https://ukraina.ru/20231108/1050870828.html

Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT

Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT - 08.11.2023 Украина.ру

Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT

Власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт. Об этом говорится в новой статье The New York Times

2023-11-08T20:15

2023-11-08T20:15

2023-11-08T20:15

новости

украина

всу

мобилизация

сво

спецоперация

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Публикация вышла в свет под громким заголовком "Кто если не я?". Её содержание составляют истории украинок, которые ещё вчера "блистали на подиумах, а теперь бегают в камуфляже по лесу". Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах". Исходя из того, что мужчины скрываются от мобилизации, а российская армия имеет явное преимущество, власти страны пытаются отправить на фронт больше украинок и это решение поддерживают волонтёры, предлагающие обучить военному делу исключительно женщин. По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала Спецоперации. По данным СМИ, украинки сейчас воюют в ВСУ, занимая должности пулеметчиков, командиров танка, снайперов, что ранее для них было запрещено. После начала российской Спецоперации эти ограничения быстро отменили, а возрастной ценз для призывников, как для женщин, так и для мужчин, повысили с 40 до 60 лет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация