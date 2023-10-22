https://ukraina.ru/20231022/1050391029.html

Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин

Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин - 22.10.2023 Украина.ру

Минобороны Украины больше года изобретало нижнее белье для военнослужащих-женщин

Министерство обороны Украины представило общественности первый в истории ВСУ образец нижнего белья для военнослужащих-женщин. Соответствующие фото публикуют 22 октября местные СМИ

2023-10-22T12:23

2023-10-22T12:23

2023-10-22T12:23

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В июне прошлого года депутат Киевсовета Ирина Никорак призвала руководство минобороны решить проблему с бельем для женщин, которые участвуют в боевых действиях. Дело в том, что подобные предметы армейского гардероба уставом ВСУ предусмотрены не были. Выходить из положения украинкам приходилось по-разному: кто-то носил мужское белье, а кто-то закупал подходящие образцы за рубежом. Теперь спустя более года после обсуждения этой проблемы, украинское оборонное ведомство представило новую разработку. Сообщается, что это нижнее белье, имеющее темно-зеленый цвет, сделано из хлопка и эластана, имеет удобную тянущуюся форму, отводит влагу и пригодно для носки при полной экипировке. Доступные размеры белья - от S до XL.Где было произведено это белье не уточняется. Прошлым летом представители Минобороны Украины отмечали, что испытывают проблему с пошивом военной формы, так как многие швейные мастерские или же прекратили работу в связи с боевыми действиями, или же столкнулись с нехваткой персонала из-за массового выезда граждан за границу.В 2019 году украинские СМИ сообщали о разработке военной формы для женщин, тогда шла речь о повседневных комплектах: пальто, обувь, джемперы и т.д. Судя по всему, о полевой форме речь тогда не шла.

https://ukraina.ru/20231022/1050390473.html

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новости, украина, всу, минобороны, белье, трусы, женщины, форма