так вытащили из тины.Видимо, какую-то функцию он должен будет выполнять, тем более, он самый незапятнанный во всей этой истории. Он же, как покинул пост спикера, сидел и особо не отсвечивал.Либо это второй вариант – вся власть военным. Это интрига момента, как будут они бороться с Зеленским, и кто конкретно из американцев начнет раздавать печеньки в эту честь.А вторая интрига, а кого, собственно, Зеленский собирается поставить на место Залужного? Дело всё в том, что и Сырский, и Буданов отказались, потому что каждый из них понимает, во-первых, одно дело – ты сидишь перед камерой и рассказываешь о том, какой ты рубака-парень, который все может, а совсем другое – эту конструкцию взвалить на себя.Второе – ни у одного, ни у второго нет никакого авторитета в армии. Мы понимаем с вами прекрасно, что у Залужного его изначально тоже никакого не было, потому что Залужному надрали одно место в 2015 году на Донбассе. Просто об этом уже мало кто помнит за давностью событий. Это как раз было «Народное ополчение Донбасса».Третий момент, который тоже очень важен – как поведет себя эта армия. Если она на Киев повернет? Такое же тоже может быть. Плюс к тому, какие настроения в этой армии?Судя по тем роликам, которые появляются бесконечно в интернете, я не понимаю, в каком это все находится состоянии. Это полная безнадега, где военнослужащие говорят о том, что «нас всех убивают», и шансов выжить там вообще никаких нет. Где параллельно идут заявления о том, что при организации этой пресловутой мобилизации кто ни вышел из машины – давайте ему прострелим колено.Представьте себе, вы бы захотели такую власть защищать, которая вам для начала простреливает колено?– А замотивированному человеку если еще автомат с гранатами дать, так вообще он может повернуть оружие против этой власти.– Именно так, он мстить пойдет. Поэтому здесь масса вопросов. Кроме того, просветите меня, они вчера объявили, что шестого числа будет заседание Рады, на котором Умеров и Залужный будут представлять этот пресловутый закон [о мобилизации]?– Мы знаем, что этот пресловутый закон Рада вроде как подала, но как-то очень странно это всё.– Мне кажется, что здесь в ближайшие дни должно что-то такое нарисоваться и исполниться. Ну, подождем, собственно, время тут не очень много осталось.– Это будет довольно интересно, потому что действительно Тимошенко назвала этот закон репрессивным хламом, и пообещала сплотить народ на борьбу против него. Это просто эпично будет!– Так, хорошо, но тогда, извините, пожалуйста, если пани Юля собирается сплотить народ на борьбу с законом о мобилизации, на нее СБУ должно было уже возбуждать уголовное дело, потому что это сознательный переход на сторону противника.Я, конечно, понимаю, что законы на Украине трактуются сейчас чрезвычайно комфортно и вольготно, но я на этой неделе читал очередные приговоры. Там людей за меньшее отправляют на восемь-пятнадцать лет лишения свободы. Поэтому мне странно слышать это в таком виде.Интересно, что скажет Порошенко на выходе, в результате. Он вроде как тоже не готов принимать этот закон. Вот кто точно готов – это оппозиционная платформа «За жизнь», в этих я никогда не сомневался, в этих удивительных людях, всех пророссийских, так называемых. Эти, понятно – будут принимать. Кстати, вероятнее всего, именно их голосами они будут добивать это пресловутое большинство.– Что дозволено Юпитеру, как мы знаем, то недозволенно обычному украинцу. Однако, из хорошего для Украины – им таки выделили 50 миллиардов долларов. Как минимум эта эпопея завершилась. Знаю, что не без нюансов. Всех ли продавили, все ли у Украины будет теперь в порядке с финансированием, и какие с этими пятьюдесятью миллиардами сложности?– Во-первых, 23 миллиарда это не подарок, а это кредит, а кредит, как известно, нужно возвращать. Подозреваю, что из этих 23 миллиардов значительная часть сразу уйдет на погашение кредитов прошлых лет, потому что в этой кутерьме уже как-то забылось о том, что это же был безостановочный набор денег от самых разных структур. Это первое.Второе – там в этом чудесном документе содержится двойное дно, что эти деньги будут выделены в случае, если Украина будет полностью соответствовать демократическим стандартам.Извините, а насильственная мобилизация, в том виде, в каком она проводится, и уже известно о том, что в Европейском суде по правам человека зарегистрированы первые иски по этому поводу – это какое соответствие демократии?