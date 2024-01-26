https://ukraina.ru/20240126/1052902437.html

Сергей Михеев: Даже если Зеленский всех посадит и поубивает, ему придёт конец в марте или ноябре

Сергей Михеев: Даже если Зеленский всех посадит и поубивает, ему придёт конец в марте или ноябре - 26.01.2024 Украина.ру

Сергей Михеев: Даже если Зеленский всех посадит и поубивает, ему придёт конец в марте или ноябре

Запад по-прежнему достаточно консолидирован. Ситуация на Украине показала, что Запад умеет объединять усилия и ресурсы. Поэтому вопрос заключается в том, смогут ли Россия, Китай, Индия или ЮАР насколько согласовывать свои усилия, чтобы стать реальной альтернативой Западу и выйти из-под его влияния, считает политолог Сергей Михеев

2024-01-26T13:09

2024-01-26T13:09

2024-01-26T13:09

интервью

украина

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владимир зеленский

сша

европа

дональд трамп

нато

политика

выборы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым Киев должен разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на "исторически населенных ими землях" в пределах современных территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.- Сергей Александрович, Зеленский выступает с такими инициативами из-за нехватки побед? Или от чего-то еще?- Из-за нехватки содержания.Зеленский и его команда никогда не были шибко умными. Им кажется, что с людьми можно разговаривать на таком языке ("Мы вам все раздадим"). Но дело даже не в этом. Дело в том, что на Украине явно назревает политический и ресурсный кризис.Более того, после марта Зеленский становится никем. Он может говорить что угодно по поводу коалиционных правительств, но Зеленскому придется поменять статус, а на какой – непонятно. Или ему придется делиться властью, или он получит жесткую конкуренцию со стороны тех, кто этой власти хочет.Иначе любые бумажки, подписанные Зеленским после марта, со временем могут быть признанными недействительными. Потому что Зеленский после марта будет никем. Понятно, что Украине не привыкать жить не по закону. Но это важно для западных партнеров. На каком основании после марта официальные представители западных стран должны встречаться с Зеленским?Допустим, США заставят страны НАТО на это не обращать внимание. А другим государствам зачем встречаться с Зеленским, если его легитимность – нулевая?Оптимизма на Украине по поводу боевых действий – тоже все меньше и меньше. Она сейчас пытается найти какие-то ресурсы извне.Какие-то ресурсы будут, потому что Байдену и демократам до ноября надо ситуацию удерживать. Если Украина рухнет, для Байдена это будет смертный приговор. Да, демократы могут попытаться изобразить что-то удачное на Ближнем Востоке, но я не вижу для этого никаких предпосылок. Все разговоры про сухопутную операцию США в Йемене – это полная фигня. Американская армия к ней не готова. Правда, с помощью пиара и телевизора можно изобразить все, что хочешь. Этим они и будут заниматься.Короче говоря, и внутри Украины, и вовне нее потихоньку нарастают кризисы. Украина – это вообще уходящая натура. С точки зрения большого исторического периода с ней все понятно.Нанести с помощью Украины болезненное поражение России не удалось. Я не хочу сказать, что Россия уже победила. Но США уже проиграли по нескольким пунктам: санкции не сработали, ставка на либеральную оппозицию не сработала, мировой изоляции России нет.А дальше украинская история будет идти по пути деградации. Хотя эта деградация может растянуться надолго и унести с собой еще много жизней.- Вы затронули тему выборов в США. Накануне решающего голосования о помощи Украине Зеленский резко высказался в адрес Трампа, который заявлял, что может быстро закончить войну. Что ждет Украину, если она дотянет до осени, а на выборах победит Трамп? - Критика в адрес Трампа – это лишнее подтверждение глупости команды Зеленского.Они претендуют на то, что они – элита, которая может управлять государством и заниматься внутренней политикой. Но они постоянно совершают грубейшие ошибки. Украинская власть уже наступала на те же грабли. Когда были выборы Трампа и Хиллари Клинтон, киевский режим высказывался в духе: "Трамп – это ни о чем. Мы за Хиллари". В итоге победил Трамп. Им пришлось извиняться. Но это привело к тому, что за время президентства Трампа финансирование Украины было серьезно урезано.Сейчас – то же самое. Для Зеленского наступает решающий момент. Ну, высказывайся ты чуть-чуть поумнее. Сделай такие заявления, которые можно было бы расценивать как "ни нашим, ни вашим". Или вообще не трогай эту тему. Скажи что-то вроде "Мы преданы Америке, и мы примем любой выбор ее народа". Но все существо Зеленского вопиет к тому, чтобы взбрыкнуть и что-то такое сказать.Зеленский явно возомнил себя тем, кем он не является. Из него постоянно выпирает квнщик и неудавшийся юрист. Так устроено его полукриминальное и провинциальное сознание. Поэтому он позволяет себе откровенно глупые заявления.