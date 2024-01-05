В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга - 05.01.2024 Украина.ру
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В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга - 05.01.2024 Украина.ру
В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
В Киеве задержан владелец агрохолдинга, который, по версии следствия, поставляет продукты российским военнослужащим на Херсонщине. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)
2024-01-05T11:12
2024-01-05T11:12
новости
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сбу
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Неназванный агрохолдинг является одним из крупнейших на Украине, отметили в СБУ."Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию", - утверждают правоохранители.Компания, по данным СБУ, в мае 2022 года была перерегистрована в управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области. Это дало украинской службе основания обвинить задержанного в "спонсировании армии России".В качестве доказательств СБУ предоставила переписки из телефона и соцсетей "злоумышленника".Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "Пособничество государству-агрессору".
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новости, киев, сбу, херсонская область
Новости, Киев, СБУ, Херсонская область

В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга

11:12 05.01.2024
 
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В Киеве задержан владелец агрохолдинга, который, по версии следствия, поставляет продукты российским военнослужащим на Херсонщине. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)
Неназванный агрохолдинг является одним из крупнейших на Украине, отметили в СБУ.
"Сотрудники СБУ задержали фигуранта в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию", - утверждают правоохранители.
Компания, по данным СБУ, в мае 2022 года была перерегистрована в управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области. Это дало украинской службе основания обвинить задержанного в "спонсировании армии России".
В качестве доказательств СБУ предоставила переписки из телефона и соцсетей "злоумышленника".
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "Пособничество государству-агрессору".
21 декабря 2023, 02:19Репрессии на Украине
Антиутопия в центре Европы. Какие права нарушались на Украине в 2023 годуСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно заявил, что Украина — демократическая страна, сообщество, которое поддерживает свободу слова и права человека. Однако объективные итоги 2023 года говорят совсем об ином.
 
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