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Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США
Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США - 06.12.2023 Украина.ру
Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США
Президент США Джо Байден заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента Дональда Трампа. Об этом он сказал журналистам в Бостоне
2023-12-06T03:02
2023-12-06T03:02
2023-12-06T03:02
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Трамп, который считается основным конкурентом действующего хозяина Белого дома в предстоящей президентской гонке, ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Конкурентами Трампа на выдвижение кандидатом от Республиканской партии являются губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.Байден заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии ещё в апреле.
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Украина.ру
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новости, сша, президент сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы
Новости, США, президент США, Джо Байден, Дональд Трамп, президентские выборы
Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США
Президент США Джо Байден заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента Дональда Трампа. Об этом он сказал журналистам в Бостоне
"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", - сказал Байден.
Трамп, который считается основным конкурентом действующего хозяина Белого дома в предстоящей президентской гонке, ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Конкурентами Трампа на выдвижение кандидатом от Республиканской партии являются губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.
Байден заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии ещё в апреле.