https://ukraina.ru/20240131/1052994929.html

Венгерская заноза в ЕС

Венгерская заноза в ЕС - 31.01.2024 Украина.ру

Венгерская заноза в ЕС

Дональд Туск – премьер Польши, один из ведущих авторов и лоббистов русофобской политики ЕС, сторонник максимально быстрого и широкого распространения "евроценностей" и доминирования евробюрократии (к которой сам принадлежит) над национальными правительствами, обвинил премьера Венгрии Виктора Орбана во враждебном отношении к Украине.

2024-01-31T08:46

2024-01-31T08:46

2024-01-31T08:46

эксклюзив

венгрия

ростислав ищенко

виктор орбан

ес

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По словам Туска, Орбан единственный политик в ЕС, всё ещё сохраняющий враждебность в отношении Украины.При этом Туск подчеркнул, что разделяет Орбана и народ Венгрии. Мол, сами венгры не такие, они и рады бы помочь Украине, да Орбан мешает. Такую же тактику – отделение консервативного правительства ПИС от народа Польши Туск и его евробюрократические подельники применили для захвата власти в Польше. При этом надо отметить, что хоть переход власти состоялся в конституционных рамках, последующие действия «европейцев» Туска против консерваторов Качиньского всё больше напоминают революционные зачистки «враждебных классов».Сторонники «евроценностей» всегда и везде (как и на международном, так и на национальном уровне) воспринимали своих политических соперников, как силу исключительно враждебную, антинародную и антингуманистическую. Регулярно их дегуманизировали, отказывая им в праве на законную политическую деятельность и на защиту законов, в принципе. С их точки зрения лишить работы, возможности заниматься политикой, вытеснить из информационного пространства, посадить в тюрьму и даже убить консервативного сторонника традиционных ценностей – дело не просто допустимое, но благое.Раньше широкие слои евроамериканского населения с этим не сталкивались. Практика погромов реализовывалась на Украине, в Косово, в Прибалтике – на «диких окраинах» большой Европы. Объяснялось это наличием в европейских странах почти полного национального консенсуса по вопросу о благодетельности евроценностей. Однако постепенно засилье мигрантов и меньшинств, поддержка государствами маргинальных тунеядцев в ущерб интересам среднего класса, вызвали рост популярности консервативных сил.Венгрия была первой ласточкой, где консерваторы (Орбан и его партия «Фидес») пришли первый раз к власти ещё в 1998-2002 годах, а начиная с 2010 года правят без перерыва. Пока Орбан был единственным enfant terrible на Западе, его не любили, но терпели. Однако, когда в США появился Трамп, в Польше Качиньский со своей ПИС, в Германии АДГ, леволиберальные борцы за «евроценности» заголосили о «фашистской опасности» и стали открыто обсуждать даже не возможность применения антиконституционных методов подавления своих политических, соперников, но механизм задействования этих методов.В США демократы нагло и неприкрыто сфальсифицировали результаты выборов 2020 года, организовав голосование по почте в пользу Байдена мёртвых и нерождённых. Они даже не особо скрывались, мотивируя свои действия тем, что, мол, «не пойман не вор, а джентльменам положено верить на слово». Когда же их стали реально ловить на фальсификациях, они запретили эти действия через суды, как противоречащие «правам граждан», ибо им все должны верить на слово. Второй раз у них этот фокус вряд ли пройдёт – мобилизация по призыву Трампа 25-и штатов в поддержку Техаса, вступившего в противостояние с Белым домом по вопросу о нелегальной миграции, является явной демонстрацией того, что может ждать фальсификаторов выборов в этом году. Республиканцы провели нечто вроде учений по развёртыванию сил, демонстрируя политическим противникам свою решимость.Однако и в Европе «евроинтеграторы» широко обсуждают вопрос силовых методов борьбы с консерваторами. В Германии хотят запретить АДГ, пытаясь накачать народ ненавистью к правым и обвинить консерваторов в фашизме. В Польше накал борьбы либералов Туска против консерваторов Качиньского пока ниже, но ситуация разворачивается в том же направлении.Однако главным камнем представления для Запада стала Венгрия Орбана.Консерваторы в Венгрии оказались настолько успешны (ибо были последовательны в защите традиционных ценностей), что надежды либералов на внутреннюю оппозицию курсу Орбана оказались полностью провалены. Венгрия консолидирована, правительство опирается на поддержку широких народных масс. Даже попытки организовать против Орбана венгерский майдан, предпринимавшиеся на заре его правления, в конечном итоге провалились.