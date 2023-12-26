https://ukraina.ru/20231226/1052397953.html

2023-й, Украина - они уже потеряли, мы ещё не приобрели

2023-й, Украина - они уже потеряли, мы ещё не приобрели - 26.12.2023 Украина.ру

2023-й, Украина - они уже потеряли, мы ещё не приобрели

"Командование ВСУ не имеет представления, где брать резерв в 500 тысяч человек для выполнения плана мобилизации по Украине", - сообщил в интервью Немецкой волне (Deutsche Wellе) генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко.

2023-12-26T09:34

2023-12-26T09:34

2023-12-26T09:34

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По сути Марченко подвёл итоги не только военной кампании 2023- го, но всего политического проекта Запада – русофобская Украина. Она – всё.Ты можешь сколь угодно много врать в медиа, снимать фильмы, инсценировать Бучи, множить ботопосты в социальных сетях. В январе 1945-го, меньше, чем за пять месяцев до капитуляции Третьего Рейха, в Берлине состоялась премьера картины «Кольберг». Фильм стал самым дорогим изделием доктора Йозефа Геббельса. Публике предлагалась эпическая история о том, как городок Кольбер в Померании, ныне разделённой между ФРГ и Польшей, в 1807 году отразил осаду самого Бонапарта. Хотя он и не отразил. Бюджет фильма составил 8 миллионов рейхсмарок, пьеса была написана лауреатом Нобелевской премии по литературе 1910 года Паулем Хейзе. Но он, возможно, был еврей, и имя Хейзе из титров убрали. Ленте полагалось сплотить и вдохновить народ Германии на отчаянное и тотальное сопротивление красным чудовищам. Она не смогла.Ты можешь поставлять ВСУ тонны оружия и снарядов. Врать, как врал, на итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский, что собираешься обдумать резоны планов тотальной мобилизации и что ты не тряпка какая-нибудь. Спойлер – ты тряпка. Трусливый карлик убийца и грязная половая тряпка. Можешь объявить мобилизацию, пригрозив устраивать блокпосты на дорогах для отлова мужчин и женщин. Начать охоту на украинцев призывного возраста по всей Европе: от Эстонии и Финляндии на Севере до Португалии, Италии, Греции на юге континента. Забривать на линию боестолкновения (ЛБС) от 14 до 78 лет. Собрать на войну ещё $240 млрд разных ценных деняк, чтобы треть собi. Но если у тебя нет армии готовой воевать – сдохни, чёрт. Ты проиграл.Итог 2023-го для Зелебайдена в том, что всё большее число украинских мужчин готовы предпочесть фронту – тюрьму, предполагая будущее заключение недолгим, в надежде на то, что после падения бандеровского режима всех, сняв судимость, отпустят домой.Глубинная Украина в 2023-м ощутила себя Россией. Слово пацана. Когда власть попыталась выдернуть из народа русский позвоночник и окончательно заменить его бандеровским протезом, всё посыпалось. Для массового украинского сознания оказалось всё менее и менее возможным умирать за большие деньги для банды пана Зеленского, в память чьего-то дедушки фашиста.Пусть кабинет Шольца в ФРГ изобретает налог на войну, рассчитывая в счёт повышения НДС собрать 70 млрд евро. Ставка НДС в Германии 19%. Рост её сделает бюргеров на 70 млрд беднее. Вроде бы мелочь, а приятно. Это решение снизит конкурентноспособность немецкого производителя. Увеличит число уклоняющихся от уплаты налогов. Да, господа, в Германии такие тоже имеются. Их удельный вес, как и везде, зависит от общего налогового бремени, покупательского спроса, т.е. он тоже вырастет. Верной дорогой идёте, товарищи немцы. Не сворачивайте. Впереди пропасть.Пусть в Латвии продолжат подготовку диверсантов и реализуют озвученные планы выдрсесировать на местных полигонах в течение 2024-го года 96 командиров отделений, 360 медиков, а также 1500 военных для ВСУ. Пусть в Литве, на полигоне Рукла «Lithuania Defense Services" (LDS), дочернее литовское предприятие "Rheinmetall" и “Krauss-Maffei Wegmann" отстроит целую «фабрику-кухню» по ремонту подбитых на украинском фронте немецких Леопардов и САУ. То есть пусть в Европе будет развёрнута полноценная промышленная и ремонтные базы для войны с Россией на Украине. Пусть США перебросит к нашей границе половину своего контингента в Европе, т.е., до 50 тысяч человек. Без боеспособной украинской армии, западная «коалиция» либо пшик, либо ядерная война, т.е. тоже пшик. Громкий.В ходе прощального турне диктатор Украины уверил Белого ходока Белого дома, что армия у того будет. Но Зеленский врёт как американец дышит.2023-ий приоткрыл часть стратегии Верховного Главнокомандующего России по изъятию у врага армии. Оголтелость европейской элиты ещё не свидетельствует о готовности их армий, как и их самих, гибнуть. Тут у каждой страны свой болевой порог.