Абоненты "Киевстар" жалуются на проблемы со связью
11:29 12.12.2023 (обновлено: 11:43 12.12.2023)
Абоненты крупнейшего украинского оператора "Киевстар" жалуются на проблемы со связью. Сайт оператора в 7 утра был временно недоступен, сообщили журналисты "Суспильного"
Утром 12 декабря абоненты украинского мобильного оператора "Киевстар" пожаловались на сбой связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" в 8 утра в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора.
Издание "Экономическая правда" 20 ноября со ссылкой на замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму сообщила, что крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. После конфискации власти страны намерены национализировать компанию.
Ранее президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью изданию Forbes заявлял, что национализация компании будет приравниваться к международному экономическому преступлению.
20 ноября, 21:24В Офисе Зеленского анонсировали конфискацию компании "Киевстар"Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар", вероятнее всего, конфискуют. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма, передаёт "Экономическая правда"