Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.12.2023 Украина.ру
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Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране
Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране - 21.12.2023 Украина.ру
Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране
На Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты.
2023-12-21T07:51
2023-12-21T08:10
эксклюзив
сво
украина
россия
мобилизация
владимир зеленский
валерий залужный
вадим карасев
руслан бортник
политика
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Продолжают обсуждать итоговую пресс-конференцию Зеленского, в частности, то, что он сказал о мобилизации. А он сказал, что на нее нет денег, отмечает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это сказано в то время, как некоторые депутаты из президентской фракции довели идею мобилизации в общественном сознании до абсурда — призывают призывать женщин, предлагают лишать гражданства тех, кто не хочет служить.Отметим, Зеленский на пресс-конференции сообщил, что военное руководство предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев, но он еще не дал на это своего согласия, поскольку это будет стоить дополнительно 500 млрд гривен и он не знает, как правительству найти еще три миллиона налогоплательщиков для обеспечения такого набора (из расчета, что одного мобилизованного обеспечивают шесть налогоплательщиков).Он также заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом допустил снижение призывного возраста.Бортник в комментарии каналу "Новини live" пояснил: получается, что это военное руководство виновато в том, что людей ловят на улицах, а президент за то, чтобы вопросы мобилизации решались через парламент, через правительство, комплексно… По мнению эксперта, со стороны Зеленского "это политическая подача, серьезный политический шаг с попыткой переложить непопулярный социальный вопрос на военных, а точнее, на одного военного, фамилия его Залужный".А вся история с будто бы подготавливаемой мобилизации женщин может оказаться простым прикрытием для решения погнать более молодых украинских мужчин на фронт.Бортник напомнил, что за два года войны в стране уже мобилизованы полмиллиона человек - и никто не говорил, что это дорого. Кстати, о деньгах. Политолог подчеркнул: если Украина не получит помощь от Запада до марта, то страну ждет серьезный кризис. Он напомнил о примере Южного Вьетнама, проигравшего войну с Северным Вьетнамом из-за задержки с предоставлением помощи США.Совпадение или нет, но как раз после пресс-конференции Зеленского с главной страницы сайта The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную войне на Украине.Но дело не только в деньгах и вооружениях. Люди хотят жить и не хотят умирать, не понимая, за что. Эта истина стала открыто звучать в эфирах украинских ютуб-каналов."Война идет к окончанию, ментально она уже заканчивается, надо признать это. Люди не хотят идти на войну", - сказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала "Новини live". По мнению эксперта, если говорить о новой фазе войны, то "надо создать новые цели войны, но - чтобы это цели были духоподъемные, чтобы возникла волна нового патриотизма, чтобы героизм опять стал добродетелью, а не как сейчас".Политолог добавил, что "надо менять цель войны, мотивационную структуру, и под эту новую мотивационную структуру делать мобилизацию - чтобы это была мобилизация, а не отлов мужчин на улицах".Международная ситуация складывается не в пользу киевского режима, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он рассказал в эфире ютуб-канала "Да это так", что в США и республиканцы, и демократы, спецслужбы и соответствующие департаменты сформировали четкую перспективу ближайших пяти-десяти лет."А перспектива такая: для Америки главная угроза экономическая, финансовая, а значит и политическая – это Китай. А вот Китай в связке с Россией становится просто непреодолимой угрозой", - считает эксперт. Он отметил, что Россия хоть и ослаблена санкциями, но по-прежнему богата недрами и имеет к тому же ядерный зонт. И потому, продолжил Спивак, "сейчас идет закулисная мировая терка на предмет того, на чьей стороне… будут русские – они будут с Китаем против американцев, или американцы начнут говорить с русскими о чем-то".О чем именно говорить? Это будет зависеть от того, кто выиграет выборы в США. Трамп уже обещает изменить внешнюю политику в отношении Китая, НАТО и Украины, отметил эксперт, ссылаясь на сообщения Reuters. Обещает жесткую кадровую ротацию в Пентагоне, в Госдепе и в ЦРУ, сокращение оборонной помощи Европе и прекращение помощи Украине."Это одна линия поведения будущей Америки с будущей Россией в попытке оторвать немножко Россию от стратегического противника американцев, то есть Китая. Это если придет Трамп", - сказал Спивак. По его мнению, в случае, если останется Байден, то сложно сказать, чем все закончится.Эксперт добавил, что в США сейчас все больше говорят об ошибках в своих расчетах: смены власти в России не произошло, экономического коллапса в результате санкций тоже не случилось. Кроме того, по мнению Спивака, Америка вообще "категорически не заинтересована в развале России" - тут и баланс ядерных сил и, кроме того, опасения, что в таком случае Китай приберет к рукам богатства Сибири.Россия стабильна, Путин идет на выборы – этот фактор стал решающим в том, что Запад вернется к диалогу с Москвой, считает Спивак.А что Украина? Страну сейчас действительно используют как полигон, о чем откровенно сказал в свое время министр обороны Украины (уже бывший – Ред.) Алексей Резников в интервью FT. Что касается инициативы нардепа Марьяны Безуглой о мобилизации женщин, то Спивак отметил, что теперь сотни тысяч украинских женщин задумываются о выезде из страны. Все, что Безуглая предлагает, будет иметь обратный эффект, и никакие ссылки на израильский опыт в данном случае не работают, подчеркнул политолог."Еще и еще раз говорю об Израиле. Там не закрыты границы, там даже нет единого марафона. Надо просто находить мотивацию", - сказал он, напомнив, что в 2022 году "очереди стояли в военкоматы", теперь гонят насильно - и власти надо подумать, куда исчезла мотивация в украинском обществе и почему."Не вернув мотивацию, не вернув ощущение единения – ничего не получится", - заявил политолог. По его словам, люди бегут от усталости, от тотальной коррупции, от несправедливости, "от того, что одним - все, другим – ничего, одни должны (воевать – Ред.), а другие – в Монако".
