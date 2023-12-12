Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA - 12.12.2023 Украина.ру
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Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA
Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA - 12.12.2023 Украина.ру
Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA
Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и дочерний банк автогиганта Volkswagen Bank обратились в правительство Германии за компенсациями финансовых потерь, связанных с инвестициями в Россию. Об этом сообщает информационное агентство DPA
2023-12-12T10:17
2023-12-12T10:17
новости
германия
инвестиции
россия
антироссийские санкции
правительство
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Ранее подобную заявку уже подал энергетический концерн Wintershall Dea, являющийся "дочкой" BASF."Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA", - говорится в сообщении.По словам представителя Siemens Mobile, отмечает агентство, российские инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства Германии. Представитель Volkswagen Bank каких-либо подробностей о поданной заявке не сообщил.В Минфине Германии подтвердили, что переговоры по "возможным сценариям нанесённого ущерба" ведутся уже давно. На середину ноября были получены запросы от восьми компаний, решивших воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.Напомним, что после начала СВО многие немецкие компании покинули российский рынок, а программа правительства Германии по обеспечению безопасности инвестиций была свёрнута.
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452
60
новости, германия, инвестиции, россия, антироссийские санкции, правительство
Новости, Германия, инвестиции, Россия, антироссийские санкции, правительство

Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA

10:17 12.12.2023
 
© Фото : Открытые источникиРоссия и Германия, флаги
Россия и Германия, флаги - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Открытые источники
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Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и дочерний банк автогиганта Volkswagen Bank обратились в правительство Германии за компенсациями финансовых потерь, связанных с инвестициями в Россию. Об этом сообщает информационное агентство DPA
Ранее подобную заявку уже подал энергетический концерн Wintershall Dea, являющийся "дочкой" BASF.
"Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA", - говорится в сообщении.
По словам представителя Siemens Mobile, отмечает агентство, российские инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства Германии. Представитель Volkswagen Bank каких-либо подробностей о поданной заявке не сообщил.
В Минфине Германии подтвердили, что переговоры по "возможным сценариям нанесённого ущерба" ведутся уже давно. На середину ноября были получены запросы от восьми компаний, решивших воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.
Напомним, что после начала СВО многие немецкие компании покинули российский рынок, а программа правительства Германии по обеспечению безопасности инвестиций была свёрнута.
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