https://ukraina.ru/20240114/1052680030.html

Трагикомическое дежавю. От перемены премьеров в Великобритании для Зеленского ничего не меняется

Трагикомическое дежавю. От перемены премьеров в Великобритании для Зеленского ничего не меняется - 14.01.2024 Украина.ру

Трагикомическое дежавю. От перемены премьеров в Великобритании для Зеленского ничего не меняется

Как только в Европе и даже в США заговорили о необходимости мирных переговоров между Россией и Украиной или во всяком случае замораживании военного конфликта, в Киев срочно прибыл премьер Великобритании Риши Сунак.

2024-01-14T09:51

2024-01-14T09:51

2024-01-14T10:01

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украина

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И не просто, чтобы обняться с президентом Зеленским, как в прошлый его визит в столицу Украины, а для подписания "исторического" соглашения в области безопасности, рассчитанного на десять лет.Нынешний визит Риши Сунака, прошедший 12-13 января, очень напоминает такой же и тоже премьера той же страны, но только с другой фамилией. Тогда, в апреле 2022 года это был Борис Джонсон. В те теперь уже совсем далекие дни, напомню, стороны конфликта почти достигли соглашения в Стамбуле, однако украинская сторона сразу после визита тогдашнего премьера Великобритании в Киев от заключения мирного соглашения с Россией отказалась. Джонсон, как стало известно несколько позже, пообещал примерно тоже самое Зеленскому, что теперь и Сунак – полную поддержку.Премьеры в Великобритании меняются, а тактика, приемы и методы всех водить за нос остаются трафаретными. Почти полное дежавю.Почти, потому что есть некоторые отличия. Если Джонсон пообещал поддержку на словах, то Сунак (нельзя же повторяться один к одному) приехал подписать как он это назвал "историческое" соглашение.Правда, при ближайшем рассмотрении исторического в нем практически ничего нет. Лондон в лице Сунака обещает предоставление Киеву "всеобъемлющую помощь для защиты и восстановления территориальной целостности" (то, что на молодежном сленге называется "бла-бла-бла"); предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России" (погодите, какой новой, вы еще с этой не разобрались); помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ.Последнее особенно забавно. Поддержка интеграции Украины в ЕС и НАТО, которую и так Великобритания, как известно, оказывает Незалежной, на этот раз решили продать "вторично", но уже документально закрепив это ничего не значащее заявление на бумаге. К тому же с небольшой, но для Украины весомой оговоркой - "путем поддержки реформ". То есть, когда Украина проведет с помощью Великобритании реформы, тогда ей, то есть Украине, будет оказана поддержка в вступлении в ЕС (из которого Лондон уже несколько лет назад благоразумно вышел), ну, и в НАТО, чего не может произойти согласно уставу того же НАТО, пока Украина остается воюющей страной. А в том, что будет, когда война закончится и будет ли к этому моменту такая страна на карте мира, теперь появились сомнения даже у самых отпетых русофобов по обе стороны Атлантического океана.А уж про реформы, которые якобы откроют Украине райские врата в Европейский союз, говорят уже без малого 10 лет. И все эти 10 лет никаких реформ Украина не проводит. Не потому что не хочет, а просто это не было возможно до февраля 2022 года, что называется по определению, а теперь невозможно по ситуации. И не война тут причина, хотя и она, конечно, тоже. Но в первую очередь не как причина, а как средство. Просто война стала еще одним средством зарабатывания личных капиталов всех, кто имеет теперь отношение к военным бюджетам. И не только к бюджетам.Военкомы, врачебные комиссии, пограничники на Украине затмили по коррупции простых и не очень простых чиновников. Один военком за год столько "накоррупционировал", что смог себе виллу то ли купить, то ли построить на заграничном дорогом курорте, а мэр столицы Виталий Кличко вообще прикупил виллу в Германии. Да и сам президент Зеленский, выпрашивающий по миру денег на ведение боевых действий, за эти самые 23 месяца войны тоже прикупил себе виллы в разных частях света. Какие уж тут реформы!Но вернемся к Сунаку с его "историческим" соглашением. Оказывается, есть еще один пункт в соглашении, может быть единственный конкретный. Скупой Лондон решил раскошелиться и устами своего очередного премьера объявил о выделении крупнейшего (имеется в виду не вообще, а именно для Великобритании) пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 млрд долларов) на 2024 год.