https://ukraina.ru/20231219/1052251000.html
https://ukraina.ru/20231220/1052235134.html
https://ukraina.ru/20231219/1052198271.html
https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, украина, россия, мобилизация, владимир зеленский, валерий залужный, вадим карасев, руслан бортник, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, мобилизация, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вадим Карасев, Руслан Бортник, политика, эксперты

Почему люди не хотят идти на войну. Украинские эксперты о ситуации в стране

07:51 21.12.2023 (обновлено: 08:10 21.12.2023)
 
© AFP2023 / SERGEY BOBOK
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AFP2023 / SERGEY BOBOK
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине размышляют, достаточно ли объявленные цели войны мотивируют украинцев идти на фронт и можно ли изменить эти цели так, чтобы они подняли новую волну патриотизма. Пока мотивации нет, люди не хотят идти на войну, они бегут от усталости и от коррупции, их приходится отлавливать и загонять в окопы силой, считают эксперты.
Продолжают обсуждать итоговую пресс-конференцию Зеленского, в частности, то, что он сказал о мобилизации. А он сказал, что на нее нет денег, отмечает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это сказано в то время, как некоторые депутаты из президентской фракции довели идею мобилизации в общественном сознании до абсурда — призывают призывать женщин, предлагают лишать гражданства тех, кто не хочет служить.
Отметим, Зеленский на пресс-конференции сообщил, что военное руководство предлагает мобилизовать еще полмиллиона украинцев, но он еще не дал на это своего согласия, поскольку это будет стоить дополнительно 500 млрд гривен и он не знает, как правительству найти еще три миллиона налогоплательщиков для обеспечения такого набора (из расчета, что одного мобилизованного обеспечивают шесть налогоплательщиков).
19 декабря, 22:34
Атака на Залужного, сомнительная мобилизация, хамские ответы: пресс-конференция ЗеленскогоВечером, 19 декабря, Владимир Зеленский провел в Киеве большую пресс-конференцию. Она длилась два часа. В таком формате общение президента Украины с журналистами прошло впервые с момента начала российской военной спецоперации
Он также заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, но при этом допустил снижение призывного возраста.
Бортник в комментарии каналу "Новини live" пояснил: получается, что это военное руководство виновато в том, что людей ловят на улицах, а президент за то, чтобы вопросы мобилизации решались через парламент, через правительство, комплексно… По мнению эксперта, со стороны Зеленского "это политическая подача, серьезный политический шаг с попыткой переложить непопулярный социальный вопрос на военных, а точнее, на одного военного, фамилия его Залужный".
А вся история с будто бы подготавливаемой мобилизации женщин может оказаться простым прикрытием для решения погнать более молодых украинских мужчин на фронт.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 05:58
Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны В украинском экспертном сообществе обсуждают проблему защиты секретной информации, думают над истинным смыслом понятия "денацификация", определяют цену украинского гражданства и оценивают запасы прочности инфраструктуры страны. Для этого есть поводы.
Бортник напомнил, что за два года войны в стране уже мобилизованы полмиллиона человек - и никто не говорил, что это дорого. Кстати, о деньгах. Политолог подчеркнул: если Украина не получит помощь от Запада до марта, то страну ждет серьезный кризис. Он напомнил о примере Южного Вьетнама, проигравшего войну с Северным Вьетнамом из-за задержки с предоставлением помощи США.
