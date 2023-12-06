Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США - 06.12.2023 Украина.ру
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Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США
Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США - 06.12.2023 Украина.ру
Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США
Президент США Джо Байден заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента Дональда Трампа. Об этом он сказал журналистам в Бостоне
2023-12-06T03:02
2023-12-06T03:02
новости
сша
президент сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы
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Трамп, который считается основным конкурентом действующего хозяина Белого дома в предстоящей президентской гонке, ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Конкурентами Трампа на выдвижение кандидатом от Республиканской партии являются губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.Байден заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии ещё в апреле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, сша, президент сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы
Новости, США, президент США, Джо Байден, Дональд Трамп, президентские выборы

Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США

03:02 06.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент США Джо Байден заявил, что повторно баллотировался на пост главы государства ради недопущения победы экс-президента Дональда Трампа. Об этом он сказал журналистам в Бостоне
"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить", - сказал Байден.
Трамп, который считается основным конкурентом действующего хозяина Белого дома в предстоящей президентской гонке, ранее официально зарегистрировался в качестве одного из кандидатов на пост президента США.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Конкурентами Трампа на выдвижение кандидатом от Республиканской партии являются губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Предвыборную гонку уже покинули бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.
Байден заявлял о намерении переизбираться от Демократической партии ещё в апреле.
Хроника выборов президента США
30 ноября, 15:47
Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменитьУже совсем скоро избирательная кампания в США перейдёт в решающую стадию: 15 января стартуют праймериз, по итогам которых обе партии на съездах выберут кандидатов в президенты.
 
НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайденДональд Трамппрезидентские выборы
 
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Заголовок открываемого материала
03:02Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США
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