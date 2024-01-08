Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове - 08.01.2024 Украина.ру
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Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове - 08.01.2024 Украина.ру
Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
В столице Галичины в эти дни националисты оплакивают музей нациста Романа Шухевича, который серьезно пострадал неделю назад от российской "Герани"
2024-01-08T04:09
2024-01-08T04:09
эксклюзив
львов
степан бандера
шухевич
петр порошенко
коррупция
всу
мобилизация
владимир зеленский
андрей садовый
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Также националисты плачутся, что ночью "Герани" повредили здание, где учился Степан Бандера.От музея Шухевича сохранились лишь обгорелые стены и обломки фортепиано, на котором, по преданию, когда-то играл приспешник немецких нацистов. Фонд Петра Порошенко обязуется восстановить музей, но после отмены военного положения в стране.Вероятно, это будет происходить по той же схеме, что и строительство музея "Небесной сотни", на котором при Порошенко украли миллионы гривен. Порошенко также заявил, что "Шухевич был необыкновенным человеком, поскольку он создал первый украинский бизнес Галичины", словно до Шухевича в этом регионе не было ни одного украинского купца или владельца лавочки.Шухевич с 1937 по 1939 действительно владел рекламной фирмой "Фама", но она служила лишь легальным прикрытием для его работы на немецкий Абвер.В Новом году во Львове продолжаются дебаты по поводу Мемориального комплекса погибшим украинским военнослужащим. Кладбища Львова переполнены, а для новых захоронений эксгумируют старые могилы, включая могилы советских воинов.В конце 2023 года в регионе также отчитались, что уничтожили последний памятник советским воинам на братской могиле.В четверг, 5 января, во Львове объявили конкурс на лучшее предложение Мемориального комплекса военных захоронений. Его обустроят в Лычаковском районе города.Прием заявок на участие во всеукраинском архитектурном конкурсе стартовал 5 января, сообщил мэр Львова Андрей Садовый, рассказав также о погибших "лучших детях" Украины. Своих детей мэр Львова заблаговременно отправил в Европу.Некоторые националисты подозревают, что на строительстве мемориала местные власти хотят отмыть крупные деньги, и требуют передать средства на ВСУ.Однако и львовские власти не лыком шиты, поэтому среди обвинителей-националистов нашли человека, который некогда зарегистрировал свою организацию по соседнему адресу с бывшим местом регистрации районной организации запрещенной компартии.В современном Львове даже соседство в прошлом уже считается преступлением.Сейчас внимание львовян также приковано к громкому коррупционному скандалу с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем. В конце прошлого года он был задержан при попытке дать взятку Государственному бюро расследований (ГБР) в $500 000.Ранее его компания выиграла сразу 23 тендера на поставки для ВСУ одежды и нижнего белья на общую сумму 1,5 миллиарда гривен.Поставки не были произведены, так как бизнесмен занимался строительством и никаких мощностей для производства одежды (даже швейной машинки) его предприятия не имели. Дочь Гринкевича сейчас отмечает праздники и позирует на Мальдивах.Сам Гринкевич ранее числился в советниках экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, а также нередко позировал на фото вместе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.Однако более всего львовские СМИ возмущает не этот коррупционный скандал. Сейчас полиция разыскивает в городе мужчину, который попал на видео, разошедшееся в Интернете. Мужчина громко слушал на улице российскую музыку, а на замечание ответил, что он родился в СССР, находится "в городе Льва, а не быков" и вообще считает себя "святым москалем"."Вы не можете мне запретить говорить на русском", – сказал мужчина.Прохожие вызвали полицию, но человек ретировался до ее приезда. В случае ареста мужчину могут закрыть на долгие годы.Куда менее строгим наказанием на днях отделался украинский военный за попытку теракта. Контуженный и пьяный украинский военнослужащий Степан Топорович с гранатой и пистолетом ворвался в горсовет Самбора Львовской области, угрожая подорвать его сотрудников.Скрутили его достаточно быстро, обвинили лишь в мелком хулиганстве и присудили 51 гривну штрафа."В другой стране и даже у нас при другой ситуации это квалифицировалось бы как покушение на жизнь госслужащих и каралось куда жестче.Но в накаленной обстановке воюющей страны и непопулярной, часто коррумпированной власти, государство боится преследовать военных, чтобы не вызвать резонанс с повсеместным применением оружия", – комментирует этот случай одесский анархист Вячеслав Азаров.Далеко не все во Львове горят желанием воевать с россиянами, а схемы переправы уклонистов через границу здесь раскрывают через день, что не останавливает ни новых беглецов, ни желающих на них нажиться.Примечательно, что во Львове уже начали призывать и осуждать за неявку молодых людей младше 27 лет. Законопроект о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет еще пока не подписан Зеленским.Тем не менее, на днях в Львовской области осудили 26-летнего парня, который прошел медкомиссию, был признан годным, получил так называемую боевую повестку, но не явился. За неявку ему дали три года заключения, хотя так у него больше шансов остаться в живых.
https://ukraina.ru/20240107/1052570246.html
https://ukraina.ru/20240105/1052557091.html
https://ukraina.ru/20240106/1052562163.html
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эксклюзив, львов, степан бандера, шухевич, петр порошенко, коррупция, всу, мобилизация, владимир зеленский, андрей садовый, алексей резников, борис джонсон
Эксклюзив, Львов, Степан Бандера, Шухевич, Петр Порошенко, коррупция, ВСУ, мобилизация, Владимир Зеленский, Андрей Садовый, Алексей Резников, Борис Джонсон

Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове

04:09 08.01.2024
 
Высокий замок. Львов
Высокий замок. Львов
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В столице Галичины в эти дни националисты оплакивают музей нациста Романа Шухевича, который серьезно пострадал неделю назад от российской "Герани"
Также националисты плачутся, что ночью "Герани" повредили здание, где учился Степан Бандера.
От музея Шухевича сохранились лишь обгорелые стены и обломки фортепиано, на котором, по преданию, когда-то играл приспешник немецких нацистов. Фонд Петра Порошенко обязуется восстановить музей, но после отмены военного положения в стране.
Вероятно, это будет происходить по той же схеме, что и строительство музея "Небесной сотни", на котором при Порошенко украли миллионы гривен. Порошенко также заявил, что "Шухевич был необыкновенным человеком, поскольку он создал первый украинский бизнес Галичины", словно до Шухевича в этом регионе не было ни одного украинского купца или владельца лавочки.
Шухевич с 1937 по 1939 действительно владел рекламной фирмой "Фама", но она служила лишь легальным прикрытием для его работы на немецкий Абвер.
В Новом году во Львове продолжаются дебаты по поводу Мемориального комплекса погибшим украинским военнослужащим. Кладбища Львова переполнены, а для новых захоронений эксгумируют старые могилы, включая могилы советских воинов.
В конце 2023 года в регионе также отчитались, что уничтожили последний памятник советским воинам на братской могиле.
Закарпатье Ужгород - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Вчера, 12:29
Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в ЗакарпатьеВ украинском Закарпатье, единственном украинском регионе, где нет комендантского часа, в праздничные дни можно заметить толпы туристов на дорогих горнолыжных курортах
В четверг, 5 января, во Львове объявили конкурс на лучшее предложение Мемориального комплекса военных захоронений. Его обустроят в Лычаковском районе города.
Прием заявок на участие во всеукраинском архитектурном конкурсе стартовал 5 января, сообщил мэр Львова Андрей Садовый, рассказав также о погибших "лучших детях" Украины. Своих детей мэр Львова заблаговременно отправил в Европу.
Некоторые националисты подозревают, что на строительстве мемориала местные власти хотят отмыть крупные деньги, и требуют передать средства на ВСУ.
Однако и львовские власти не лыком шиты, поэтому среди обвинителей-националистов нашли человека, который некогда зарегистрировал свою организацию по соседнему адресу с бывшим местом регистрации районной организации запрещенной компартии.
В современном Львове даже соседство в прошлом уже считается преступлением.
Сейчас внимание львовян также приковано к громкому коррупционному скандалу с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем. В конце прошлого года он был задержан при попытке дать взятку Государственному бюро расследований (ГБР) в $500 000.
Ранее его компания выиграла сразу 23 тендера на поставки для ВСУ одежды и нижнего белья на общую сумму 1,5 миллиарда гривен.
Поставки не были произведены, так как бизнесмен занимался строительством и никаких мощностей для производства одежды (даже швейной машинки) его предприятия не имели. Дочь Гринкевича сейчас отмечает праздники и позирует на Мальдивах.
Сам Гринкевич ранее числился в советниках экс-министра обороны Украины Алексея Резникова, а также нередко позировал на фото вместе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Киев
5 января, 13:07
"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в КиевеВ Киеве в праздничные дни заметно меньше людей на улицах, реже слышится смех, фейерверки запрещены, по улицам бродят угрюмые военнослужащие ВСУ
Однако более всего львовские СМИ возмущает не этот коррупционный скандал. Сейчас полиция разыскивает в городе мужчину, который попал на видео, разошедшееся в Интернете. Мужчина громко слушал на улице российскую музыку, а на замечание ответил, что он родился в СССР, находится "в городе Льва, а не быков" и вообще считает себя "святым москалем".
"Вы не можете мне запретить говорить на русском", – сказал мужчина.
Прохожие вызвали полицию, но человек ретировался до ее приезда. В случае ареста мужчину могут закрыть на долгие годы.
Куда менее строгим наказанием на днях отделался украинский военный за попытку теракта. Контуженный и пьяный украинский военнослужащий Степан Топорович с гранатой и пистолетом ворвался в горсовет Самбора Львовской области, угрожая подорвать его сотрудников.
Скрутили его достаточно быстро, обвинили лишь в мелком хулиганстве и присудили 51 гривну штрафа.
"В другой стране и даже у нас при другой ситуации это квалифицировалось бы как покушение на жизнь госслужащих и каралось куда жестче.
Но в накаленной обстановке воюющей страны и непопулярной, часто коррумпированной власти, государство боится преследовать военных, чтобы не вызвать резонанс с повсеместным применением оружия", – комментирует этот случай одесский анархист Вячеслав Азаров.
Далеко не все во Львове горят желанием воевать с россиянами, а схемы переправы уклонистов через границу здесь раскрывают через день, что не останавливает ни новых беглецов, ни желающих на них нажиться.
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
6 января, 10:19
Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат РадыУкраинцам, выехавшим за рубеж после начала специальной военной операции, видимо, придется скорректировать свои планы на жизнь в связи с новым законом о мобилизации. Об этом украинским СМИ рассказал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев
Примечательно, что во Львове уже начали призывать и осуждать за неявку молодых людей младше 27 лет. Законопроект о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет еще пока не подписан Зеленским.
Тем не менее, на днях в Львовской области осудили 26-летнего парня, который прошел медкомиссию, был признан годным, получил так называемую боевую повестку, но не явился. За неявку ему дали три года заключения, хотя так у него больше шансов остаться в живых.
 
ЭксклюзивЛьвовСтепан БандераШухевичПетр ПорошенкокоррупцияВСУмобилизацияВладимир ЗеленскийАндрей СадовыйАлексей РезниковБорис Джонсон
 
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04:31"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
04:09Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
17:15Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
17:01Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине
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