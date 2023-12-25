Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
06:56 25.12.2023 (обновлено: 07:04 25.12.2023)
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 24 декабря 2023 года стала своеобразная дуэль нынешнего президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, которую они ведут с 2001 года.
Телеведущий Дмитрий Киселев считает, что в политике президента России Владимира Путина личное уходит на второй план перед интересами России. У президента же США Джо Байдена все наоборот — внешняя политика является продолжением личных взаимоотношений.
В этом разрезе интересно посмотреть на историческую дуэль двух президентов, которая, по мнению Киселева, подходит к своей развязке.
Первая встреча Путина и Байдена (тогда председателя сенатского Комитета по международным делам) произошла в 2001 году в американском Конгрессе, где обсуждался вопрос оставшегося в наследство от Ельцина госдолга РФ.
"Россия все честно заплатила – причем, по собственной инициативе – за весь СССР, но у Байдена осадок все же остался, — говорит Киселев. — Ведь в разговорах на другую тему – про влияние России в постсоветских странах Восточной Европы – между ним и Путиным "заискрило"".
Вторая встреча состоялась в Москве в 2011 году. Байден тогда уже стал вице-президентом США и целью его визита был недопуск Путина на президентские выборы после окончания срока Дмитрия Медведева.
"С первых слов Байден повел себя напыщенно и в высшей степени бестактно, — вспоминает телеведущий. — С явным намерением доминировать начал с себя: "Я давно в этом деле". Еще одна фраза в том же духе – про собственное величие, – как на полуслове, по знаку Путина, телевизионный свет гаснет, а прессу просят удалиться. Лекции о личном участии Байдена в истории российско-американских отношений никому не нужны. Не для этого собрались".
Байден был унижен, но ничего не сказал. Зато все накопившееся вылил позже на встрече с российской оппозицией в резиденции американского посла в Москве. Там американский президент сказал, что если Путин выдвинется на второй срок, может произойти то, что происходит в арабском мире, т.е. "арабская весна" — череда инспирированных США цветных революций.
"То есть, минуточку: Байден прибыл в Москву, чтобы запретить Путину идти на президентские выборы, а в случае отказа прямо грозил ему госпереворотом в России по типу "Арабской весны". Нормально вообще?" — задает риторический вопрос Киселев.
Впрочем, в случае согласия Путина не идти на выборы, ему почти прямо предложили стать генсеком ООН. Так, по крайней мере, писала "Независимая газета" в статье "Визит Байдена как сигнал элитам".
Путин на предложение не согласился, и тогда Байден сказал знаменитое: "Владимир, я смотрю в твои глаза и не вижу души". А российский президент предложил отменить визовый режим между РФ и США, что могло бы стать историческим шагом в развитии российско-американских отношений, сломало бы старые стереотипы создало гораздо более здоровую политическую атмосферу в мире.
Однако в Вашингтоне вынашивали иные планы.
"Чтобы угрозы не казались пустыми, уже с лета в Москве появились всякие "рассерженные горожане", кочующие митинги и пикеты, лозунги "За честные выборы". В итоге – "белоленточное движение", человеческие цепи и все шумно", — рассказывает Киселев о событиях на Болотной площади.
Путин выдвигается в президенты, Медведев его поддерживает, и Болотная завершается ничем.
Тогда американцы начинают давить на президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот подписал ассоциацию с ЕС, а параллельно вскармливают на Украине нацистских боевиков. Когда же Янукович в последний момент сообщает, что все-таки подпишет договор с Таможенным союзом, начинается Евромайдан.
"Наличные доллары – кубометрами диппочтой. Снайперы. Кровь. Настоящий государственный переворот", — говорит телеведущий. — Захват власти, а потом – сразу карательная операция против русских Донбасса с тяжелой техникой и авиацией. Фактически начинается гражданская война".
Через некоторое время США поджигают Армению, где в 2018 году в ходе своего майдана меняется власть, а в 2020 году то же самое, но уже безуспешно, пытаются провернуть в Белоруссии. Правда Байден здесь не при чем, в это время он занят обвинениями Трампу в сотрудничестве с РФ. В январе 2021 года Байден все-таки становится президентом и через три дня после его инаугурации в России начинаются протесты в поддержку арестованного Навального.
"Байден вернулся, — объясняет Киселев. — Резкий рост военной активности НАТО на Украине – маневры, разведывательные полеты, перевооружение ВСУ, обучение личного состава. Откровенная подготовка к войне против России. Обстрелы Донбасса все более жестоки. Демонстративный отказ Киева от Минских соглашений".
Летом 2021 года происходит еще одна встреча Путина и Байдена — на саммите в Женеве, где подписали Декларацию о невозможности победы в ядерной войне. А уже в августе американцы покидают Афганистан, который оккупировали более 20 лет.
Последний раз напрямую два президента общались в режиме видеоконференции 7 декабря 2021 года. Обсуждали Украину и гарантии не расширения НАТО на восток.
"Ничего толком не получилось, — подытожил результаты разговора Киселев. — Байден был словно деревянный. Резьба по дубу. Уже через неделю после саммита Путин выдвигает Байдену фактически ультиматум: в письменном виде Россия открыто предлагает США и НАТО равные гарантии безопасности и декларацию об отказе принимать Украину в НАТО".
После этого происходит путч в Казахстане, президент Токаев обращается за помощью к ОДКБ, Путин решает вопрос за трое суток. 4 февраля Китай поддерживает требования по гарантиям не расширения НАТО, а 8 февраля Байден заявляет, что уничтожит газопровод "Северный поток", если российские войска пересекут границу Украины.
"К концу месяца Байден идет на Украине ва-банк. Резкое усиление обстрелов Донбасса. 18 февраля взорван автомобиль начальника народной милиции ДНР. Минометный обстрел Докучаевска. Перебит Южно-Донбасский водовод, 40 населенных пунктов без воды. Обезврежена ДРГ, что планировала взрывы электро- и газовой инфраструктуры. Вынужденная эвакуация Донбасса. Россия признает ЛНР и ДНР".
24 февраля начинается СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите Донбасса. "Северный поток" взрывают, украинская армия фактически переходит под американское командование, получает данные американской космической разведки.
"Цели СВО вынуждено становятся шире, — говорит Киселев. — Это уже битва за новый мир. На российских условиях".
В итоге положение Байдена ухудшается из-за провала украинского контрнаступления, отказа Конгресса давать деньги на войну и неудачи в европейском голосовании за финансирование Украины. Перспективы Байдена на второй президентский срок падают, а у Путина — широкая народная поддержка.