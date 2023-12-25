Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 25.12.2023 Украина.ру
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Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 25.12.2023 Украина.ру
Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 24 декабря 2023 года стала своеобразная дуэль нынешнего президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, которую они ведут с 2001 года.
2023-12-25T06:56
2023-12-25T07:04
дмитрий киселев
владимир путин
джо байден
россия
сша
президент сша
украина
болотная площадь
сво
казахстан
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Телеведущий Дмитрий Киселев считает, что в политике президента России Владимира Путина личное уходит на второй план перед интересами России. У президента же США Джо Байдена все наоборот — внешняя политика является продолжением личных взаимоотношений.В этом разрезе интересно посмотреть на историческую дуэль двух президентов, которая, по мнению Киселева, подходит к своей развязке.Первая встреча Путина и Байдена (тогда председателя сенатского Комитета по международным делам) произошла в 2001 году в американском Конгрессе, где обсуждался вопрос оставшегося в наследство от Ельцина госдолга РФ.Вторая встреча состоялась в Москве в 2011 году. Байден тогда уже стал вице-президентом США и целью его визита был недопуск Путина на президентские выборы после окончания срока Дмитрия Медведева."С первых слов Байден повел себя напыщенно и в высшей степени бестактно, — вспоминает телеведущий. — С явным намерением доминировать начал с себя: "Я давно в этом деле". Еще одна фраза в том же духе – про собственное величие, – как на полуслове, по знаку Путина, телевизионный свет гаснет, а прессу просят удалиться. Лекции о личном участии Байдена в истории российско-американских отношений никому не нужны. Не для этого собрались".Байден был унижен, но ничего не сказал. Зато все накопившееся вылил позже на встрече с российской оппозицией в резиденции американского посла в Москве. Там американский президент сказал, что если Путин выдвинется на второй срок, может произойти то, что происходит в арабском мире, т.е. "арабская весна" — череда инспирированных США цветных революций.Впрочем, в случае согласия Путина не идти на выборы, ему почти прямо предложили стать генсеком ООН. Так, по крайней мере, писала "Независимая газета" в статье "Визит Байдена как сигнал элитам".Путин на предложение не согласился, и тогда Байден сказал знаменитое: "Владимир, я смотрю в твои глаза и не вижу души". А российский президент предложил отменить визовый режим между РФ и США, что могло бы стать историческим шагом в развитии российско-американских отношений, сломало бы старые стереотипы создало гораздо более здоровую политическую атмосферу в мире.Однако в Вашингтоне вынашивали иные планы.Путин выдвигается в президенты, Медведев его поддерживает, и Болотная завершается ничем.Тогда американцы начинают давить на президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот подписал ассоциацию с ЕС, а параллельно вскармливают на Украине нацистских боевиков. Когда же Янукович в последний момент сообщает, что все-таки подпишет договор с Таможенным союзом, начинается Евромайдан.Через некоторое время США поджигают Армению, где в 2018 году в ходе своего майдана меняется власть, а в 2020 году то же самое, но уже безуспешно, пытаются провернуть в Белоруссии. Правда Байден здесь не при чем, в это время он занят обвинениями Трампу в сотрудничестве с РФ. В январе 2021 года Байден все-таки становится президентом и через три дня после его инаугурации в России начинаются протесты в поддержку арестованного Навального."Байден вернулся, — объясняет Киселев. — Резкий рост военной активности НАТО на Украине – маневры, разведывательные полеты, перевооружение ВСУ, обучение личного состава. Откровенная подготовка к войне против России. Обстрелы Донбасса все более жестоки. Демонстративный отказ Киева от Минских соглашений".Летом 2021 года происходит еще одна встреча Путина и Байдена — на саммите в Женеве, где подписали Декларацию о невозможности победы в ядерной войне. А уже в августе американцы покидают Афганистан, который оккупировали более 20 лет.Последний раз напрямую два президента общались в режиме видеоконференции 7 декабря 2021 года. Обсуждали Украину и гарантии не расширения НАТО на восток."