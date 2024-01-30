https://ukraina.ru/20240130/1052972279.html

Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимает

Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимает - 30.01.2024 Украина.ру

Как Порошенко с помощью российских СМИ Залужного снимает

За последние полгода уже, наверное, десятый раз складывается одна и та же ситуация: несколько действующих и бывших депутатов из окружения Петра Порошенко сообщают, что им в Офисе Зеленского "по секрету" рассказали о том, что Залужный снят, а на его место назначен какой-то другой генерал (в последний раз преемником Залужного назвали Буданова).

2024-01-30T08:03

2024-01-30T08:03

2024-01-30T08:03

мнения

украина

ростислав ищенко

валерий залужный

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Прежде, чем в Офисе Зеленского и окружение Залужного успевают среагировать и опровергнуть «сенсацию», информация максимально разгоняется по украинским и зарубежным СМИ.На втором этапе выступает Порошенко, призывающий не увольнять Залужного, указывающий на то, как радуется Россия, увольнению «великого полководца» и сообщающий, что Запад крайне обеспокоен. К этому времени в прессу наконец попадают опровержения Залужного и Зеленского, которые сообщают, что никто никого не увольнял. Порошенко намекает, что только его оперативная реакция, контакты с Западом и вовремя высказанное предостережение сохранили Украине главнокомандующего.Народ благодарит «седого гетмана». Все радуются и поют гимн.Смысл данных повторяющихся информационных вбросов понятен:1. Порошенко жаждет реванша. Он мечтает отобрать у Зеленского президентскую булаву, которую кровавый клоун нагло отнял у кровавого кондитера. Порошенко искренне считает, что, вновь став президентом, он сможет обмануть российское руководство и договориться о сохранении на части территорий Украины независимого государства. Он знает, что в российском обществе и в элите существуют небольшие, но всё же заметные группы, считающие, что России это выгодно и пытающиеся, вместе с мечтающими вернуться во власть Украины киевскими политиками-эмигрантами убедить в своей правоте российское руководство.2. Пока что Кремль всем отвечает, что на Украине разговаривать не с кем: те, кто у власти в Киеве собираются воевать до победного конца, а те, кто сидит в Москве, мечтая вернуться в независимый Киев, не имеют на Украине никакой поддержки. Но Порошенко рассчитывает, что если в Киеве вдруг объявится «президент мира», который будет готов де факто (хоть и не де юре) отказаться от тех территорий, которые уже вошли в состав России, то проукраинскому лобби в России удастся убедить Кремль сменить позицию и согласиться на сохранение независимой Украины в урезанном виде. Не случайно в социальных в российских сетях вновь начинает набрать обороты активная в первые месяцы СВО, а затем быстро затухшая кампания, участники которой требуют избавить «российских парней» от необходимости «умирать за украинские города». Можно подумать, что будет лучше, если тем же парням придётся умирать за русские города (вместе с мирными жителями этих городов, которые и сейчас гибнут от варварских обстрелов ВСУ).3. Сторонники сохранения независимой Украины пытаются перевербовать на свою сторону не только Кремль, но и общественность (мол, навоевались, территории получили, пусть теперь, на остатках Украины бандеровцы живут как знают). Между тем, эти самые остатки Украины сразу по окончании боевых действий обещали принять в НАТО и нет оснований считать, что это обещание обязательно останется невыполненным. То есть, в незанятом русской армией Чернигове вполне может появиться военная база Североатлантического Альянса, а мы сможем утешаться тем, что Крым наш и Донбасс тоже, и даже Запорожье с Херсоном.4. У Порошенко нет ни сил, ни ресурсов, ни достаточной поддержки в украинском обществе и в политической элите США, чтобы самостоятельно заставить Зеленского уйти или хотя бы назначить президентские выборы. Порошенко знает, что Зеленский с Залужным друг друга не любят, но ни Залужный не собирается устраивать переворот (у него для этого также нет достаточных ресурсов и авторитета), ни Зеленский не планирует увольнять Залужного (увольнение имело бы смысл, если бы другой командующий мог рассчитывать на западную помощь, без оной же ВСУ обречены на быстрое поражение, кто бы ими ни командовал). Более того, замена главнокомандующего в критический момент боевых действий несомненно негативно отразится на и так невысокой боеспособности соединений и частей ВСУ. Тем не менее нагнетая слухи о готовящемся Залужным путче и готовящейся Зеленским замене главкома, Порошенко старается усилить подозрительность обоих и довести дело до публичного конфликта.5. Публичный конфликт Зеленского с Залужным (если его удастся организовать) Порошенко