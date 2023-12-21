https://ukraina.ru/20231221/1052272263.html

Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране

Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.12.2023 Украина.ру

Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране

На Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты.

2023-12-21T07:51

2023-12-21T07:51

2023-12-21T08:10

эксклюзив

сво

украина

россия

мобилизация

владимир зеленский

валерий залужный

вадим карасев

руслан бортник

политика

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Продолжают обсуждать итоговую пресс-конференцию Зеленского, в частности, то, что он сказал о мобилизации. А он сказал, что на нее нет денег, отмечает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это сказано в то время, как некоторые депутаты из президентской фракции довели идею мобилизации в общественном сознании до абсурда — призывают призывать женщин, предлагают лишать гражданства тех, кто не хочет служить.Отметим, Зеленский на пресс-конференции сообщил, что военное руководство предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев, но он еще не дал на это своего согласия, поскольку это будет стоить дополнительно 500 млрд гривен и он не знает, как правительству найти еще три миллиона налогоплательщиков для обеспечения такого набора (из расчета, что одного мобилизованного обеспечивают шесть налогоплательщиков).Он также заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом допустил снижение призывного возраста.Бортник в комментарии каналу "Новини live" пояснил: получается, что это военное руководство виновато в том, что людей ловят на улицах, а президент за то, чтобы вопросы мобилизации решались через парламент, через правительство, комплексно… По мнению эксперта, со стороны Зеленского "это политическая подача, серьезный политический шаг с попыткой переложить непопулярный социальный вопрос на военных, а точнее, на одного военного, фамилия его Залужный".А вся история с будто бы подготавливаемой мобилизации женщин может оказаться простым прикрытием для решения погнать более молодых украинских мужчин на фронт.Бортник напомнил, что за два года войны в стране уже мобилизованы полмиллиона человек - и никто не говорил, что это дорого. Кстати, о деньгах. Политолог подчеркнул: если Украина не получит помощь от Запада до марта, то страну ждет серьезный кризис. Он напомнил о примере Южного Вьетнама, проигравшего войну с Северным Вьетнамом из-за задержки с предоставлением помощи США.Совпадение или нет, но как раз после пресс-конференции Зеленского с главной страницы сайта The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную войне на Украине.Но дело не только в деньгах и вооружениях. Люди хотят жить и не хотят умирать, не понимая, за что. Эта истина стала открыто звучать в эфирах украинских ютуб-каналов."Война идет к окончанию, ментально она уже заканчивается, надо признать это. Люди не хотят идти на войну", - сказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала "Новини live". По мнению эксперта, если говорить о новой фазе войны, то "надо создать новые цели войны, но - чтобы это цели были духоподъемные, чтобы возникла волна нового патриотизма, чтобы героизм опять стал добродетелью, а не как сейчас".Политолог добавил, что "надо менять цель войны, мотивационную структуру, и под эту новую мотивационную структуру делать мобилизацию - чтобы это была мобилизация, а не отлов мужчин на улицах".Международная ситуация складывается не в пользу киевского режима, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он рассказал в эфире ютуб-канала "Да это так", что в США и республиканцы, и демократы, спецслужбы и соответствующие департаменты сформировали четкую перспективу ближайших пяти-десяти лет."А перспектива такая: для Америки главная угроза экономическая, финансовая, а значит и политическая – это Китай. А вот Китай в связке с Россией становится просто непреодолимой угрозой", - считает эксперт. Он отметил, что Россия хоть и ослаблена санкциями, но по-прежнему богата недрами и имеет к тому же ядерный зонт. И потому, продолжил Спивак, "сейчас идет закулисная мировая терка на предмет того, на чьей стороне… будут русские – они будут с Китаем против американцев, или американцы начнут говорить с русскими о чем-то".О чем именно говорить? Это будет зависеть от того, кто выиграет выборы в США. Трамп уже обещает изменить внешнюю политику в отношении Китая, НАТО и Украины, отметил эксперт, ссылаясь на сообщения Reuters. Обещает жесткую кадровую ротацию в Пентагоне, в Госдепе и в ЦРУ, сокращение оборонной помощи Европе и прекращение помощи Украине."Это одна линия поведения будущей Америки с будущей Россией в попытке оторвать немножко Россию от стратегического противника американцев, то есть Китая. Это если придет Трамп", - сказал Спивак. По его мнению, в случае, если останется Байден, то сложно сказать, чем все закончится.Эксперт добавил, что в США сейчас все больше говорят об ошибках в своих расчетах: смены власти в России не произошло, экономического коллапса в результате санкций тоже не случилось. Кроме того, по мнению Спивака, Америка вообще "категорически не заинтересована в развале России" - тут и баланс ядерных сил и, кроме того, опасения, что в таком случае Китай приберет к рукам богатства Сибири.Россия стабильна, Путин идет на выборы – этот фактор стал решающим в том, что Запад вернется к диалогу с Москвой, считает Спивак.А что Украина? Страну сейчас действительно используют как полигон, о чем откровенно сказал в свое время министр обороны Украины (уже бывший – Ред.) Алексей Резников в интервью FT. Что касается инициативы нардепа Марьяны Безуглой о мобилизации женщин, то Спивак отметил, что теперь сотни тысяч украинских женщин задумываются о выезде из страны. Все, что Безуглая предлагает, будет иметь обратный эффект, и никакие ссылки на израильский опыт в данном случае не работают, подчеркнул политолог."Еще и еще раз говорю об Израиле. Там не закрыты границы, там даже нет единого марафона. Надо просто находить мотивацию", - сказал он, напомнив, что в 2022 году "очереди стояли в военкоматы", теперь гонят насильно - и власти надо подумать, куда исчезла мотивация в украинском обществе и почему."Не вернув мотивацию, не вернув ощущение единения – ничего не получится", - заявил политолог. По его словам, люди бегут от усталости, от тотальной коррупции, от несправедливости, "от того, что одним - все, другим – ничего, одни должны (воевать – Ред.), а другие – в Монако".

https://ukraina.ru/20231219/1052251000.html

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https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, мобилизация, владимир зеленский, валерий залужный, вадим карасев, руслан бортник, политика, эксперты