Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник - 06.12.2023 Украина.ру
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Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник
Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник - 06.12.2023 Украина.ру
Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник
Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос", которое сменит легендарную "Нону", весной 2024 года выйдет на государственные испытания. Об этом со ссылкой на информированный источник 6 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-06T11:36
2023-12-06T11:36
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"По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он.Ожидалось, что государственные испытания новой самоходки начнутся этой осенью. По словам источника, сроки сдвинулись из-за того, что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".Перспективное 120-миллиметровое САО десанта 2С42 "Лотос" является дальнейшим развитием "Ноны", созданной ещё в конце 70-х годов. Увеличенная до 18 тонн масса позволила в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения увеличить боекомплект машины и другие важнейшие параметры. Она также сохранила уникальную способность вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. САО "Лотос" создано на шасси, унифицированном с БМД-4М.
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новости, россия, впк, вдв, артиллерия, сау, испытания
Новости, Россия, ВПК, ВДВ, артиллерия, САУ, испытания

Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник

11:36 06.12.2023
 
© Алексей Паньшин / Перейти в фотобанкНовейшее самоходное орудие "Лотос" представлено в Подмосковье
Новейшее самоходное орудие Лотос представлено в Подмосковье
© Алексей Паньшин
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Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос", которое сменит легендарную "Нону", весной 2024 года выйдет на государственные испытания. Об этом со ссылкой на информированный источник 6 декабря сообщает РИА Новости
"По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он.
Ожидалось, что государственные испытания новой самоходки начнутся этой осенью. По словам источника, сроки сдвинулись из-за того, что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".
Перспективное 120-миллиметровое САО десанта 2С42 "Лотос" является дальнейшим развитием "Ноны", созданной ещё в конце 70-х годов. Увеличенная до 18 тонн масса позволила в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения увеличить боекомплект машины и другие важнейшие параметры. Она также сохранила уникальную способность вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. САО "Лотос" создано на шасси, унифицированном с БМД-4М.
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