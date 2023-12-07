"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск - 07.12.2023 Украина.ру
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"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск
"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск - 07.12.2023 Украина.ру
"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск
В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача наступать куда-то, кроме Авдеевки. Важное значение имеет то, что армия РФ давит противника по всей линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2023-12-07T05:00
2023-12-07T05:00
новости
купянск
марьинка
днр
наступление
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С точки зрения продвижения на фронте Марьинка не очень важна. За ней идут точно такие же населенные пункты Георгиевка и Максимильяновка, за которыми расположен довольно крупный укрепрайон ВСУ в Курахово, рассказал эксперт.Российские бойцы прошли Марьинку почти целиком. До конца городской застройки осталось пройти около километра. И как раз в прошлую пятницу одним броском ВС РФ этот километр преодолели, добавил он.Не надо следить за линией фронта с лупой. То, что ВС РФ или ВСУ продвинулись куда-то на километр, картины не меняет. Важное значение имеет то, что российские бойцы давят противника по всей линии фронта, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051227327.html
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новости, купянск, марьинка, днр, наступление, оборона, всу, вс рф, авдеевка, россия, украина, сво, бои, война
Новости, Купянск, Марьинка, ДНР, наступление, оборона, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, Россия, Украина, СВО, бои, война

"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск

05:00 07.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота военнослужащих в южном секторе СВО
Работа военнослужащих в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача наступать куда-то, кроме Авдеевки. Важное значение имеет то, что армия РФ давит противника по всей линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
С точки зрения продвижения на фронте Марьинка не очень важна. За ней идут точно такие же населенные пункты Георгиевка и Максимильяновка, за которыми расположен довольно крупный укрепрайон ВСУ в Курахово, рассказал эксперт.
Российские бойцы прошли Марьинку почти целиком. До конца городской застройки осталось пройти около километра. И как раз в прошлую пятницу одним броском ВС РФ этот километр преодолели, добавил он.
"В рамках стратегии активной обороны войскам не ставится задача куда-то наступать кроме Авдеевки. Бойцам говорят: "Вы просто давите. Не надо за два дня брать Марьинку или Купянск. Вы давите. Если у вас это получается, вы этим пользуйтесь", - отметил Полетаев.
Не надо следить за линией фронта с лупой. То, что ВС РФ или ВСУ продвинулись куда-то на километр, картины не меняет. Важное значение имеет то, что российские бойцы давят противника по всей линии фронта, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 11:00
Когда Россия будет готова к масштабному наступлению и как раздавить надежды ВСУ - КрапивникОфицер Вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник в эфире Украина.ру объяснил, чем возможности ВСУ отличаются от возможностей армий европейских стран, а также рассказал, что России необходимо для крупномасштабного наступления
 
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Заголовок открываемого материала
05:10"Ползет как гнилая ткань": военный обозреватель о том, почему под Купянском "продырявилась" оборона ВСУ
05:00"Вы просто давите": Сергей Полетаев о том, почему "за два дня" ВС РФ не надо брать Марьинку или Купянск
04:56США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM
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