Помилуйте, но при прогнозируемом бюджетном дефиците в 42 млрд долларов, о чем на днях заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, этих денег не хватит Украине, чтоб месяц прожить. А Великобритания их вообще-то предполагает растянуть на целый год…Вот и получается, что "исторического" в этом соглашении только то, что история повторяется дважды – сначала в виде трагедии (это когда Джонсон сорвал соглашение о мире и ввергнул Украину в дальнейшую пучину войны) и комедии (это когда все обещания, если их рассматривать более пристально – ничего не стоят, а фактически на общем фоне происходящего и огромного для Украины бюджетного дефицита выглядят не столько комедией, сколько насмешкой).Впрочем, на Украине, как оказалось некоторые политики довольно точно оценили происходящее."Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: "Полную гарантию может дать только страховой полис!" О. Бендер. Ищите дальше какие-то "гарантии", искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению", — написал депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в своем Facebook*.На этом можно было бы поставить точку. Но тут произошли еще два события, которые добавили красок в этот трагикомический фарс.Во-первых, очнулся премьер Украины Денис Шмыгаль, который, видимо, всю предыдущую часть обсуждения соглашения проспал и поэтому, спросонья не разобравшись, заявил:"И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать — если произойдет агрессия против Украины (по версии Лондона, она уже идет - Ред), Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника".Где он это увидел в подписанном соглашении между Украиной и Великобританией, остается загадкой. Как и то, откуда он взял гипотетическое предположение о нападении России на Великобританию. Ну, с другой стороны, надо же и украинскому премьеру свои пять копеек вставить.Во-вторых, что еще то ли трагичнее, то ли комичнее, оказалось, что и сами руководители Украины (президент Зеленский) и Великобритании (премьер Сунак), подписавшие соглашение, не разобрались, что же они такое подписали.На общей пресс-конференции они говорили вроде бы об одном и том же документе, но почему-то по-разному его трактовали. Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности". А Сунак – "заверения в безопасности".При всей кажущейся схожести понятий "гарантии" и "заверения", все же есть существенные различия. Гарантии предполагают активное вмешательство Лондона (правда, в случае гипотетической "новой агрессии России"), а "заверения" - всего лишь обещание не оставаться в стороне.Более того, как отметила "Украинская правда" эта терминология "имеет важное политическое значение", поэтому Киев "настаивает" на получении "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, "не готовы". Кроме того, УП обратило внимание на то, что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов (ни гарантий, ни заверений), вместо них на самом деле в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности". А это уже совсем другой коленкор. Получается, никто никому не только ничего не гарантирует, но даже ни в чем не заверяет. А само соглашение в этом случае выглядит скорее проколом о намерениях - в случае чего, если что-нибудь такое будет, то может быть как-то там поможем.Кстати, в этом "историческом" документе нет ни слова и о том, что Великобритания будет каким-либо образом физически (кроме денег) поддерживать Украину, например, размещать свои войска на территории страны.Да и вообще, в конце пресс-конференции, Сунак, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что данное соглашение всего лишь "заверения" в рамках обещания, которое Украина получила от государств G7 на саммите НАТО. Тем самым окончательно дезавуировал "историческое" значение и своего визита, и самого соглашения. Которое теперь выглядит всего лишь продолжением очередных обсуждений ситуации на Украине в рамках G7.И последняя, но очень характерная деталь. Видимо, столкнувшись с неоднократными манипуляциями Зеленского, который, подменяя суть и термины, как правило дает подобным документам слишком вольные трактовки, Лондон на этот раз решил подстраховаться и внес в соглашение пункт о том, что "в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу".То есть, говорить своим Зеленским может что угодно, обещать от имени Лондона тоже, но на деле все будет так, как считает нужным Великобритания. А Великобритании в свете всего вышесказанного, ничего кроме 2,5 млрд фунтов Украине и не обещает.*Социальная сеть, запрещенная в РФ

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