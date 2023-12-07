https://ukraina.ru/20231207/1051789905.html

"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск

"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск - 07.12.2023 Украина.ру

"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск

В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача наступать куда-то, кроме Авдеевки. Важное значение имеет то, что армия РФ давит противника по всей линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2023-12-07T05:00

2023-12-07T05:00

2023-12-07T05:00

новости

купянск

марьинка

днр

наступление

оборона

всу

вс рф

авдеевка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/10/1043629214_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_94a9ad100cd6d9dae89e293e82600d26.jpg

С точки зрения продвижения на фронте Марьинка не очень важна. За ней идут точно такие же населенные пункты Георгиевка и Максимильяновка, за которыми расположен довольно крупный укрепрайон ВСУ в Курахово, рассказал эксперт.Российские бойцы прошли Марьинку почти целиком. До конца городской застройки осталось пройти около километра. И как раз в прошлую пятницу одним броском ВС РФ этот километр преодолели, добавил он.Не надо следить за линией фронта с лупой. То, что ВС РФ или ВСУ продвинулись куда-то на километр, картины не меняет. Важное значение имеет то, что российские бойцы давят противника по всей линии фронта, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, марьинка, днр, наступление, оборона, всу, вс рф, авдеевка, россия, украина, сво, бои, война