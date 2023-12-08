https://ukraina.ru/20231208/1051862535.html

Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунт

Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунт - 08.12.2023 Украина.ру

Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунт

Самый интересный вопрос последних дней: после провала даже не голосования, а рассмотрения в Сенате США вопроса американской помощи Украине: сколько еще продержится на берегах Днепра на всю голову демократический, но неонацистский режим Владимира Зеленского?

2023-12-08T16:13

2023-12-08T16:13

2023-12-08T16:13

эксклюзив

украина

владимир зеленский

запад

бунт

сша

россия

киевский режим

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Оптимисты дают ему от нескольких дней до нескольких недель. Пессимисты уверены, что без активного и решительного контрнаступления уже России эти упыри могут мучить остатки украинского народа еще несколько месяцев и даже лет.И только реалисты, на мой непросвещенный взгляд, отвечают правильно: сколько надо, столько и продержится, будет висеть на волоске, но не оборвется. Кому надо? А Западу, который и вскормил этих вурдалаков политических извращенцев и псевдодемократических фигляров-обманщиков. Если Россия не вмешается и все не подкорректирует, то Запад будет решать, сколько продлится эта кровавая агония на земле Украины.И, например, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале совершено правильно утверждает: "Деньги Администрация и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь". Да-да, семейка в Вашингтоне (США), бандеровская сволочь – в Киеве (Украина).И это притом, что Медведев также совершенно правильно главную опасность этих военно-финансовых игрищ с украинскими гамадрилами с гранатами, которые резвятся возле планетарного порохового погреба. "Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую", -- написал Дмитрий Анатольевич.Не менее реалистичны в определении судьбы украинских неонацистов и западные фигуранты. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, у США осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны. И, по его словам, США не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса.Экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор признал, что Зеленскому придется взять ответственность за войну на себя, а что будет с украинцами всем плевать: "Если бы русские хотели продвинуться на запад, они бы уже сделали это. Мы не даем этому закончиться и велим Зеленскому взять на себя ответственность за эту катастрофу после того, как мы, по сути, гарантировали победу. Если он выживет, то убежит и в какой-то момент окажется с ледорубом в черепе. А что тем временем будет с украинским народом? Похоже, всем на это наплевать"."С ледорубом в черепе" -- это картинка, конечно, оптимистичная для тех кто знает, что во всем виноват Зеленский и что именно он и должен за все отвечать первым. Но увы и ах. Информационное агентство Reuters уже сообщило, что, по его информации, администрация США ради достижения договоренности с Конгрессом о выделении дополнительной помощи Украине рассматривает возможность ужесточения некоторых норм в миграционной сфере в стране по требованию республиканцев. Например, Белый дом допускает возможность ужесточения требований для предоставления убежища в США, а также может согласиться на более широкое применение в стране процедуры ускоренной депортации.Консультации на эту тему уже проводят сенаторы от обеих партий, которые так или иначе не хотят, чтобы помощь Украине прекращалась. И чтобы война в Украине заканчивалась. А первый зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, комментируя требования республиканцев увязать продолжение помощи Киеву с решением миграционного вопроса и ужесточением контроля над южной границей США, отметил, что президент Джо Байден хоть и не желает, чтобы ему "выдвигала ультиматум экстремистски настроенная часть" Республиканской партии, все же "открыт для переговоров".Беснуется, угрожая угробить на войне в Украине всех родственников строптивых сенаторов глава Пентагона Ллойд Остин. Знаменитый журналист Такер Карлсон в твите на X сообщил: "Администрация Байдена открыто угрожает американцам из-за Украины. …На секретном брифинге в Палате представителей министр обороны Ллойд Остин сообщил членам Палаты представителей, что, если они не выделят больше денег для Зеленского, "мы отправим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей бороться с Россией". Платите олигархам, или мы убьем ваших детей".Кроме того, Остин откровенно пугает американцев всех рангов и статусов тем, что если Украина проиграет спецвоенную операцию (СВО), то США придется сами воевать со "страшными русскими".И такое поведение Байдена и Остина понятно. Если война в Украине уйдет с повестки для американской политики, а Украина превратится в очередной "европейский Афганистан (Вьетнам, Ирак и т. д.)", то американцы смогут вплотную заняться самим Баденом-страшим и его семейкой (сыном Хантером, которому грозят еще 17 лет за неуплату налогов). А вместе высокопоставленные отец и сын так хапали взятки и развели такую коррупцию, что папе-президенту почти стопудово может грозить импичмент.Ну а Остин, известный лоббист в генеральских погонах, хорошо греющий собственную, судя по всему, нехилую мошну на заказах американского ВПК, просто кровно заинтересован в войне. Только на этой войне в Украине уже осталось в США и досталось ВПК 90% из выделенных сумм помощи Киеву."Еще пару слов, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для обороны Украины, <...