Ничего толком не получилось, — подытожил результаты разговора Киселев. — Байден был словно деревянный. Резьба по дубу. Уже через неделю после саммита Путин выдвигает Байдену фактически ультиматум: в письменном виде Россия открыто предлагает США и НАТО равные гарантии безопасности и декларацию об отказе принимать Украину в НАТО".После этого происходит путч в Казахстане, президент Токаев обращается за помощью к ОДКБ, Путин решает вопрос за трое суток. 4 февраля Китай поддерживает требования по гарантиям не расширения НАТО, а 8 февраля Байден заявляет, что уничтожит газопровод "Северный поток", если российские войска пересекут границу Украины.24 февраля начинается СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите Донбасса. "Северный поток" взрывают, украинская армия фактически переходит под американское командование, получает данные американской космической разведки.В итоге положение Байдена ухудшается из-за провала украинского контрнаступления, отказа Конгресса давать деньги на войну и неудачи в европейском голосовании за финансирование Украины. Перспективы Байдена на второй президентский срок падают, а у Путина — широкая народная поддержка.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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дмитрий киселев, владимир путин, джо байден, россия, сша, президент сша, украина, болотная площадь, сво, казахстан, белоруссия, эксклюзив
Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, США, президент США, Украина, Болотная площадь, СВО, Казахстан, Белоруссия, Эксклюзив

Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

06:56 25.12.2023 (обновлено: 07:04 25.12.2023)
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 24 декабря 2023 года стала своеобразная дуэль нынешнего президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, которую они ведут с 2001 года.
Телеведущий Дмитрий Киселев считает, что в политике президента России Владимира Путина личное уходит на второй план перед интересами России. У президента же США Джо Байдена все наоборот — внешняя политика является продолжением личных взаимоотношений.
В этом разрезе интересно посмотреть на историческую дуэль двух президентов, которая, по мнению Киселева, подходит к своей развязке.
Первая встреча Путина и Байдена (тогда председателя сенатского Комитета по международным делам) произошла в 2001 году в американском Конгрессе, где обсуждался вопрос оставшегося в наследство от Ельцина госдолга РФ.
"Россия все честно заплатила – причем, по собственной инициативе – за весь СССР, но у Байдена осадок все же остался, — говорит Киселев. — Ведь в разговорах на другую тему – про влияние России в постсоветских странах Восточной Европы – между ним и Путиным "заискрило"".
Вторая встреча состоялась в Москве в 2011 году. Байден тогда уже стал вице-президентом США и целью его визита был недопуск Путина на президентские выборы после окончания срока Дмитрия Медведева.
"С первых слов Байден повел себя напыщенно и в высшей степени бестактно, — вспоминает телеведущий. — С явным намерением доминировать начал с себя: "Я давно в этом деле". Еще одна фраза в том же духе – про собственное величие, – как на полуслове, по знаку Путина, телевизионный свет гаснет, а прессу просят удалиться. Лекции о личном участии Байдена в истории российско-американских отношений никому не нужны. Не для этого собрались".
Байден был унижен, но ничего не сказал. Зато все накопившееся вылил позже на встрече с российской оппозицией в резиденции американского посла в Москве. Там американский президент сказал, что если Путин выдвинется на второй срок, может произойти то, что происходит в арабском мире, т.е. "арабская весна" — череда инспирированных США цветных революций.
"То есть, минуточку: Байден прибыл в Москву, чтобы запретить Путину идти на президентские выборы, а в случае отказа прямо грозил ему госпереворотом в России по типу "Арабской весны". Нормально вообще?" — задает риторический вопрос Киселев.
Впрочем, в случае согласия Путина не идти на выборы, ему почти прямо предложили стать генсеком ООН. Так, по крайней мере, писала "Независимая газета" в статье "Визит Байдена как сигнал элитам".
Путин на предложение не согласился, и тогда Байден сказал знаменитое: "Владимир, я смотрю в твои глаза и не вижу души". А российский президент предложил отменить визовый режим между РФ и США, что могло бы стать историческим шагом в развитии российско-американских отношений, сломало бы старые стереотипы создало гораздо более здоровую политическую атмосферу в мире.
Однако в Вашингтоне вынашивали иные планы.
"Чтобы угрозы не казались пустыми, уже с лета в Москве появились всякие "рассерженные горожане", кочующие митинги и пикеты, лозунги "За честные выборы". В итоге – "белоленточное движение", человеческие цепи и все шумно", — рассказывает Киселев о событиях на Болотной площади.
Путин выдвигается в президенты, Медведев его поддерживает, и Болотная завершается ничем.
Тогда американцы начинают давить на президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот подписал ассоциацию с ЕС, а параллельно вскармливают на Украине нацистских боевиков. Когда же Янукович в последний момент сообщает, что все-таки подпишет договор с Таможенным союзом, начинается Евромайдан.
"Наличные доллары – кубометрами диппочтой. Снайперы. Кровь. Настоящий государственный переворот", — говорит телеведущий. — Захват власти, а потом – сразу карательная операция против русских Донбасса с тяжелой техникой и авиацией. Фактически начинается гражданская война".
Через некоторое время США поджигают Армению, где в 2018 году в ходе своего майдана меняется власть, а в 2020 году то же самое, но уже безуспешно, пытаются провернуть в Белоруссии. Правда Байден здесь не при чем, в это время он занят обвинениями Трампу в сотрудничестве с РФ. В январе 2021 года Байден все-таки становится президентом и через три дня после его инаугурации в России начинаются протесты в поддержку арестованного Навального.
"Байден вернулся, — объясняет Киселев. — Резкий рост военной активности НАТО на Украине – маневры, разведывательные полеты, перевооружение ВСУ, обучение личного состава. Откровенная подготовка к войне против России. Обстрелы Донбасса все более жестоки. Демонстративный отказ Киева от Минских соглашений".
Летом 2021 года происходит еще одна встреча Путина и Байдена — на саммите в Женеве, где подписали Декларацию о невозможности победы в ядерной войне. А уже в августе американцы покидают Афганистан, который оккупировали более 20 лет.
Последний раз напрямую два президента общались в режиме видеоконференции 7 декабря 2021 года. Обсуждали Украину и гарантии не расширения НАТО на восток.
"Ничего толком не получилось, — подытожил результаты разговора Киселев. — Байден был словно деревянный. Резьба по дубу. Уже через неделю после саммита Путин выдвигает Байдену фактически ультиматум: в письменном виде Россия открыто предлагает США и НАТО равные гарантии безопасности и декларацию об отказе принимать Украину в НАТО".
После этого происходит путч в Казахстане, президент Токаев обращается за помощью к ОДКБ, Путин решает вопрос за трое суток. 4 февраля Китай поддерживает требования по гарантиям не расширения НАТО, а 8 февраля Байден заявляет, что уничтожит газопровод "Северный поток", если российские войска пересекут границу Украины.
"К концу месяца Байден идет на Украине ва-банк. Резкое усиление обстрелов Донбасса. 18 февраля взорван автомобиль начальника народной милиции ДНР. Минометный обстрел Докучаевска. Перебит Южно-Донбасский водовод, 40 населенных пунктов без воды. Обезврежена ДРГ, что планировала взрывы электро- и газовой инфраструктуры. Вынужденная эвакуация Донбасса. Россия признает ЛНР и ДНР".
24 февраля начинается СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите Донбасса. "Северный поток" взрывают, украинская армия фактически переходит под американское командование, получает данные американской космической разведки.
"Цели СВО вынуждено становятся шире, — говорит Киселев. — Это уже битва за новый мир. На российских условиях".
В итоге положение Байдена ухудшается из-за провала украинского контрнаступления, отказа Конгресса давать деньги на войну и неудачи в европейском голосовании за финансирование Украины. Перспективы Байдена на второй президентский срок падают, а у Путина — широкая народная поддержка.
 
Дмитрий КиселевВладимир ПутинДжо БайденРоссияСШАпрезидент СШАУкраинаБолотная площадьСВОКазахстанБелоруссияЭксклюзив
 
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