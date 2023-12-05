https://ukraina.ru/20231205/1051754298.html

Борьба за место Зеленского, потери ВСУ, раскол в НАТО. Главное на Украине на 13:00 5 декабря

Борьба за место Зеленского, потери ВСУ, раскол в НАТО. Главное на Украине на 13:00 5 декабря - 05.12.2023 Украина.ру

Борьба за место Зеленского, потери ВСУ, раскол в НАТО. Главное на Украине на 13:00 5 декабря

Украина.ру, 05.12.2023

2023-12-05T13:00

2023-12-05T13:00

2023-12-05T13:00

хроники

владимир зеленский

эксклюзив

спецоперация

президент

виталий кличко

украина

сво

всу

взрыв

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Тупиковая ситуация на фронте обострила борьбу за место Зеленского. На Украине звучат взрывы, стало известно о больших потерях ВСУ. Союзники по НАТО пытаются поддерживать Украину вопреки позиции части членовИспанская газета Mundo сообщила, что сложившаяся на фронте тупиковая ситуация обострила борьбу внутри Украины за место президента Владимира Зеленского.Как пишет издание, конфликт на Украине продолжается "на фоне паралича на фронте, но с началом боевых действий в тылу".Как отмечает Mundo, до лета 2023 года между властями Украины и оппозицией существовал более или менее явный консенсус о том, что не надо проводить выборы, но "тупиковая ситуация" в конфликте "меняет точку зрения некоторых возможных кандидатов".Издание считает одним из ключевых игроков в борьбе за место Зеленского бывшего советника офиса Зеленского Алексея Арестовича*. В интервью изданию он заявил, что Зеленский достиг высшего уровня некомпетентности. По его мнению, выборы на Украине следует провести, чтобы отстранить Зеленского от власти.Другим кандидатом Mundo называет мэра Киева Виталия Кличко, который в разговоре с газетой заявил, что не под запись готов сказать о Зеленском все, что о нем думает.Как пишет издание, напряжение в отношениях между Кличко и Зеленским сохраняется уже в течение нескольких месяцев, после того как мэра Киева обвинили в ненадлежащем состоянии убежищ в украинской столице.Также в списке претендентов значится главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный, про чей конфликт с Зеленским уже некоторое время пишут как украинские, так и западные СМИ. Помимо него издание отмечает бывшего президента Украины Петра Порошенко.При этом Mundo также приводит перечень проблем, с которыми Украина может столкнуться в случае решения проводить выборы в 2024 году. В первую очередь издание отмечает необходимость отмены военного положения, это "откроет проход мужчинам на погранпостах". Другой основной проблемой газета называет невозможность проводить консультации с избирателями в регионах, вошедших в состав РФ, а также то, что 6 миллионов украинцев уехали в Европу. Mundo подчеркивает, что в восточных регионах Украины, в отличие от западных, население не так негативно относится к началу переговоров с Россией."Оппоненты (Зеленского) вступают в гонку с неопределенным финалом, который трудно предугадать", - подытоживает издание.Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года. Однако власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводится не будет. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указывал, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.Взрывы и потери ВСУДанные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что во вторник в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога.Сначала сигнал включился в Харьковской области Украины (в 10.08 мск), в 10.22 тревога распространилась на Днепропетровскую область. Позже она раздалась на остальных территориях.Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы.Во Львовской области был поврежден объект инфраструктуры, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий."Вследствие удара возник пожар, который был оперативно погашен силами сотрудников. Есть незначительные разрушения", - написал Козицкий в своем телеграм-канале.По его словам, погибших и пострадавших нет.Кроме прочего, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери и испытывают проблемы с комплектованием подразделений, несущих службу на Донецком направлении.По его словам, стало известно, что ВСУ регулярно поставляют личный состав, вооружение и военную технику в район населенного пункта Часов Яр. Отставной подполковник также отметил, что после распределения большинство военнослужащих отправляют на передовые позиции в окрестностях Артемовска для восполнения потерь, а остальных оставляют в оперативном резерве."Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой", — отметил Марочко.Раскол в НАТО по УкраинеГенеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что союзники по НАТО вопреки новой политической позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов и ради безопасности стран альянса будут продолжать оказывать помощь Украине."Помощь Украине оказывается, потому что это в наших интересах безопасности. Уверен, что союзники по НАТО продолжат существенную и значительную поддержку Украины". - сказал он.В качестве примеров решимости стран-членов НАТО содействовать украинским властям и дальше он отметил, что Германия и Нидерланды недавно заявили о готовности предоставить 10 миллиардов долларов выплат, союзники по НАТО предоставят дополнительные системы ПВО.Он также напомнил, что в Румынии создан тренировочный центр для украинских пилотов, где их обучают пилотированию на истребителях F-16.Столтенберг сказал, что "РФ триггернула НАТО к изменениям" и альянс претерпел наибольшие изменения за последние поколения. Как результат, на восточном фланге альянса увеличилось количество сил, НАТО увеличило военные расходы, которые ранее только сокращались, усилилось партнерство Северной Америки и Европы. По его мнению, Украина "все ближе и ближе продвигается к полноценному членству в НАТО".Представители властей Венгрии открыто выступают за завершение боевых действий на Украине и начало переговоров об урегулировании конфликта.На днях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо, назначенное президентом 25 октября по итогам выборов, прекратило оказание по государственным каналам военной помощи Киеву, сохранив гуманитарную поддержку.По итогам состоявшегося в Нидерландах 22 ноября голосования крайне правая Партия свободы, выступающая, в частности, за прекращение поставок оружия Украине, вышла на первую позицию и получила 37 из 150 мест в нижней палате парламента. Иполняющая обязанности министра обороны королевства Кайса Оллонгрен уже выразила обеспокоенность тем, что будущее правительство может свернуть оказание поддержки Киеву.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, владимир зеленский, эксклюзив, спецоперация, президент, виталий кличко, украина, сво, всу, взрыв, повреждения, потери, нато, венгрия