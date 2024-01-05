https://ukraina.ru/20240105/1052555653.html

В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга

В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга - 05.01.2024 Украина.ру

В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга

В Киеве задержан владелец агрохолдинга, который, по версии следствия, поставляет продукты российским военнослужащим на Херсонщине. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)

2024-01-05T11:12

2024-01-05T11:12

2024-01-05T11:12

новости

киев

сбу

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103040/75/1030407557_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0e38626de7dc891087832aea81ab7daf.jpg

Неназванный агрохолдинг является одним из крупнейших на Украине, отметили в СБУ."Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию", - утверждают правоохранители.Компания, по данным СБУ, в мае 2022 года была перерегистрована в управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области. Это дало украинской службе основания обвинить задержанного в "спонсировании армии России".В качестве доказательств СБУ предоставила переписки из телефона и соцсетей "злоумышленника".Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "Пособничество государству-агрессору".

https://ukraina.ru/20231221/1052232674.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сбу, херсонская область