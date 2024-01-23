Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик - 23.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240123/1052838154.html
Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик - 23.01.2024 Украина.ру
Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
Слова русского языка, которые используют жители Харьковской области, журналисты украинского новостного агентства УНИАН назвали "самым забавным суржиком" и напомнили читателям, что речь идет о "настоящей речевой болячке". Статью, посвященную "филологическим" тонкостям, агентство опубликовало на своем портале 23 января
2024-01-23T11:38
2024-01-23T11:38
новости
украина
язык
русский язык
украинский язык
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101667/69/1016676926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ca58b904ac8e4e60b96242caa639cd7.jpg
Авторы статьи сослались на результаты исследования Киевского международного института социологии, в соответствии с которыми больше всего тех, кто пользуется суржиком, живут в центральном регионе Украины, а в Киеве каждый десятый общается словами-гибридами.Издание выделило примеры таких гибридных слов из разных областей Украины, которые его авторы подсчитали "самыми забавными"."Очень интересные суржиковые слова встречаются в Харьковской и Хмельницкой областях. В частности, Хмельницкий суржик вот такой: "вообще" (взагалі), "кароче" (коротше), "всьо равно" (байдуже), "толкучка" (натовп) і "не тіряємося" (не губимося)", - отмечается в статье.По словам авторов статьи, в Харьковской области используются еще более интересные "слова-гибриды", такие как "сначяла", "канєшно", "вонять" и "собствєно". Такие слова как "ребята", "чувствую" и "понимаете", которые используются в этом же регионе, в статье называют ненормативными."Суржику стоит уделить больше внимания, поскольку это настоящая речевая "болячка"", - полагают журналисты агентства УНИАН.Напомним, что в лингвистике суржик определяется как "разговорно-бытовой стиль языка (речь), который возник вследствие массового продолжительного контактного украинско-русского двуязычия". Суржик образовался в среде сельского населения в результате смешения украинского языка с русскими говорами. В разных регионах Украины и у отдельных его носителей суржик имеет существенные различия.
https://ukraina.ru/20220909/1038548152.html
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101667/69/1016676926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7799f448f7f836f06c5641954e2fa7f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, язык, русский язык, украинский язык, харьковская область
Новости, Украина, язык, Русский язык, украинский язык, Харьковская область

Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик

11:38 23.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПоследняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
Слова русского языка, которые используют жители Харьковской области, журналисты украинского новостного агентства УНИАН назвали "самым забавным суржиком" и напомнили читателям, что речь идет о "настоящей речевой болячке". Статью, посвященную "филологическим" тонкостям, агентство опубликовало на своем портале 23 января
Авторы статьи сослались на результаты исследования Киевского международного института социологии, в соответствии с которыми больше всего тех, кто пользуется суржиком, живут в центральном регионе Украины, а в Киеве каждый десятый общается словами-гибридами.
Издание выделило примеры таких гибридных слов из разных областей Украины, которые его авторы подсчитали "самыми забавными".
"Очень интересные суржиковые слова встречаются в Харьковской и Хмельницкой областях. В частности, Хмельницкий суржик вот такой: "вообще" (взагалі), "кароче" (коротше), "всьо равно" (байдуже), "толкучка" (натовп) і "не тіряємося" (не губимося)", - отмечается в статье.
По словам авторов статьи, в Харьковской области используются еще более интересные "слова-гибриды", такие как "сначяла", "канєшно", "вонять" и "собствєно". Такие слова как "ребята", "чувствую" и "понимаете", которые используются в этом же регионе, в статье называют ненормативными.
"Суржику стоит уделить больше внимания, поскольку это настоящая речевая "болячка"", - полагают журналисты агентства УНИАН.
Напомним, что в лингвистике суржик определяется как "разговорно-бытовой стиль языка (речь), который возник вследствие массового продолжительного контактного украинско-русского двуязычия". Суржик образовался в среде сельского населения в результате смешения украинского языка с русскими говорами. В разных регионах Украины и у отдельных его носителей суржик имеет существенные различия.
декан филологического факультета ДонНУ Наталья Ярошенко
9 сентября 2022, 04:00
"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языкаНовый учебник украинского языка нужен для того, чтобы преломить массовое распространение на юге Украины суржика - особой формы полуязычия. Об этом изданию Украина.ру рассказала декан филологического факультета Донецкого национального университета, кандидат филологических наук, доцент Наталья Ярошенко
 
НовостиУкраинаязыкРусский языкукраинский языкХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Русские слова, услышанные в Харьковской области, на Украине записали в суржик
10:58Студента приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат
10:54"Осталось каких-то десять лет повоевать". Украинские эксперты и политики о перспективах
10:48Нигерия хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН - МИД
10:47Украина подняла авиацию в районе Артемовска - Марочко
09:45Западные страны могут отказаться от поддержки Киева — Кирби
09:39Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
09:22Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти
09:00Безграмотный указ Зеленского, успехи ВС РФ, отсутствие поддержки. Главное на Украине на утро 23 января
08:00Лжепатриарх Филарет: треть века в расколе
06:04Евгений Ющук: Даже если СВО остановится завтра, России всё равно нужно готовиться к войне с НАТО
05:12Роман Алёхин: Для победы над ВСУ нужно или сменить стратегию, или карать по методу генерала Бакланова
04:39Из Диканьки — в Петербург. Торжество любви и добра на сцене "Геликон-оперы"
04:14Александр Тиханский: Россия готова "подарить" Польше ядерный "Тюльпан" и к весне забросать ВСУ десантами
04:03Авдеевский фронт. Российская армия прорвала оборону ВСУ с юга
20:54Великий круговорот бандеровцев в природе
20:24Что происходит в Донецке после массового обстрела, который устроила Украина: видео с места трагедии
18:40Притязания Зеленского. Итоги 22 января на Украине
17:47Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
17:41Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
Лента новостейМолния