> то станет ясно, что 90% военной помощи, которую мы оказали, на самом деле потратили здесь, в США, с нашими производителями", — сказал, например, на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, эти меры привели к созданию большего количества рабочих мест и росту "нашей собственной экономики".Этот огромные суммы. По разным данным, во время СВО американская помощь превысила 50 млрд. долл. На 2024 год администрация Байдена требует выделить еще 61 млрд – вот и посчитайте, как может нагреться лично Остин. Конечно, и Остину, и всем прочим лоббистам есть что терять, если помощь окончательно прокатят.Поэтому прав Дмитрий Медведев: украинский режим будут гальванизировать и держать на плаву до последнего. В Украине у американцев прибыльные место, переносное лежбище и источник бабла.А значит, для режима Зеленского опасны лишь две угрозы: а) либо его захочет поменять сам Запад и заменить на какого-то еще более ручного и покладистого; б) либо его снесет "майдан-3", который в Украине, увы, возможен исключительно в виде народного бунта– внезапного, стихийно возникшего, а значит, бессмысленного и беспощадного.Рассмотрим варианты. Первый: от Зеленского Запад требует либо вести войну и обязательно победить, и либо сейчас попытаться склонить Россию к переговорам и заморозить конфликт, чтобы дать Западу время на переподготовку сил и оживление собственного ВПК для будущей войны. Упомянутый выше Джон Кирби из Белого дома так и сказал:"Президент Владимир Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также готова ли Украина вести дипломатические переговоры с Путиным о мире и на каких условиях".При этом Кирби совершенно справедливо отметил, что россияне, вероятно, не собираются просто сидеть на оборонительных позициях в течение всей зимы. Следовательно, перед Украиной остается угроза массированного присутствия российских войск, и их количество только увеличивается, поскольку, по его данным, Кремль набирает все больше новых людей, готовых идти наступлением на Украину.Как будут или могут менять Зеленского? А это не важно. Либо через выборы, которые продавят. Либо через военный переворот, замаскированный через приход военных к власти для "спасений страны и армии". Либо путем создания некого кабинета народного доверия (спасения, благополучия, идиотизма – нужное подчеркнуть). Либо с помощью упомянутого выше ледоруба сделают председателя парламента Руслана Стефанчука исполняющим обязанности главы государства в связи с внезапной кончиной президента действующего.Вариантов много – было бы желание. А его пока, походу, у американцев нет, что и вселяет в помятого жизнью клоуна некий оптимизм.Второй вариант – вполне возможен. Политического нового майдана-3 из таких, что уже накуролесили в Украине, сейчас быть не может по определению – его просто никогда не сертифицирует посольство США, а значит, никто и не позволит установить палатки, подвезти полезных илотов-майдаунов, затарить их покрышками для жжения и дубинками для боев с правоохранителями.Следовательно, возможны лишь бунты -- либо:- госпереворот на Банковой, стихийный верхушечный никем не запланированный, но осуществленный узкой группой военных или чиновников, которые сами захотят все корыта и кормушки захапать и, как говорится, "всем владети";- организованный военный переворот, осуществленный группой генералов, а может быть, и средних офицеров, понявших, что их бросили на убой без всякой перспективы. Вот они могут захватить и по запаре прикончить этого, к с некоторых пор модно говорить, чушпана -- главковерха Зеленского, когда он опять постановочно приедет где-то на передний край пошариться перед телекамерами;- антивоенные региональные бунты населения, которые будут поддержаны чиновниками и военными (или не будут – и самого народа может хватить) не только сольются в общереспубликанский, но и выступят против войны как средства решения всех проблем Украины. Сегодня это кажется невозможным, потому что люди выступают против того, что им неудобно воевать, когда убивают их родственников или земляков, но тупо патриотично поддерживают при этом войну с Россией до победы. И потому война длится, а смерти продолжаются. А вот когда люди не захотят воевать в принципе, тогда и возможет всесокрушающий антивоенный бунт.А вот вам и основание для бунта военных. Украинских военных уже не просто убивают, как пушечное мясо, но еще и морят голодом перед смертью. Как стало известно, главный тыловик ВСУ, чиновник Арсен Жумадилов решил реформировать систему закупок питания для армии — сократить ассортимент для бойцов, которые выбирали еду по каталогу, в котором было 406 наименований продуктов. Всякие там фрукты, цитрусовые, разные виды рыб и мяса, молоко, йогурты, кефиры, оливки и т. д. Для тыловика Жумадилова теперь это очень дорого.И он решил оставить всего 35-40 наименований -- хлеб, каши, чай, такая-сякая тушенка и картошка. Скромненько и со вкусом. А чтоб себя не забыть, на каждый продукт будет объявлен отдельный тендер, чтобы откаты от поставщиков были и солидные, и гарантированные. Чем больше тендеров — тем больше откатов. Кому это не известно? Это же переехавший на "кровно заработанные" в Лондон от войны уволенный за воровство и коррупцию экс-министр обороны Алексей Резников.Ну, а будут перебои с откатами, то известно, что чиновники Минобороны Украины на свое содержание уже застолбили в военном бюджете 250 миллионов гривен. И что тут такого? Ну не согласны ни Шариков, ни его последователи без пропитания, и все тут!Но почва для бунтов хорошая. Помните, с чего все на броненосце "Потемкин" началось?..

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https://ukraina.ru/20231208/1051829891.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, запад, бунт, сша, россия, киевский режим