Что будет, если победит Трамп? Трамп это не забудет. Зеленский понимает, что ему отсчитан срок до ноября 2024 года. Если победит Байден, есть вероятность, что США дальше будут носиться с Украиной. Хотя даже если Байден победит, все равно не очень понятно, сколько еще надо тащить на себе эту страну. И главное – зачем? А если победит Трамп, то он точно припомнит Зеленскому все эти дела.Может быть, Зеленский брякнул это от глупости. А, может быть, он понимает, что или Байден, или конец.- Недавно США посетила интересная делегация из Британии, Канады и ряда европейских стран, которые пытались шантажировать Вашингтон и вымогать деньги для Украины. Почему они решили действовать настолько нагло?- Европейцы очень боятся прихода Трампа. Пока он четыре года был у власти, они были просто в панике.Они привыкли быть под суровым папой в виде Байдена, который накажет и разденет догола, но будет с тобой до конца. А Трамп – непонятный. И потом, Европа тоже настолько поливала его грязью, что он тоже ей все вспомнит. Поэтому Европа считает, что надо помочь Байдену. А для этого надо вытащить Украину и Зеленского. Если Украина провалится до ноября, то Байдену – конец.Более того, Украина может сколько угодно смеяться, но после марта Зеленский становится нелегитимным лидером. Так или иначе там наступит новый формат власти. Поэтому именно сейчас с Америки надо вытрясти как можно больше средств. Пока Зеленский – еще законный президент.В России принято переоценивать наших противников. Мы считаем их слишком умными и технологичными, у которых все схвачено и за все заплачено. Но мы видим, что это далеко не так. У Украины и Запада сейчас – серьезные проблемы.- А как Зеленскому легитимировать себя после марта? Будет ли это военная хунта или имитация выборов? И где Украина будет брать деньги, если не у США?- На Украине все же уверены, что помощь будет. Европа из своего "Фонда мира" отрежет какой-то кусочек для "фонда войны", а никакой Орбан и Фицо этому помешать не смогут. Плюс, в Конгрессе и в Сенате тоже идут баталии, чтобы какую-то помощь Украине выделить. По крайней мере, так об этом рассказывают Зеленскому и украинцам.Что касается легитимации Зеленского, то это вопрос. По идее власть должна перейти к парламенту. Но кто в этой схеме Зеленский? Получается, нужно коалиционное правительство. А что такое коалиция? Это какие-то разные люди. Всяких разных людей Зеленский не хочет. Он их боится. Он хочет без выборов сохранить такую же ситуацию, как и сейчас. Но США считают такую конфигурацию невыгодной, поскольку "контрнаступ" провалился.Но дело даже не в этом. Дело в том, что какую бы конфигурацию они сейчас ни придумали, ситуация от этого не улучшится. Потому что доверие к нынешней украинской власти в плане ее возможности изобразить что-то эффективное упало.Доверие к США и Европе тоже упало. Весь мир видит, что Россия держится на ногах, а американцы ничего не могут с этим сделать.Так что горбатого к стенке они лепить будут. Вопрос в том, обострит ли это внутриполитическую борьбу или поспособствует консолидации.- А вы как думаете?- Это патовый вариант.Если создается коалиционное правительство, в которое Зеленский включает своих конкурентов, то даже при всей зачистке украинского политического поля внутри этого правительства будет постоянный бардак. Каждый будет тянуть одеяло на себя.Если Зеленский никого никуда не включит, всех посадит, подкупит и поубивает, то политическая борьба все равно обостриться, потому что Зеленский никого не взял в это коалиционное правительство.Потому я и говорю, что кризисные явления на Украине и вокруг нее будут только усиливаться. Это вопрос времени и формы.- А что будет после того, как эти кризисные явления будут нарастать? - Запад по-прежнему достаточно консолидирован. Ситуация на Украине показала, что Запад умеет объединять усилия и ресурсы. Поэтому вопрос заключается в том, смогут ли Россия, Китай, Индия или ЮАР насколько согласовывать свои усилия, чтобы стать реальной альтернативой Западу и выйти из-под его влияния.Пока Запад жестко контролирует ситуацию. Этот контроль выражается в долларовой системе и военном присутствии Запада по всему миру, а также в возможности оказывать давление на своих конкурентов.Я не думаю, что дело кончится третьей мировой войной. В том смысле, что западный империализм будет выходить из кризиса с помощью большой войны. Это можно было позволить себе в 20 веке до появления ядерного оружия. Сейчас такой сценарий приведет к концу западной цивилизации и победе глобального Юга без войны. На Западе остались люди, которые это понимают.Тем не менее, всем странам, не входящим в западную коалицию, нужно достичь высокой степени согласования своих интересов, чтобы выйти из-под западного глобального контроля.

https://ukraina.ru/20210615/1031639459.html

https://ukraina.ru/20240125/1052883638.html

https://ukraina.ru/20240123/1052841123.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, владимир зеленский, сша, европа, дональд трамп, нато, политика, выборы, финансирование