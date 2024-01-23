https://ukraina.ru/20240123/1052838154.html

Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик

Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик - 23.01.2024 Украина.ру

Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик

Слова русского языка, которые используют жители Харьковской области, журналисты украинского новостного агентства УНИАН назвали "самым забавным суржиком" и напомнили читателям, что речь идет о "настоящей речевой болячке". Статью, посвященную "филологическим" тонкостям, агентство опубликовало на своем портале 23 января

2024-01-23T11:38

2024-01-23T11:38

2024-01-23T11:38

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Авторы статьи сослались на результаты исследования Киевского международного института социологии, в соответствии с которыми больше всего тех, кто пользуется суржиком, живут в центральном регионе Украины, а в Киеве каждый десятый общается словами-гибридами.Издание выделило примеры таких гибридных слов из разных областей Украины, которые его авторы подсчитали "самыми забавными"."Очень интересные суржиковые слова встречаются в Харьковской и Хмельницкой областях. В частности, Хмельницкий суржик вот такой: "вообще" (взагалі), "кароче" (коротше), "всьо равно" (байдуже), "толкучка" (натовп) і "не тіряємося" (не губимося)", - отмечается в статье.По словам авторов статьи, в Харьковской области используются еще более интересные "слова-гибриды", такие как "сначяла", "канєшно", "вонять" и "собствєно". Такие слова как "ребята", "чувствую" и "понимаете", которые используются в этом же регионе, в статье называют ненормативными."Суржику стоит уделить больше внимания, поскольку это настоящая речевая "болячка"", - полагают журналисты агентства УНИАН.Напомним, что в лингвистике суржик определяется как "разговорно-бытовой стиль языка (речь), который возник вследствие массового продолжительного контактного украинско-русского двуязычия". Суржик образовался в среде сельского населения в результате смешения украинского языка с русскими говорами. В разных регионах Украины и у отдельных его носителей суржик имеет существенные различия.

https://ukraina.ru/20220909/1038548152.html

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