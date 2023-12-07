"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск
В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача наступать куда-то, кроме Авдеевки. Важное значение имеет то, что армия РФ давит противника по всей линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
С точки зрения продвижения на фронте Марьинка не очень важна. За ней идут точно такие же населенные пункты Георгиевка и Максимильяновка, за которыми расположен довольно крупный укрепрайон ВСУ в Курахово, рассказал эксперт.
Российские бойцы прошли Марьинку почти целиком. До конца городской застройки осталось пройти около километра. И как раз в прошлую пятницу одним броском ВС РФ этот километр преодолели, добавил он.
"В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача куда-то наступать кроме Авдеевки. Бойцам говорят: "Вы просто давите. Не надо за два дня брать Марьинку или Купянск. Вы давите. Если у вас это получается, вы этим пользуйтесь", - отметил Полетаев.
Не надо следить за линией фронта с лупой. То, что ВС РФ или ВСУ продвинулись куда-то на километр, картины не меняет. Важное значение имеет то, что российские бойцы давят противника по всей линии фронта, заключил собеседник Украина.ру.
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