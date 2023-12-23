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Федор Лукьянов о том, почему Европа испугалась СВО на Украине, и зачем Китаю нужен скандалист Трамп

Федор Лукьянов о том, почему Европа испугалась СВО на Украине, и зачем Китаю нужен скандалист Трамп - 23.12.2023 Украина.ру

Федор Лукьянов о том, почему Европа испугалась СВО на Украине, и зачем Китаю нужен скандалист Трамп

Итоги уходящего года в интервью изданию Украина.ру подвел главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

2023-12-23T11:29

2023-12-23T11:29

2023-12-23T11:29

интервью

европа

сво

украина

дональд трамп

джо байден

китай

тайвань

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- Федор, давайте обсудим ситуацию в США и предстоящие в 2024 году президентские выборы. Насколько велики риски для Трампа быть вычеркнутым из избирательных бюллетеней, и как изменится расстановка сил в гонке, если события будут развиваться таким образом.– Насчет вычеркивания из бюллетеней – это довольно своеобразная новая практика. Я думаю, что пока нет оснований считать, что в массовом порядке его вычеркнут.Речь пока что идет только о праймериз – республиканских, и это решение Верховного суда штата Колорадо, которое может стать прецедентным, и может стать примером для других, но с другой стороны оно было принято с большим скрипом, хотя это демократический штат, где традиционно голосуют не за трампистов, и не за республиканцев.Скорее всего, дело дойдет до Верховного суда США. Там сейчас доминируют консерваторы, причем часть из них назначит Трамп, на его президентскую каденцию пришлось несколько вакансий в Верховном суде, и он назначил туда очень консервативных людей.Думаю, там развернется большая битва, это такой "стремный" момент, но, конечно, у Трампа очень много проблем, он обвешан уголовными делами всякого рода как рождественская елка, и как это все развернется – непонятно, потому что некоторые обвинения предусматривают тюремное заключение.Пока, что парадоксально, это не только никак не влияет на готовность сторонников за него голосовать, но это даже наоборот укрепляет его позиции, и мы видим, что на сегодняшний день он опережает Байдена гораздо существеннее, чем когда-либо во время его предыдущих кампаний, когда это было и в 2016, и в 2020 году.Поэтому ситуация крайне неординарная, но мы увидим очень ожесточенную схватку в следующем году, потому что все понимают, насколько высоки ставки.– Насколько мы понимаем – уже две кандидатуры, которые будут максимально бороться между собой. Это Трамп и Байден. Никакие другие кандидатуры по процентам даже близко не стоят.– Как оно обернется – никто не знает, потому что с одной стороны у Трампа очень много отягчающих обстоятельств, и антирейтинг у него тоже очень высокий. Многие его поддерживают, а многие на дух не переносят, поэтому как все обернется – неизвестно.Те, кто борется сейчас за почетное второе место – и некий Хейли, и губернатор Десантис из Флориды, рассчитывают на то, что может повернуться по-разному.А с другой стороны у демократов, там понятно, у Байдена один соперник – это его состояние здоровья. Подавляющее большинство сторонников демократической партии считают, что лучше бы ему не ходить на второй срок. Но пока никаких идей, как это сделать, нет, и сам Байден, судя по тому, что говорят и официально, и неофициально, считает, что он справится.– Поговорим о странах Европы. Франция и иммиграционная ситуация. Насколько серьезно обострилась ситуация после поддержания закона об эмиграции партии Марин Ле Пен, и в каком положении в этом случае оказался Макрон?– Ситуация с мигрантами не изменилась, закон на это не очень сильно влияет. Можно говорить о том, что несколько неожиданно для самих властей они оказались в одной упряжке с главными оппонентами – крайне правыми, так называемыми "популистами".Надо полагать, что это довольно серьезный сдвиг, который в следующем году обещает интенсивные процессы во французской политике. Некоторые горячие комментаторы пишут, что Макрон теряет управляемость политическими процессами, выходит из-под контроля Национальной ассамблеи, потому что первый этап был, когда крайне левые, и крайне правые заварили этот закон, а потом крайне правые внезапно развернулись и решили проголосовать вместе с правительством. А это в некотором смысле не поймешь, что хуже.Макрон в данном виде спорта мастер – он умеет маневрировать, и сам он довольно гуттаперчевый человек, он свои взгляды адаптирует к необходимым в данной ситуации.