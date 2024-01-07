Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной - 07.01.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной - 07.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", состоящая на вооружении российской армии, оказалась весьма эффективной в лесах под Кременной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-01-07T08:00
2024-01-07T08:00
новости
всу
пехота
лес
клинцевич
дроны
война
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По его словам, "Терминатор" работает по кронам деревьев, где происходила детонация осколочно-фугасных снарядов, то осколочное поле шло вниз и секло пехоту.На открытом пространстве такое невозможно. Для этого нужна навесная траектория или программируемый боеприпас, который будет осуществлять воздушный подрыв над окопами противника.И именно на войну дронов будет делаться основной упор, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, пехота, лес, клинцевич, дроны, война
Новости, ВСУ, пехота, Лес, Клинцевич, дроны, война

Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной

08:00 07.01.2024
 
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Репетиция Парада Победы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", состоящая на вооружении российской армии, оказалась весьма эффективной в лесах под Кременной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
По его словам, "Терминатор" работает по кронам деревьев, где происходила детонация осколочно-фугасных снарядов, то осколочное поле шло вниз и секло пехоту.
На открытом пространстве такое невозможно. Для этого нужна навесная траектория или программируемый боеприпас, который будет осуществлять воздушный подрыв над окопами противника.
"А вообще у нас полно других средств поддержки танков. Наши дроны работают в связках. Были кадры, когда противник спрятался в подвале дома с железными дверями. Первый беспилотник разносит железную дверь, а второй беспилотник залетает внутрь. Миномет такого эффекта добиться не в состоянии. Это дешево, компактно и эффективно", - рассказал Клинцевич.
И именно на войну дронов будет делаться основной упор, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 18:05
Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главногоПоэт, даже гениальный, может быть не прав. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". В общем, верно, если говорить о событиях. А если говорить о лицах, то есть людях, то нет. В том смысле, что вдали от зоны спецоперации люди кажутся строем. Мужественные защитники страны.
 
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