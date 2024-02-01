https://ukraina.ru/20240201/1053004593.html

Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 01.02.2024 Украина.ру

Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают обновленный законопроект об усилении мобилизации, который оказался еще жестче прежнего, говорят о возможных кадровых перестановках и пытаются предугадать туманное будущее нынешней украинской власти, да и всей страны.

2024-02-01T08:38

2024-02-01T08:38

2024-02-01T08:39

эксклюзив

сво

украина

всу

валерий залужный

владимир зеленский

андрей золотарев

соскин

олег царев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050085756_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9e772be3dccfc1d49106e8da31daca32.jpg.webp

В Раду направлен обновленный законопроект о мобилизации. Из отличий от старого варианта, вызвавшего волну критики, можно отметить послабления инвалидам всех трех групп, их не должны призывать. Но в целом новый проект оказался еще жестче старого, отмечает популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.В частности, по данным канала, в законопроекте предусмотрено, что все находящиеся в Украине военнообязанные граждане должны явиться в ТЦК для уточнения своих учётных данных. Если человек находится за границей, то должен сообщить по электронной почте или позвонить в ТЦК. Любые консульские действия, за некоторыми исключениями: для мужчин от 18 до 60 лет за границей будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов.Внутри страны национал-радикалы требуют жестких мер, которые уже вообще ни в какие юридические рамки не укладываются. Так, командир 118-й бригады территориальной обороны Анатолий Стуженко предлагает стрелять в сограждан за неповиновение приказам военных."Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных будут ногами пинать. Должно быть так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так, иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - заявил Стуженко в интервью, фрагмент которого опубликовал украинский телеканал "1+1" в своем телеграм-канале. Судьба законопроекта вряд ли будет легкой. Как рассказал в эфире "Первого севастопольского" экс-депутат Рады Олег Царев, в офисе Зеленского будто бы предложили главкому ВСУ Залужному внести этот токсичный проект в Раду, но тот отказался, не желая брать на себя негатив. Тогда от него потребовали рапорта об отставке, но тоже не вышло – "судя по всему, он (Залужный – Ред) подключил американцев".Вообще, по словам Царева, Зеленский вернулся из Давоса в растрепанных чувствах, поскольку не смог предложить инвесторам реалистичный план решения конфликта."Он (Зеленский – Ред.) приехал без денег, без оружия, и его ещё ждёт март, а это окончание каденции, его выборного срока. Сейчас все противники Зеленского начнут в марте говорить о том, что он нелегитимный президент, что он должен передать пост спикеру Верховной Рады, ссылаться на Конституцию, что Зеленского выбирали на ограниченный срок, и в отсутствии президента обязанности выполняет спикер Верховной Рады. Уже нашли, кто лучше всего для этой должности подходит – Разумков", - сказал Царев, чьи слова приводит издание "Политнавигатор".По мнению политика, "фронт против Зеленского – это олигархи, это Порошенко, это Разумков и это Томаш Фиала, представитель Сороса на Украине вместе со своими "соросятами". Царев отметил, что и Юлия Тимошенко пытается поиграть в оппозицию, то есть фактически – "все против него (против Зеленского – Ред.)".В этих условиях Зеленский решил, что ему надо менять силовиков. Сменил руководителя Сил специальных операций (ССО), теперь ему нужно убрать Залужного, у которого рейтинг выше и у которого "сила, власть, армия". Пока не получилось, нужно ждать продолжения.Но что с законопроектом? Как бы то ни было, а серьезная мобилизация Зеленскому нужна, ВСУ несут колоссальные потери, и их надо восполнять, указал в своем аккаунте в одной из соцсетей бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Потери не только на фронте. Британская Times сообщает со ссылкой на аналитический центр, что в настоящее время "на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире — в среднем 0,7 детей на одну женщину репродуктивного возраста". Эта тенденция в совокупности со случаями "насильственной смерти" и "исходом" миллионов беженцев "ставит под вопрос выживание страны".Но проблемы украинского народа вряд ли беспокоят Зеленского, тот вообще "пребывает в состоянии какого-то измененного сознания", считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Однако, по его словам, те, кто в своем уме, должны действовать.Политолог в своем блоге заявил, что если, например, часть депутатов Рады не явятся на заседание, где нужно будет утвердить продление военного положения — а в феврале Зеленский, несомненно, издаст соответствующий указ — то не будет 226 голосов и не будет продления этого военного положения, исчезнут основания не выпускать мужчин за границу."Так просто все. Что, раньше нельзя было до этого догадаться или надо было ждать полного обвала и того, что Зеленский хочет уже установить абсолютную диктатуру, чтобы уже окончательно концлагерь сделать и начать массовое уничтожение, убийство украинцев?" - сказал политолог, посоветовав тем, кто этого не понимает, сходить на кладбище в любом городе, посмотреть на тысячи и тысячи свежих могил."Вы что, думаете, что и вы там не будете? Будете, сто процентов", - обрисовал Соскин перспективу украинских парламентариев. По мнению эксперта, спасти украинскую молодежь от "зеленой мясорубки" могут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко - "если они создадут координацию".Вернемся к не состоявшейся (пока) отставке главкома ВСУ Залужного. Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире ютуб-канала "Да это так" назвал это "играми патриотов", игры эти — на выбывание.Пока была только провокация отставки, считает эксперт. Он пояснил, что Зеленский не хочет отставлять Залужного своим указом, опасаясь волны негатива, потому дело обставлялось так, чтобы Залужный сам подписал заявление об отставке. Но, судя по всему, тот отказался.Как бы то ни было, "если между политическим и военным руководством возникает ситуация вакуума, то долго работать в этой ситуации военное руководство не сможет", отметил Золотарев, добавив, что отставка в таких условиях становится вопросом времени.По мнению эксперта, это вопрос отставки не только Залужного, но и главы Генштаба и ряда других военных, что в условиях войны опасно, "последствия могут оказаться весьма трагическими".Относительно ситуации вокруг главкома ВСУ высказался украинский политолог и общественный деятель Александр Скубченко. По его словам, судьбу Украины решают вовсе не Зеленские, Будановы, Залужные — это всего лишь "те лица, по нахождению на должности которых можно свидетельствовать, кто конкретно в данный момент управляет Украиной - Лондон или Вашингтон".Эксперт в комментарии "Царьграду" пояснил, что "Зеленский и Буданов – это Лондон, Залужный – это Вашингтон". Таким образом, по его словам, "эта вся подковерная игра – это вот игра Вашингтона и Лондона, за то, кто будет управлять Киевом" (отметим, что у Британии и США есть определенные расхождения в видении развития ситуации на Украине — Ред.).По мнению политолога, чем больше будет таких склок, тем ниже будет моральный дух у ВСУ на фронте. Но в целом, считает эксперт, нам все равно, кто там на каких должностях, есть цели СВО, и поэтому не так важно, кто будет подписывать капитуляцию.

https://ukraina.ru/20240131/1052989850.html

https://ukraina.ru/20240130/1052971243.html

https://ukraina.ru/20240129/1052949560.html

https://ukraina.ru/20240128/1052943014.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, валерий залужный, владимир зеленский, андрей золотарев, соскин, олег царев, политика, эксперты