https://ukraina.ru/20231022/1050391029.html
Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин - 22.10.2023 Украина.ру
Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин. Соответствующие фото публикуют 22 октября местные СМИ
2023-10-22T12:23
2023-10-22T12:23
2023-10-22T12:23
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В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были. Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом. Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку. Сообщается, что это нижнее белье, имеющее темно-зеленый цвет, сделано из хлопка и эластана, имеет удобную тянущуюся форму, отводит влагу и пригодно для носки при полной экипировке. Доступные размеры белья - от S до XL.Где было произведено это белье не уточняется. Прошлым летом представители Минобороны Украины отмечали, что испытывают проблему с пошивом военной формы, так как многие швейные мастерские или же прекратили работу в связи с боевыми действиями, или же столкнулись с нехваткой персонала из-за массового выезда граждан за границу.В 2019 году украинские СМИ сообщали о разработке военной формы для женщин, тогда шла речь о повседневных комплектах: пальто, обувь, джемперы и т.д. Судя по всему, о полевой форме речь тогда не шла.
https://ukraina.ru/20231022/1050390473.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, минобороны, белье, трусы, женщины, форма
Новости, Украина, ВСУ, Минобороны, белье, трусы, женщины, форма
Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин. Соответствующие фото публикуют 22 октября местные СМИ
В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были.
Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом.
Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку.
Сообщается, что это нижнее белье, имеющее темно-зеленый цвет, сделано из хлопка и эластана, имеет удобную тянущуюся форму, отводит влагу и пригодно для носки при полной экипировке.
Доступные размеры белья - от S до XL.
Где было произведено это белье не уточняется. Прошлым летом представители Минобороны Украины отмечали, что испытывают проблему с пошивом военной формы, так как многие швейные мастерские или же прекратили работу в связи с боевыми действиями, или же столкнулись с нехваткой персонала из-за массового выезда граждан за границу.
В 2019 году украинские СМИ сообщали о разработке военной формы для женщин, тогда шла речь о повседневных комплектах: пальто, обувь, джемперы и т.д. Судя по всему, о полевой форме речь тогда не шла.