Франция в этом смысле ничем сейчас не отличается от всех стран Большой Семерки, практически везде внутриполитическая ситуация очень сложная, и почти везде правительство, партии правящие, правящие коалиции находятся на минимальных значениях рейтингов. Это в Японии, в Германии, в США – Байден, и т.д.– Макрон не исключил в 2024 году приглашение Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Как должна измениться ситуация по мнению Макрона не очень понятно, но чего он добивается?– Это мы реагируем всегда на какие-то его яркие высказывания. Уже давно пора привыкнуть, что за ними не стоит вообще ничего.Ну сказал, что если изменится, то да, как изменится – как-нибудь изменится. Но в принципе это бросание слов на ветер, не более того.– Перевооружение Европы в 2024 году. Какова главная причина этого? Страх, что Россия после Украины пойдет дальше на Европу, или здесь другие причины?– Тезис, что Россия оказалась гораздо более дееспособна в военном плане, чем им хотелось бы, и чем считалось в первые несколько месяцев украинского конфликта, и это довольно сильно всех напугало.Напугало всех то, что Европа продемонстрировала совершенную неготовность к ведению длительной военной кампании. Даже не прямой, даже такой, как она идет, то есть, Европа сама не участвует, она поддерживает своего фаворита.Выясняется, что не хватает ни вооружений, ни денег, ни производственных мощностей, которые способны это сделать.Тема нового витка или начала перевооружения сейчас будет очень актуальна. Другое дело, что это не делается по щелчку, это сложный, длительный процессЕвропа до такой степени расслабилась после холодной войны, и до такой степени никто не верил, что большие, крупные военные конфликты, затяжные, кровопролитные, ожесточенные, в действительности возможны, что этот демонтаж прежних мощностей принял почти фатальный характер.Это в 2024 году точно не развернется, дай бог они начнут принимать какие-то решения. Например, полтора года назад, в марте 2022 года Шольц, канцлер Германии, сделал знаменитое заявление о смене вех, о том, что "мы должны все делать по-другому", выделил 100 млрд. на переоснащение Бундесвера.Прошло полтора года, немецкие комментаторы говорят, что ничего не сделано – эти деньги не потрачены, потому что непонятно, как это делать.– Небольшой прогноз по финансированию Украины на 2024 год. Кто будет ее основным кредитором, если будет, или же Украину будут понемногу сливать?– Я думаю, что нам надо трезво смотреть на ситуацию. Тот затык, который случился в США с финансированием, к Украине прямого отношения не имеет.То, из-за чего они сцепились – это абсолютно традиционная их внутренняя борьба по вопросам, которые действительно волнуют американцев, в частности, конкретно это эмиграция, пограничные правила и прочее. И они торгуются об этом, грубо говоря.Я думаю, они доторгуются довольно скоро, в начале наступающего года, когда Конгресс вернется к своей работе, какого-то компромисса они достигнут. Он будет не окончательный, не финальный, потом будут новые схватки. Но бросить Украину совсем они не могут – это все понимают, даже оппоненты Байдена.Другое дело, что совершенно очевидно, что тот задор, который был в начале конфликта, проходит. Возникает вопрос, а чего мы хотим добиться? Ответа на этот вопрос на данный момент нет, потому что идея, что "мы еще чуть-чуть поможем Украине, и она Россию сокрушит", идеи, которые были в начале – они не оправдались, и это все признали.Это не означает, что они махнут рукой и скажут, ну ладно, черт с ней, с Украиной, отдадим русским и займемся своими делами. Такого не будет. А вот какова будет стратегия поддержки Украины с тем, чтобы конфликт продолжался, и на самом деле, истощал всех, прежде всего, Россию – это, мне кажется, еще предстоит им для себя решить.На наше счастье сейчас очень много сил у американцев будет уходить на избирательную кампанию. Эта свара, которая начинается, потребляет много энергии и внимания.Что касается Европы, то она неспособна сама финансировать Украину, хотя США с удовольствием ей передали эти полномочия, но я думаю, что одна, без американцев, Европа этого сделать не может.В итоге будет какая-то комбинированная схема, что-то дадут американцы, что-то будет давать Европа, вопреки смутьянам типа Орбана, но сейчас момент, когда западные страны должны для себя решить, а что они теперь хотят от этого конфликта.– Война на Ближнем Востоке. Можно ли считать, что палестино-израильский конфликт вышел из-под контроля? Или Израиль во главе с Нетаньяху четко идет по намеченному плану, и США не выходят за пределы намеченного?– Какой план – никто не знает. Это особенность современных конфликтов. Объявляется о том, что "у нас есть план, и мы его четко выполняем", при этом его не обнародуют. Это не только Израиль делает.