Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", состоящая на вооружении российской армии, оказалась весьма эффективной в лесах под Кременной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
По его словам, "Терминатор" работает по кронам деревьев, где происходила детонация осколочно-фугасных снарядов, то осколочное поле шло вниз и секло пехоту.
На открытом пространстве такое невозможно. Для этого нужна навесная траектория или программируемый боеприпас, который будет осуществлять воздушный подрыв над окопами противника.
"А вообще у нас полно других средств поддержки танков. Наши дроны работают в связках. Были кадры, когда противник спрятался в подвале дома с железными дверями. Первый беспилотник разносит железную дверь, а второй беспилотник залетает внутрь. Миномет такого эффекта добиться не в состоянии. Это дешево, компактно и эффективно", - рассказал Клинцевич.
И именно на войну дронов будет делаться основной упор, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
2 января, 18:05Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главногоПоэт, даже гениальный, может быть не прав. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". В общем, верно, если говорить о событиях. А если говорить о лицах, то есть людях, то нет. В том смысле, что вдали от зоны спецоперации люди кажутся строем. Мужественные защитники страны.