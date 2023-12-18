https://ukraina.ru/20231218/1052187283.html

"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов

"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов - 18.12.2023 Украина.ру

"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов

Дело о коррупции Хантера Байдена и его отца, президента США Джозефа Байдена, как пишут американские СМИ, может стать "ядерной бомбой" для президента.

2023-12-18T08:54

2023-12-18T08:54

2023-12-18T08:54

эксклюзив

джо байден

сша

украина

николай злочевский

коррупция

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Конгресс США уже производит расследование всех эпизодов этого скандала.А началась эта история довольно обыденно.Конечно, про то, что Хантер, пользуясь именем и влиянием отца, получал деньги на Украине, в Китае, в других странах от различных фирм и "полезных людей", было известно давно.Но то, что было известно "просто так", вдруг превратилось в конкретное юридическое обвинение. И как это часто бывает, началось всё со случайности. А потом произошла череда невероятно глупых событий, инициатором которых был... сам Хантер.Дело об алиментахПять лет назад в одном из ночных клубов Хантер встретил девушку, исполнительницу стриптиза.Девушка через положенное время родила дочку. Её зовут Нэйви Джоан Робертс, и ей уже четыре года. Её мать заявила, что это ребёнок Хантера.Тот всё отрицал и говорил, что ничего не помнит. Но была проведена экспертиза, суд признал, что это дочь Хантера, и обязал его платить алименты, 20.000 долларов в месяц.Скупердяй Хантер стал возмущаться, отказался платить, и подал встречный иск.Вот из этой житейской ситуации, которую можно было легко погасить, разрулить, но не погасили и не договорились (со свойственной всем Байденам надменностью) - вот отсюда и возникло дело о коррупции, которое может привести в итоге к импичменту президента.А если не к импичменту, то к падению рейтинга: если всё зайдёт очень далеко (а всё уже зашло очень далеко), президенту придётся помиловать Хантера. И это, конечно, очень неприятный эпизод для предвыборной кампании демократов.Дело в том, что американский суд теперь обязан узнать: каковы доходы Хантера, какова объективная оценка всего, чем он владеет.Хантер, по сути, сам попросил расследовать весь свой бизнес. И забрать свой иск, по американским законам, он теперь не может.Мать девочки наняла адвоката. Это Клинт Ланкастер, знаменитый адвокат, который защищает Трампа. Какое удивительное совпадение!Ну а "зарабатывал" Хантер в основном, на Украине и в Китае, прикрываясь именем своего отца, тогда - вице-президента США.Коррупция БайденовДело о коррупции - это, конечно же, "секрет Полишинеля". Об этом говорила, например, ещё первая жена Хантера.Первая супруга тоже хотела алиментов побольше, поэтому она неожиданно вспомнила про огромный бриллиант, который Хантер получил в подарок от одного китайского бизнесмена. И она хотела долю от этого бриллианта! Её не волновало то, что это была взятка. Она просто хотела денег.Тогда скандал удалось погасить.Но в нынешнем деле об алиментах решили не давать денег "жадной стриптизёрше". Причина - самомнение и высокомерие, которое является "фирменным стилем" и президента, и его сына.И то же самое тщеславие и пренебрежение к другим людям, "мелким сошкам", заставило папу Байдена на весь мир рассказать, как он унижал Порошенко: "я сказал ему: у вас есть шесть часов, чтобы уволить генпрокурора, иначе вы не получите кредит на миллиард".Кстати, не надо думать, что украинский президент воспринял это как что-то унизительное. Это обычное явление в политике Украины. Скорее всего, Порошенко был даже рад, что его вообще заметили.Сегодня же это хвастливое заявление легко может погубить и Байдена, и его сына. Уволенный тогда по требованию Байдена генпрокурор Украины Шокин начинал расследование дела о коррупции в "Бурисме" - украинской фирме, в которой и работал Хантер Байден.Хантер входил в наблюдательный совет украинского предприятия, и получал за это около миллиона долларов в год. Что он там делал? Остаётся загадкой. Видимо, наблюдал. Но очень издалека.Излишне говорить, что Хантер, конечно же, не бывал на Украине и практически никогда не встречался с руководством "Бурисмы".Уже известно, куда Хантер потратил деньги.Он спустил их на секс-клубы, девушек с низкой ответственностью и наркотики.683.000 долларов ушло на эскортниц. 188.000 долларов - на членство в секс-клубе. Очень много денег было потрачено на отели, путешествия, одежду и множество других развлечений.Только налогов Хантер должен теперь уплатить 1,4 миллиона долларов. Это очень серьёзное обвинение. Хантеру грозит 17 лет тюрьмы.А Николай Злочевский, руководитель "Бурисмы", тоже, представьте себе, побывал под следствием. Летом 2020 года он пытался дать самую большую взятку в истории Украины - 6 миллионов долларов.6 имллионов"Бурисма" была создана бывшим в правительстве Азарова министром экологии Украины Николаем Злочевским, который по роду своей деятельности давал разрешение на работу таким предприятиям.Естественно, он дал разрешение своей (то есть ему же и принадлежащей) "Бурисме". Крупнейшее предприятие по добыче газа на Украине под его руководством действовало и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском."Бурисма" действует и сейчас, а Злочевский остаётся одним из самых богатых людей Украины. Но дело против него возникло по другому поводу. Ещё в 2013 году он получил стабилизационный кредит от одного из украинских банков, и куда его дел, непонятно. Деньги растворились. Сумма кредита составляла почти 100 миллионов долларов.Дело о кредите восемь раз возобновляли и закрывали. В итоге Злочевский попытался закрыть дело за 6 миллионов долларов взятки. Во время передачи денег его подельники в Киеве были задержаны. Пытались даже отстреливаться.Недавно он якобы заплатил ещё около 20 миллионов долларов в бюджет (плюс 6 миллионов взятки), и наконец все дела закрыли.Сам Злочевский с 2014 года не живёт на Украине, он проживает на Кипре. Там же находятся его огромные роскошные яхты, виллы и прочие атрибуты богатой жизни обычного украинского олигарха.А скважины "Бурисмы" отлично качают украинский газ. Только успевай делиться доходами! Вот Николай, видите, не всегда успевает.Театр абсурдаА в "деле Хантера" летом этого года тоже уже собирались поставить точку. Он признавал вину по делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным ношением оружия, и должен был получить условный срок. Но тут произошло ещё одно невероятное событие.Адвокаты Хантера Байдена позвонили судье, представились членами Конгресса и попросили убрать из дела письмо с разоблачениями от конгрессменов - республиканцев. Но их обман был раскрыт, а дело вышло на новый уровень.Фантасмагория какая то. И эти люди учат нас демократии!Тем временем ФБР подготовила отчёт с доказательствами получения взяток от украинской фирмы "Бурисма" и Хантером, и Джозефом Байденами. Отчёт уже представлен Конгрессу.Показания Конгрессу должен будет давать Хантер Байден.По данным украинских источников, будет отчитываться перед Конгрессом США и Зеленский, хозяин всей огромной "прачечной денег" под названием Украина.Он будет давать показания под присягой о том, куда уходила американская помощь Украине. А заодно, конечно, и о том, что он знает о деле "Бурисмы".Так что впереди будет много интересного. Ждём новых поворотов событий в захватывающем детективе "Секс, коррупция, Украина и семейство Байденов ".

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, джо байден, сша, украина, николай злочевский, коррупция