Я не думаю, что он вышел из контроля, но я не думаю, что они идут по плану. Конфликт затянулся, он принял формы продолжительной войны. К несчастью для всех – и для Израиля, как страны ведущей, инициировавшей эту фазу, так и для палестинцев, которые в данный момент являются мишенями – это чрезвычайно кровопролитная война и фактически шансов на сохранение Газы как территории в дееспособном виде сейчас не остается.И это нервирует мир. Мусульманский мир довольно вяло, но все-таки протестует. А Западный мир (очень неудобно) – поддержали Израиль на 200%, а теперь получается, что все принципы гуманитарные, которые раньше провозглашались, идут лесом.На Израиль явно оказывается давление со стороны США, что надо как-то закругляться, при этом тут интересный момент. Выходом из-под контроля я бы это не назвал, но США не могут заставить Израиль делать то, что они хотят.Израиль считает, что-либо это надо довести до определенного логического конца, либо это бессмысленно. И они пытаются довести это до конца, и все стенания мира и попытки давления со стороны США пока не работают.Другое дело, что они могут сработать потом, но на данный момент мы видим, что США уже хотели бы это начать сворачивать, а Израиль — это делать не собирается.В целом перерастание в ближневосточный конфликт, как некоторые боялись в начале, не произошло и не произойдет – нет желающих дальше расширять, разве что хуситы. Но при всем уважении, это не такая мощная сила.А когда это закончится, и приведет ли это к какому-то результату, с которого можно начать новую политическую фазу – это совершенно непонятно.– С 2023 года США имеют два открытых фронта, а третий фронт, про который говорили еще до ближневосточного, так пока не состоялся – это эскалация Тайваньского кризиса.Если говорить про 2024 год, в каком виде будет продолжаться эта эскалация? Останется ли она в форме экономической войны, или же ожидать серьезных боевых действий?– Боевых действий точно ожидать не надо, потому что они абсолютно не нужны ни той, ни другой стороне. Да, сейчас немножко нервный момент. В январе, буквально через несколько недель, выборы на Тайване, в местной администрации.Судя по всему, победит та же партия, которая сейчас. Это партия условных сепаратистов. Если партия "Гоминьдан" не оспаривает принцип единого Китая, они его по-другому понимают, но они считают, что есть один Китай.А партия "Демократическо-прогрессивная", которая сейчас у власти, она за то, чтобы объявить Тайвань отдельным государством, хотя они этого делать пока не рискуют. И при неблагоприятном стечении обстоятельств это может спровоцировать всякого рода неприятности – слово за слово и т.д.Последние американо-китайские события показывают, что ни США, ни КНР не готовы сейчас идти на какое-то обострение – это очень рискованно для тех и для других. Наоборот сейчас пытаются каким-то образом эту конфронтацию облагородить и притушить.Все понимают, что конфликт между двумя странами очень фундаментальный и он никуда не денется. Но вопрос о сроках. Сейчас это никому не надо, и я думаю, что если все будут действовать более-менее рационально, то и США не будут подзуживать Тайвань ни к чему, ну и Китай соответственно будет исходить из того, что он делал до сих пор, то есть мы исходим из того, что это будет наше, и будет нашим потом окончательно, но пока нас устраивает, как есть.Бывает всякое сейчас, как мы видим. И если смотреть на происходящие события возвысившись, сверху, то мы видим, что все спящие конфликты как-то просыпаются.В этом контексте Тайвань несет угрозу. Но еще раз повторю, мне кажется, что сейчас заинтересованных в ней нет.– Но экономическое давление США не прекратят оказывать?– Что значит "экономическое давление"? США пытаются проводить эквилибристику. Они не хотят прерывать экономические отношения с Китаем, потому что это очень болезненно для них самих.Они пытаются ограничить одну, но очень важную сферу – технологическое сотрудничество и технологические возможности Китая. В этой сфере да. Все остальное – товарооборот растет, как мы видим. Каждый год он выше.Как долго это будет удаваться, это вопрос, на который никто не знает ответа. Забавно, что когда Трамп был президентом, в Китае все молились, когда же этого страшного скандалиста не будет, придет нормальный, спокойный Байден, и мы с ним договоримся.Сейчас наоборот – ждут, когда Трамп вернется, он, скандалист и эксцентрик, но он "про бабло", с ним можно "понятиям". А этот демократ, они за ценности. Так что забавно, что называется – куда ни кинь – все чего-нибудь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, сво, украина, дональд трамп, джо байден, китай, тайвань