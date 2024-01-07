https://ukraina.ru/20240107/1052567258.html

Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной

Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной - 07.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", состоящая на вооружении российской армии, оказалась весьма эффективной в лесах под Кременной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:00

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всу

пехота

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клинцевич

дроны

война

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По его словам, "Терминатор" работает по кронам деревьев, где происходила детонация осколочно-фугасных снарядов, то осколочное поле шло вниз и секло пехоту.На открытом пространстве такое невозможно. Для этого нужна навесная траектория или программируемый боеприпас, который будет осуществлять воздушный подрыв над окопами противника.И именно на войну дронов будет делаться основной упор, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240102/1052540062.html

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новости, всу, пехота, лес, клинцевич, дроны, война