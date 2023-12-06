Байден рассказал, ради чего вновь баллотировался в президенты США

Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить

Уже совсем скоро избирательная кампания в США перейдёт в решающую стадию: 15 января стартуют праймериз, по итогам которых обе партии на съездах выберут кандидатов в президенты.