Понятно, что на это можно закрыть глаза, но на самом деле здесь печаль состоит в том, что это в любой момент можно реализовать. Вот завтра условно американская администрация перестанет окончательно валять эту дурочку с финансированием, потому что мы же все прекрасно понимаем, что разделить эти потоки – плевое дело. И, значит, дело не в том, как составлен этот документ, а в том, что демократы хотят иметь козырь и сказать: слушайте, ну мы хотели помочь Зеленскому, а эти республиканцы, гадкие и противные, денег не дают. А республиканцы говорят: слушайте, а сколько можно?Важен сам факт, что есть страдающий персонаж, и от этого в любой момент можно отказаться. Это же нужен только повод: переворот на Украине – это же повод не давать денег, надо посмотреть, какая будет власть. А если там придут воры и т.д. Здесь куча вариантов.В принципе, давайте тоже честно – при дыре в бюджете свыше 24 млрд. – это мертвому припарка. Если бы дали 300 млрд.! А это, тем более, насколько я понимаю, тоже растянуто на какой-то срок...– На четыре года.– Да, там тоже еще какая-то есть хитрость. Плюс к тому – четыре года – извините, если опять же почитать украинские телеграмы, они пишут, что если пойдет такими темпами, то следующий год может быть вообще последний в конструкции, просто как таковой. Все, что делает Зеленский – это он уничтожает саму суть государства как таковую.Всегда можно будет сказать [в Евросоюзе]– слушайте, ну а что, деньги сэкономим, и все, и хорошо. А население Украины, ну а что ты здесь сделаешь, ведь никто же не говорил о том, что они поддерживают именно народ украинский, правда?Изначально все заявления были – они поддерживают власть и не поддерживают Зеленского. Эти деньги ему дают на борьбу с Россией, а совсем не на экономику.– Но зато не складывается у них с финансированием своих собственных фермеров, которые испытывают опять же, из-за Украины кризис. Протесты вроде бы сходят на нет, однако отдельные акции все еще наблюдаем. Это конец протеста фермеров, или увидим новую волну?– Я думаю, что будет и другая война, за фермерами еще кто-то подтянется. Проблема-то состоит в том, что все это пресловутое благосостояние, например, Германии, базировалось на дешевой русской энергетике.Согласитесь, у вас цены были прекрасные, у вас богател средний класс, вы это все обрубили. Выяснилось, что теперь платить надо сильно больше. Если вам сильно больше платить, ну, дальнейшее понятно – это все как бы обычная, самая бытовая история бюджетная. Денег у вас остается ровно столько же, понятно, что надо будет что-то затыкать.Согласитесь, что это ненормальная ситуация, что «Мерседес Бенц», гордость германского автопрома, начинает закрывать свои центры. Согласимся, что «Мерседес Бенц» это же не Шиховская фабрика музыкальных инструментов, которая что есть, что нет. Что делает правительство? А правительство не делает ничего. Это же проблема не одного только «Мерседеса», это куча отраслей, куча бизнеса проседает, и так по всей Европе. Это мы с вами говори про благополучную Германию. А что будет в остальных странах?По идее, если даже условно сейчас, через месяц все заканчивается, то на восстановление всех этих связей тоже потребуются годы. Это нельзя сделать по щелчку. Это куча людей будет очень сильно страдать, и они будут задаваться вопросом – подождите, а ради чего?Выясняется, что на Украине все было не совсем так. Ну, слушайте, когда даже уже НАТО снимает ролик для своего сайта про Украину, и там оказывается человек с нашивкой второй танковой дивизии СС «Дас Райх», этот ролик приходится выпиливать, вырезать эти кадры, заново грузить, но все уже все видят. Вопросы будут у вас только множиться, и это сейчас, пока там еще относительно стабильно.А теперь представляем себе – приходит условно обиженный Разумков, в компании с Залужным, им же надо будет как-то объяснять громадянам [гражданам], почему так все плохо. Вы представляете, по прекрасной украинской традиции, сколько мы узнаем про золотые унитазы, имения, виллы, любовниц и все прочее. Понятно, что надо будет всю команду списывать. Но мы же понимаем прекрасно, что там ворье на ворье сидит, и все это сто процентов коррумпировано. Это все вывалят на громадян, почему мы так плохо живем.Это будет смотреть западный обыватель, и скажет, слушайте, мы это все финансировали, правда? То есть, вы нас разорили ради того, чтобы это происходило? Конечно, будут протесты, никуда от них не деться.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина