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Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 25.12.2023 Украина.ру

Битва за новый мир. Дуэль Путина и Байдена в эфире передачи "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 24 декабря 2023 года стала своеобразная дуэль нынешнего президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, которую они ведут с 2001 года.

2023-12-25T06:56

2023-12-25T06:56

2023-12-25T07:04

дмитрий киселев

владимир путин

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казахстан

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Телеведущий Дмитрий Киселев считает, что в политике президента России Владимира Путина личное уходит на второй план перед интересами России. У президента же США Джо Байдена все наоборот — внешняя политика является продолжением личных взаимоотношений.В этом разрезе интересно посмотреть на историческую дуэль двух президентов, которая, по мнению Киселева, подходит к своей развязке.Первая встреча Путина и Байдена (тогда председателя сенатского Комитета по международным делам) произошла в 2001 году в американском Конгрессе, где обсуждался вопрос оставшегося в наследство от Ельцина госдолга РФ.Вторая встреча состоялась в Москве в 2011 году. Байден тогда уже стал вице-президентом США и целью его визита был недопуск Путина на президентские выборы после окончания срока Дмитрия Медведева."С первых слов Байден повел себя напыщенно и в высшей степени бестактно, — вспоминает телеведущий. — С явным намерением доминировать начал с себя: "Я давно в этом деле". Еще одна фраза в том же духе – про собственное величие, – как на полуслове, по знаку Путина, телевизионный свет гаснет, а прессу просят удалиться. Лекции о личном участии Байдена в истории российско-американских отношений никому не нужны. Не для этого собрались".Байден был унижен, но ничего не сказал. Зато все накопившееся вылил позже на встрече с российской оппозицией в резиденции американского посла в Москве. Там американский президент сказал, что если Путин выдвинется на второй срок, может произойти то, что происходит в арабском мире, т.е. "арабская весна" — череда инспирированных США цветных революций.Впрочем, в случае согласия Путина не идти на выборы, ему почти прямо предложили стать генсеком ООН. Так, по крайней мере, писала "Независимая газета" в статье "Визит Байдена как сигнал элитам".Путин на предложение не согласился, и тогда Байден сказал знаменитое: "Владимир, я смотрю в твои глаза и не вижу души". А российский президент предложил отменить визовый режим между РФ и США, что могло бы стать историческим шагом в развитии российско-американских отношений, сломало бы старые стереотипы создало гораздо более здоровую политическую атмосферу в мире.Однако в Вашингтоне вынашивали иные планы.Путин выдвигается в президенты, Медведев его поддерживает, и Болотная завершается ничем.Тогда американцы начинают давить на президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот подписал ассоциацию с ЕС, а параллельно вскармливают на Украине нацистских боевиков. Когда же Янукович в последний момент сообщает, что все-таки подпишет договор с Таможенным союзом, начинается Евромайдан.Через некоторое время США поджигают Армению, где в 2018 году в ходе своего майдана меняется власть, а в 2020 году то же самое, но уже безуспешно, пытаются провернуть в Белоруссии. Правда Байден здесь не при чем, в это время он занят обвинениями Трампу в сотрудничестве с РФ. В январе 2021 года Байден все-таки становится президентом и через три дня после его инаугурации в России начинаются протесты в поддержку арестованного Навального."Байден вернулся, — объясняет Киселев. — Резкий рост военной активности НАТО на Украине – маневры, разведывательные полеты, перевооружение ВСУ, обучение личного состава. Откровенная подготовка к войне против России. Обстрелы Донбасса все более жестоки. Демонстративный отказ Киева от Минских соглашений".Летом 2021 года происходит еще одна встреча Путина и Байдена — на саммите в Женеве, где подписали Декларацию о невозможности победы в ядерной войне. А уже в августе американцы покидают Афганистан, который оккупировали более 20 лет.Последний раз напрямую два президента общались в режиме видеоконференции 7 декабря 2021 года. Обсуждали Украину и гарантии не расширения НАТО на восток."Ничего толком не получилось, — подытожил результаты разговора Киселев. — Байден был словно деревянный. Резьба по дубу. Уже через неделю после саммита Путин выдвигает Байдену фактически ультиматум: в письменном виде Россия открыто предлагает США и НАТО равные гарантии безопасности и декларацию об отказе принимать Украину в НАТО".После этого происходит путч в Казахстане, президент Токаев обращается за помощью к ОДКБ, Путин решает вопрос за трое суток. 4 февраля Китай поддерживает требования по гарантиям не расширения НАТО, а 8 февраля Байден заявляет, что уничтожит газопровод "Северный поток", если российские войска пересекут границу Украины.24 февраля начинается СВО по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите Донбасса. "Северный поток" взрывают, украинская армия фактически переходит под американское командование, получает данные американской космической разведки.В итоге положение Байдена ухудшается из-за провала украинского контрнаступления, отказа Конгресса давать деньги на войну и неудачи в европейском голосовании за финансирование Украины. Перспективы Байдена на второй президентский срок падают, а у Путина — широкая народная поддержка.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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