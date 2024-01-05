В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
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В Киеве задержан владелец агрохолдинга, который, по версии следствия, поставляет продукты российским военнослужащим на Херсонщине. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)
Неназванный агрохолдинг является одним из крупнейших на Украине, отметили в СБУ.
"Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию", - утверждают правоохранители.
Компания, по данным СБУ, в мае 2022 года была перерегистрована в управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области. Это дало украинской службе основания обвинить задержанного в "спонсировании армии России".
В качестве доказательств СБУ предоставила переписки из телефона и соцсетей "злоумышленника".
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "Пособничество государству-агрессору".
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