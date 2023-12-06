https://ukraina.ru/20231206/1051786904.html

Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник

Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник - 06.12.2023 Украина.ру

Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года – источник

Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос", которое сменит легендарную "Нону", весной 2024 года выйдет на государственные испытания. Об этом со ссылкой на информированный источник 6 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-06T11:36

2023-12-06T11:36

2023-12-06T11:36

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"По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он.Ожидалось, что государственные испытания новой самоходки начнутся этой осенью. По словам источника, сроки сдвинулись из-за того, что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".Перспективное 120-миллиметровое САО десанта 2С42 "Лотос" является дальнейшим развитием "Ноны", созданной ещё в конце 70-х годов. Увеличенная до 18 тонн масса позволила в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения увеличить боекомплект машины и другие важнейшие параметры. Она также сохранила уникальную способность вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. САО "Лотос" создано на шасси, унифицированном с БМД-4М.

https://ukraina.ru/20231206/1051780657.html

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