Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране
07:51 21.12.2023 (обновлено: 08:10 21.12.2023)
© AFP2023 / SERGEY BOBOK
© AFP2023 / SERGEY BOBOK
На Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты.
Продолжают обсуждать итоговую пресс-конференцию Зеленского, в частности, то, что он сказал о мобилизации. А он сказал, что на нее нет денег, отмечает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это сказано в то время, как некоторые депутаты из президентской фракции довели идею мобилизации в общественном сознании до абсурда — призывают призывать женщин, предлагают лишать гражданства тех, кто не хочет служить.
Отметим, Зеленский на пресс-конференции сообщил, что военное руководство предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев, но он еще не дал на это своего согласия, поскольку это будет стоить дополнительно 500 млрд гривен и он не знает, как правительству найти еще три миллиона налогоплательщиков для обеспечения такого набора (из расчета, что одного мобилизованного обеспечивают шесть налогоплательщиков).
19 декабря, 22:34Атака на Залужного, сомнительная мобилизация, хамские ответы: пресс-конференция ЗеленскогоВечером, 19 декабря, Владимир Зеленский провел в Киеве большую пресс-конференцию. Она длилась два часа. В таком формате общение президента Украины с журналистами прошло впервые с момента начала российской военной спецоперации
Он также заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом допустил снижение призывного возраста.
Бортник в комментарии каналу "Новини live" пояснил: получается, что это военное руководство виновато в том, что людей ловят на улицах, а президент за то, чтобы вопросы мобилизации решались через парламент, через правительство, комплексно… По мнению эксперта, со стороны Зеленского "это политическая подача, серьезный политический шаг с попыткой переложить непопулярный социальный вопрос на военных, а точнее, на одного военного, фамилия его Залужный".
А вся история с будто бы подготавливаемой мобилизации женщин может оказаться простым прикрытием для решения погнать более молодых украинских мужчин на фронт.
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Бортник напомнил, что за два года войны в стране уже мобилизованы полмиллиона человек - и никто не говорил, что это дорого. Кстати, о деньгах. Политолог подчеркнул: если Украина не получит помощь от Запада до марта, то страну ждет серьезный кризис. Он напомнил о примере Южного Вьетнама, проигравшего войну с Северным Вьетнамом из-за задержки с предоставлением помощи США.
Совпадение или нет, но как раз после пресс-конференции Зеленского с главной страницы сайта The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную войне на Украине.
Но дело не только в деньгах и вооружениях. Люди хотят жить и не хотят умирать, не понимая, за что. Эта истина стала открыто звучать в эфирах украинских ютуб-каналов.
"Война идет к окончанию, ментально она уже заканчивается, надо признать это. Люди не хотят идти на войну", - сказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала "Новини live". По мнению эксперта, если говорить о новой фазе войны, то "надо создать новые цели войны, но - чтобы это цели были духоподъемные, чтобы возникла волна нового патриотизма, чтобы героизм опять стал добродетелью, а не как сейчас".
Политолог добавил, что "надо менять цель войны, мотивационную структуру, и под эту новую мотивационную структуру делать мобилизацию - чтобы это была мобилизация, а не отлов мужчин на улицах".
Международная ситуация складывается не в пользу киевского режима, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он рассказал в эфире ютуб-канала "Да это так", что в США и республиканцы, и демократы, спецслужбы и соответствующие департаменты сформировали четкую перспективу ближайших пяти-десяти лет.
19 декабря, 07:43"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в странеБоевые действия продолжаются, потери растут, ВСУ испытывает острую нехватку людей. Уже даже не острую – критическую. Об этом заявил военный капеллан, священник раскольнической ПЦУ Владимир Педько. По его словам, у украинцев не получится победить одними только донатами на ВСУ или выделением средств на войну из местных бюджетов, на войне нужны люди.
"А перспектива такая: для Америки главная угроза экономическая, финансовая, а значит и политическая – это Китай. А вот Китай в связке с Россией становится просто непреодолимой угрозой", - считает эксперт. Он отметил, что Россия хоть и ослаблена санкциями, но по-прежнему богата недрами и имеет к тому же ядерный зонт. И потому, продолжил Спивак, "сейчас идет закулисная мировая терка на предмет того, на чьей стороне… будут русские – они будут с Китаем против американцев, или американцы начнут говорить с русскими о чем-то".
О чем именно говорить? Это будет зависеть от того, кто выиграет выборы в США. Трамп уже обещает изменить внешнюю политику в отношении Китая, НАТО и Украины, отметил эксперт, ссылаясь на сообщения Reuters. Обещает жесткую кадровую ротацию в Пентагоне, в Госдепе и в ЦРУ, сокращение оборонной помощи Европе и прекращение помощи Украине.
"Это одна линия поведения будущей Америки с будущей Россией в попытке оторвать немножко Россию от стратегического противника американцев, то есть Китая. Это если придет Трамп", - сказал Спивак. По его мнению, в случае, если останется Байден, то сложно сказать, чем все закончится.
Эксперт добавил, что в США сейчас все больше говорят об ошибках в своих расчетах: смены власти в России не произошло, экономического коллапса в результате санкций тоже не случилось. Кроме того, по мнению Спивака, Америка вообще "категорически не заинтересована в развале России" - тут и баланс ядерных сил и, кроме того, опасения, что в таком случае Китай приберет к рукам богатства Сибири.
Россия стабильна, Путин идет на выборы – этот фактор стал решающим в том, что Запад вернется к диалогу с Москвой, считает Спивак.
А что Украина? Страну сейчас действительно используют как полигон, о чем откровенно сказал в свое время министр обороны Украины (уже бывший – Ред.) Алексей Резников в интервью FT. Что касается инициативы нардепа Марьяны Безуглой о мобилизации женщин, то Спивак отметил, что теперь сотни тысяч украинских женщин задумываются о выезде из страны. Все, что Безуглая предлагает, будет иметь обратный эффект, и никакие ссылки на израильский опыт в данном случае не работают, подчеркнул политолог.
15 декабря, 03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
"Еще и еще раз говорю об Израиле. Там не закрыты границы, там даже нет единого марафона. Надо просто находить мотивацию", - сказал он, напомнив, что в 2022 году "очереди стояли в военкоматы", теперь гонят насильно - и власти надо подумать, куда исчезла мотивация в украинском обществе и почему.
"Не вернув мотивацию, не вернув ощущение единения – ничего не получится", - заявил политолог. По его словам, люди бегут от усталости, от тотальной коррупции, от несправедливости, "от того, что одним - все, другим – ничего, одни должны (воевать – Ред.), а другие – в Монако".