Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин - 22.10.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин - 22.10.2023 Украина.ру
Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин. Соответствующие фото публикуют 22 октября местные СМИ
2023-10-22T12:23
2023-10-22T12:23
новости
украина
всу
минобороны
белье
трусы
женщины
форма
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В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были. Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом. Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку. Сообщается, что это нижнее белье, имеющее темно-зеленый цвет, сделано из хлопка и эластана, имеет удобную тянущуюся форму, отводит влагу и пригодно для носки при полной экипировке. Доступные размеры белья - от S до XL.Где было произведено это белье не уточняется. Прошлым летом представители Минобороны Украины отмечали, что испытывают проблему с пошивом военной формы, так как многие швейные мастерские или же прекратили работу в связи с боевыми действиями, или же столкнулись с нехваткой персонала из-за массового выезда граждан за границу.В 2019 году украинские СМИ сообщали о разработке военной формы для женщин, тогда шла речь о повседневных комплектах: пальто, обувь, джемперы и т.д. Судя по всему, о полевой форме речь тогда не шла.
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новости, украина, всу, минобороны, белье, трусы, женщины, форма
Новости, Украина, ВСУ, Минобороны, белье, трусы, женщины, форма

Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин

12:23 22.10.2023
 
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Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин. Соответствующие фото публикуют 22 октября местные СМИ
В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были.
Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом.
Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку.
Сообщается, что это нижнее белье, имеющее темно-зеленый цвет, сделано из хлопка и эластана, имеет удобную тянущуюся форму, отводит влагу и пригодно для носки при полной экипировке.
Доступные размеры белья - от S до XL.
Где было произведено это белье не уточняется. Прошлым летом представители Минобороны Украины отмечали, что испытывают проблему с пошивом военной формы, так как многие швейные мастерские или же прекратили работу в связи с боевыми действиями, или же столкнулись с нехваткой персонала из-за массового выезда граждан за границу.
В 2019 году украинские СМИ сообщали о разработке военной формы для женщин, тогда шла речь о повседневных комплектах: пальто, обувь, джемперы и т.д. Судя по всему, о полевой форме речь тогда не шла.
Алена Риж
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Заголовок открываемого материала
12:49"Голый мужик в бане": военный эксперт раскрыл, как ВС РФ "беспокоят" ВСУ, растаскивая последние резервы
12:23Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин
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