Совпадение или нет, но как раз после пресс-конференции Зеленского с главной страницы сайта The Washington Post убрали отдельную вкладку, посвященную войне на Украине.
Но дело не только в деньгах и вооружениях. Люди хотят жить и не хотят умирать, не понимая, за что. Эта истина стала открыто звучать в эфирах украинских ютуб-каналов.
"Война идет к окончанию, ментально она уже заканчивается, надо признать это. Люди не хотят идти на войну", - сказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала "Новини live". По мнению эксперта, если говорить о новой фазе войны, то "надо создать новые цели войны, но - чтобы это цели были духоподъемные, чтобы возникла волна нового патриотизма, чтобы героизм опять стал добродетелью, а не как сейчас".
Политолог добавил, что "надо менять цель войны, мотивационную структуру, и под эту новую мотивационную структуру делать мобилизацию - чтобы это была мобилизация, а не отлов мужчин на улицах".
Международная ситуация складывается не в пользу киевского режима, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он рассказал в эфире ютуб-канала "Да это так", что в США и республиканцы, и демократы, спецслужбы и соответствующие департаменты сформировали четкую перспективу ближайших пяти-десяти лет.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
19 декабря, 07:43
"Национальная религия" о вступлении в НАТО и ЕС себя исчерпала. Украинские эксперты о ситуации в странеБоевые действия продолжаются, потери растут, ВСУ испытывает острую нехватку людей. Уже даже не острую – критическую. Об этом заявил военный капеллан, священник раскольнической ПЦУ Владимир Педько. По его словам, у украинцев не получится победить одними только донатами на ВСУ или выделением средств на войну из местных бюджетов, на войне нужны люди.
"А перспектива такая: для Америки главная угроза экономическая, финансовая, а значит и политическая – это Китай. А вот Китай в связке с Россией становится просто непреодолимой угрозой", - считает эксперт. Он отметил, что Россия хоть и ослаблена санкциями, но по-прежнему богата недрами и имеет к тому же ядерный зонт. И потому, продолжил Спивак, "сейчас идет закулисная мировая терка на предмет того, на чьей стороне… будут русские – они будут с Китаем против американцев, или американцы начнут говорить с русскими о чем-то".
О чем именно говорить? Это будет зависеть от того, кто выиграет выборы в США. Трамп уже обещает изменить внешнюю политику в отношении Китая, НАТО и Украины, отметил эксперт, ссылаясь на сообщения Reuters. Обещает жесткую кадровую ротацию в Пентагоне, в Госдепе и в ЦРУ, сокращение оборонной помощи Европе и прекращение помощи Украине.
"Это одна линия поведения будущей Америки с будущей Россией в попытке оторвать немножко Россию от стратегического противника американцев, то есть Китая. Это если придет Трамп", - сказал Спивак. По его мнению, в случае, если останется Байден, то сложно сказать, чем все закончится.
Эксперт добавил, что в США сейчас все больше говорят об ошибках в своих расчетах: смены власти в России не произошло, экономического коллапса в результате санкций тоже не случилось. Кроме того, по мнению Спивака, Америка вообще "категорически не заинтересована в развале России" - тут и баланс ядерных сил и, кроме того, опасения, что в таком случае Китай приберет к рукам богатства Сибири.
Россия стабильна, Путин идет на выборы – этот фактор стал решающим в том, что Запад вернется к диалогу с Москвой, считает Спивак.
А что Украина? Страну сейчас действительно используют как полигон, о чем откровенно сказал в свое время министр обороны Украины (уже бывший – Ред.) Алексей Резников в интервью FT. Что касается инициативы нардепа Марьяны Безуглой о мобилизации женщин, то Спивак отметил, что теперь сотни тысяч украинских женщин задумываются о выезде из страны. Все, что Безуглая предлагает, будет иметь обратный эффект, и никакие ссылки на израильский опыт в данном случае не работают, подчеркнул политолог.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
"Еще и еще раз говорю об Израиле. Там не закрыты границы, там даже нет единого марафона. Надо просто находить мотивацию", - сказал он, напомнив, что в 2022 году "очереди стояли в военкоматы", теперь гонят насильно - и власти надо подумать, куда исчезла мотивация в украинском обществе и почему.
"Не вернув мотивацию, не вернув ощущение единения – ничего не получится", - заявил политолог. По его словам, люди бегут от усталости, от тотальной коррупции, от несправедливости, "от того, что одним - все, другим – ничего, одни должны (воевать – Ред.), а другие – в Монако".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаРоссиямобилизацияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВадим КарасевРуслан Бортникполитикаэксперты
 
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