Например, 3 октября 1993-го года Соединённые Штаты задумали операцию по устранению генерала Мохаммеда Фараха Айдида на территории города Могадишо, Сомали. Сомалийцы сбили два американских вертолёта. Убили 18 американских бойцов спецназа Дельта и малазийского военнослужащего. 74 американца и двое пакистанцев получили ранения. Один военнослужащий США попал в плен. По CNN показали красивые кадры, как сомалийцы по улицам Могадишо таскали израненное тело бойца «Дельты». 15 декабря министр обороны США Лес Эспин подал в отставкуБилл Клинтон отдал приказ о немедленном прекращении любых военных операций в Сомали против войск Фараха Айдида.Уже в марте 1994-го в Сомали не осталось ни одного американского солдата. Кстати, решение о проведении операции принимал предшественник Клинтона - Джорж Буш.Совпадения случайны, аналогии относительны, политические алгоритмы неизменны. Заверения в вечной дружбе, вечной поддержке, борьбе до победного конца, наконец, сам победный конец не новы и не нов.Главным европейским итогом 2023-го стал явный тренд на украинизацию политических систем, трансформацию и ранее условных «демократических» обществ в казармы образцового тоталитаризма.В Черкассах, Украина, депутат горсовета получает 5 лет тюрьмы за то, что в течение июня – июля 2022-го в разговорах с родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды.В Латвии меняют санкции по политическим статьям увеличивая сроки за «поддержку агрессора», чтобы это не значило, до 20 лет. Создают псевдолегитимные условия для депортации русских стариков. Государственная почта республики, пренебрегая 96-й статьёй местной же Конституции (Сатверсме) о тайне частной переписки, начинает перлюстрацию корреспонденции граждан с Россией и Белоруссией. В Риге появляется законодательное требование «лояльности» к чиновникам. Но лояльность в Латвии равняется, извините, лояльности к латышскому легиону СС, местным Ярославам Гунько, и отрицанию всего русского. Как и в Литве. Как в Эстонии. В Финляндии.В обвинительном заключении дела Елены Крейле по ст. 74.1 "Публичное прославление и оправдание агрессии и военных преступлений" содержатся следующие «доказательства»:- наличие дома трёх пустых картонных коробок из-под обуви белого, синего и красного цветов;- трёх пластиковых канцелярских папок белого, синего и красного цвета;- занавески на окне с рисунком Z из полос белого синего и красного цвета;- цветной фотографии, на которой изображены девушки в платьях цветов флагов Британии, США, СССР и Франции;- триколора Российской империи чёрным двуглавым орлом в жёлтом квадрате в левом верхнем углу;- российский триколор с нарисованной от руки с надписью "Путин мой друг".Это не шутка, а корпус «доказательств» преступления в уголовном деле. Вот за это, согласно новой санкции, можно отъехать в места не столь отдалённые лет на 20.Новый премьер Польши буквально на следующий, по воцарению на престол, день отправляет в отставку руководство всех спецслужб, а затем государственного телевидения. Причина – личная нелояльность к нему, Дональду Туску. Что же это как не нежные руки тоталитаризма, европейское отражения решения суда штата Колорадо о недопущении Дональда Трампа к праймериз (выборам).Число уголовных процессов в ФРГ, когда немцев садят в тюрьму за взгляды растёт. Любое инакомыслие – грех, но инакомыслие в пользу России – святотатство. Наказуемое. Святая инквизиция возродилась в прежнем величии. Двигатель абсолютной социальной смерти работает на старых принципах.2023-й утвердил в мире право сильного. Но право называться сильным нужно завоевать физически, на земле. Нам, поделив с Польшей, если те захотят, или забрав Украину. США во чтобы ни стало надо удержаться в Европе, не свалившись в выборный год в собственную гражданскую войну.Почвы для новой Ялты не возникло. Битву под Москвой враг проиграл. Но его ещё требуется изгнать с захваченной территории - нашей родной земли. Обескровить, подавить волю врага к борьбе.Запад уже потерял Украину. То что возникнет и сейчас существует на этой территории - не Украина. Оно нечто иное: коричневое, тоталитарное образование с разлитой в воздухе ненавистью. Государство – война. Но мы нашу русскую, родную Украину ещё не приобрели."Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент России. Будем исходить пока из этого и того, что наши враги не подведут нас. Сегодня, как и ранее, они согласны только на уничтожение России. Побеждать придётся.

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мнения, украина, россия, спецоперация, сша, латвия, литва, польша, германия, туск, олаф шольц