собирается использовать для дискредитации обоих в глазах американцев, с тем, чтобы выпросить у администрации Байдена решение о замене Зеленского на Порошенко, при помощи назначения на весну (март-апрель) очередных президентских выборов. С этой же целью окружением Порошенко распространяются слухи, что якобы в марте истечёт срок полномочий Зеленского и он потеряет легитимность. На самом деле полномочия действующего президента истекают только в момент вступления в должность новоизбранного. Кроме того Порошенко рассчитывает, что резкое ухудшение ситуации на фронте, в результате спровоцированного им публичного конфликта Зеленского с Залужным, даст ему возможность убедить Вашингтон согласиться санкционировать срочный мир остатков Украины с Россией, при этом всю вину за проигранную войну и территориальные потери можно будет свалить на Зеленского и Залужного, которые, мол, мерялись амбициями вместо того, чтобы сосредоточиться на войне с Россией.Схема проста, как правда. Над этой несложной комбинацией можно было бы только посмеяться, если бы Порошенко уже год не использовал в ней российские СМИ. Причём втёмную и бесплатно.Ещё можно было бы понять постоянное пристальное внимание к всё никак не происходящему украинскому «перевороту» и обсуждение не случающейся уже десятый (если не двадцатый) раз отставки Залужного, если бы за это платили. Но огромная услуга Порошенко оказывается российской прессой совершено бесплатно, просто в погоне за дешёвой сенсацией.Представим себе любой вариант:· Зеленский свергнут;· Залужный снят;· произошли оба события одновременно.Теоретически, когда демократы из команды Байдена поймут, что президентские выборы они однозначно проигрывают, для усложнения ситуации команде готовящегося вернуться в Белый дом Трампа и для перехвата у него лавров миротворца, нынешняя администрация может согласиться на схему Порошенко с одновременной заменой Зеленского и Залужного и началом давления на Москву, чтобы добиться её согласия на мир с сохранением урезанной, но независимой Украины.Поменяется ли что-то для России? В большинстве случаев ничего. Просто одну кровавую мразь заменит другая. Единственное возможное изменение – Киев запросит переговоры на условиях отказа от части территорий в обмен на мир и сохранение на оставшихся территориях независимой Украины, управляемой тем же режимом, с небольшими косметическими изменениями (заменой отдельных персоналий).Кроме того, как только станет известно о появлении в Киеве «президента мира», наматывающие сейчас круги вокруг Кремля претенденты на вхождение в новую украинскую власть, начнут бить копытом в ожидании кастинга на лидера «пророссийской фракции» в политическом пространстве урезанной независимой Украины. Их интересы чудесным образом вновь совпадут с интересами недобитых украинских нацистов и их американских хозяев.Как я писал выше, в реализации этих планов российская пресса оказывает Порошенко бесплатную услугу потому, что без участия российской прессы, реализовать эту схему в принципе невозможно. СМИ Украины на 99% контролируются Офисом Зеленского. Те же, которые находятся под крылом Сороса и потому сохраняют условную независимость, недостаточно тиражны и популярны, чтобы месяцами (а скоро будет уже год) поддерживать трансграничную информационную кампанию, построенную по принципу «кто-то крикнул «волки!»Западная пресса и политики также давно уже не обращают внимание на заявления мелких украинских политиков-коррупционеров. Им и Зеленский-то не очень интересен. Зато массированная реакция российских СМИ, каждый раз начинающих заинтересованно обсуждать «кто кого съест» на Украине даёт Порошенко возможность тыкать в сторону России пальцем и говорить западным политикам: «Видите, как русские возбудились. Это потому, что они что-то знают. Дыма без огня не бывает». Таким образом, внимание Запада к нужной теме привлекается при помощи российских СМИ. Если бы Порошенко эти публикации заказывал и оплачивал по стандартному тарифу, он бы давно разорился.В мире пиара и информационных войн высший пилотаж всегда заключался в том, чтобы заставить враждебные СМИ обсуждать нужную тебе информацию в нужном ключе. В нашем случае, Порошенко не демонстрирует никаких выдающихся способностей. Он умудряется почти год привлекать внимание российских СМИ одной и той же изрядно протухшей сенсацией.Может лучше просто дождаться того момента, когда снимут Залужного или свергнут Зеленского и обсуждать свершившееся события, а не устраивать бесконечный конкурс домыслов? Или же, если совсем невмоготу и хочется большой и чистой сенсации (хоть и с душком), надо хотя бы договор с Порошенко заключить, счёт за услуги регулярно выставлять и налоги в казну отчислять. На эти налоги армии новые беспилотники закажут – хоть какая-то польза будет.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, украина, ростислав ищенко, валерий залужный