В результате в ЕС заговорили о возможности исключения Венгрии, когда же венгры не испугались и заявили, что могут и сами выйти, Брюссель на некоторое время притих, так как бегство из ЕС Будапешта, сразу после того, как Союз покинула Великобритания могло привести к эффекту домино. Тем более, что если выход Британии объясняли традиционным изоляционизмом островитян и нежеланием жадных банкиров Сити делиться прибылями с бедными странами Восточной Европы, то уход небогатой восточноевропейской Венгрии однозначно бы свидетельствовал о потере Европой своей цивилизационной привлекательности для нормальных стран, а не для беженцев из воюющей Чёрной Африки.В конечном итоге, евробюрократия всё равно не простила ни Орабну, ни Венгрии консервативного выбора. Но стала действовать подлее и осторожнее. Венгров (как и правительство ПИС в Польше) стали лишать полагавшихся им выплат из евробюджета под тем предлогом, что они не проводят либеральную «политику ценностей» или проводят, но без необходимого энтузиазма. Сейчас в ЕС заговорили о том, чтобы лишить Венгрию права голоса и, таким образом, обойти блокировку Будапештом помощи Украине.Между тем вся конструкция ЕС построена на единогласии членов. Этот принцип, хоть и усложняет процесс принятия решений, балансирует интересы крупных и мелких игроков, вынуждая искать компромиссные решения. Грубо говоря, отказ от принципа единогласия и лишение страны права голоса, разрушает базовые (конституционные) основы ЕС, является таким же переходом к силовому подавлению оппонентов, как попытка Шольца запретить АДГ.Если сегодня такой вариант пройдёт с Венгрией, то завтра можно будет лишать права голоса кого угодно и под любым надуманным предлогом, причём делать это будут даже не суверенные правительства стран ЕС, а безликая Еврокомиссия, никем не избираемая и ничьи интересы, кроме евробюрократии не представляющая.Напомню, что попытка «дисциплинировать» Евросоюз, изменив правила игры таким образом, чтобы Франция и Германия могли принимать обязывающие решения, без учёта мнения других членов ЕС, провалилась более десяти лет назад. Тогда и ЕС был привлекательнее, и его франко-германский «локомотив» сильнее во всех отношениях. Сейчас же попытка силового подавления Брюсселем национальных правительств и вовсе не имеет серьёзной базы. По сути власть евробюрократии провисла. Её надежда на победу над Орбаном основана лишь на том, что все по привычке и чтобы «не раскачивать лодку» подчиняться её произволу.Но если Венгрия решит сопротивляться, вплоть до выхода из ЕС, то она очевидно найдёт поддержку у некоторых других национальных правительств, а иные будут выдерживать нейтралитет. Между тем Венгрии терять особенно нечего. Выплаты из союзного бюджета в пользу Будапешта ЕК блокирует, общая внешняя политика ЕС интересам Венгрии противоречит, венгерские озабоченности в Брюсселе учитывать не желают. Пряники у ЕС закончились, остался только кнут.Но у Еврокомиссии нет ни полномочий, ни сил, чтобы запретить кому-то выход из Союза. При этом, Венгрии, против которой ЕС по сути постепенно вводит санкции, нет никакого резона договариваться с ним о правилах выхода. Достаточно решения национального парламента о прекращении членства Венгрии в ЕС, а правила торговли и экономического взаимодействия будут дальше устанавливаться национальным правительством с одной стороны и Еврокомиссией, с другой. При этом все понимают, что ЕК в любом случае будет проводить максимально недружественную по отношению к Венгрии политику, так что особенно церемониться с ней стимула у Будапешта нет.Единственный, не использованный ЕК метод воздействия на Венгрию – призвать «верные» правительства ЕС к интервенции против «неверного» евроеретического правительства Орбана. Но это будет означать уже не просто распад ЕС а общеевропейскую войну ЕС с самим собой.Великий Запад ещё пару лет назад собирался управлять всем миром, до сих пор тужится воевать с Россией и Китаем (даже одновременно), а по сути у него нет сил приструнить маленькую Венгрию.Sic transit Gloria mundi!

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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венгрия

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