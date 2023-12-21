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Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна - 21.12.2023 Украина.ру
Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
Испания в октябре закупила в России более 110 тысяч тонн зерна, что в 14 раз превышает объём предыдущего месяца и является рекордным показателем за одиннадцать лет. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-21T11:24
2023-12-21T11:24
2023-12-21T11:24
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По данным европейской статистики, Испания в январе приобрела в России 46 тысяч тонн зерна, что являлось последней крупной партией до осени. В сентябре было куплено 80 тонн, а в октябре – уже 110,2 тысячи тонн. Последняя закупка стала рекордной с ноября 2012 года, когда Испания импортировала 118 тысяч тонн российских зерновых.В октябре на Испанию пришлось 55 процентов всего поставленного в Евросоюз российского зерна, за которое испанские компании заплатили 23,9 миллиона евро. Остальные страны ЕС приобрели у России 91 тысячу тонн зерна, в лидерах закупок Италия (42 тысячи тонн), Греция (38 тысяч тонн) и Латвия (9 тысяч тонн).Всего за десять месяцев текущего года Евросоюз нарастил импорт зерна из России в 1,5 раза - до 1,2 миллиона тонн.Напомним, что в 2023 году Пакистан закупил в России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьская поставка впервые была оплачена в дирхамах ОАЭ, а не долларах.
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новости, испания, россия, зерно, италия, греция, латвия
Новости, Испания, Россия, зерно, Италия, Греция, Латвия
Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
Испания в октябре закупила в России более 110 тысяч тонн зерна, что в 14 раз превышает объём предыдущего месяца и является рекордным показателем за одиннадцать лет. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
По данным европейской статистики, Испания в январе приобрела в России 46 тысяч тонн зерна, что являлось последней крупной партией до осени. В сентябре было куплено 80 тонн, а в октябре – уже 110,2 тысячи тонн. Последняя закупка стала рекордной с ноября 2012 года, когда Испания импортировала 118 тысяч тонн российских зерновых.
В октябре на Испанию пришлось 55 процентов всего поставленного в Евросоюз российского зерна, за которое испанские компании заплатили 23,9 миллиона евро. Остальные страны ЕС приобрели у России 91 тысячу тонн зерна, в лидерах закупок Италия (42 тысячи тонн), Греция (38 тысяч тонн) и Латвия (9 тысяч тонн).
Всего за десять месяцев текущего года Евросоюз нарастил импорт зерна из России в 1,5 раза - до 1,2 миллиона тонн.
Напомним, что в 2023 году Пакистан закупил в России рекордные 1,4 миллиона тонн зерна, при этом ноябрьская поставка впервые была оплачена в дирхамах ОАЭ, а не долларах.