https://ukraina.ru/20231212/1051938517.html

Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA

Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA - 12.12.2023 Украина.ру

Ещё две немецкие компании попросили правительство компенсировать инвестиции в Россию – DPA

Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и дочерний банк автогиганта Volkswagen Bank обратились в правительство Германии за компенсациями финансовых потерь, связанных с инвестициями в Россию. Об этом сообщает информационное агентство DPA

2023-12-12T10:17

2023-12-12T10:17

2023-12-12T10:17

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Ранее подобную заявку уже подал энергетический концерн Wintershall Dea, являющийся "дочкой" BASF."Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA", - говорится в сообщении.По словам представителя Siemens Mobile, отмечает агентство, российские инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства Германии. Представитель Volkswagen Bank каких-либо подробностей о поданной заявке не сообщил.В Минфине Германии подтвердили, что переговоры по "возможным сценариям нанесённого ущерба" ведутся уже давно. На середину ноября были получены запросы от восьми компаний, решивших воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.Напомним, что после начала СВО многие немецкие компании покинули российский рынок, а программа правительства Германии по обеспечению безопасности инвестиций была свёрнута.

https://ukraina.ru/20231212/1051932918.html

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новости, германия, инвестиции, россия, антироссийские санкции, правительство