https://ukraina.ru/20231108/1050870828.html
Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT
Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT - 08.11.2023 Украина.ру
Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT
Власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт. Об этом говорится в новой статье The New York Times
2023-11-08T20:15
2023-11-08T20:15
2023-11-08T20:15
новости
украина
всу
мобилизация
сво
спецоперация
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Публикация вышла в свет под громким заголовком "Кто если не я?". Её содержание составляют истории украинок, которые ещё вчера "блистали на подиумах, а теперь бегают в камуфляже по лесу". Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах". Исходя из того, что мужчины скрываются от мобилизации, а российская армия имеет явное преимущество, власти страны пытаются отправить на фронт больше украинок и это решение поддерживают волонтёры, предлагающие обучить военному делу исключительно женщин. По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала Спецоперации. По данным СМИ, украинки сейчас воюют в ВСУ, занимая должности пулеметчиков, командиров танка, снайперов, что ранее для них было запрещено. После начала российской Спецоперации эти ограничения быстро отменили, а возрастной ценз для призывников, как для женщин, так и для мужчин, повысили с 40 до 60 лет.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039250370_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_0b007e6573416a99d001d58bda84140d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация
Украинки готовятся к отправке на фронт – NYT
Власти Украины примут решение массово мобилизовать женщин, а потому жительницы страны уже сегодня оттачивают боевые навыки, чтобы быть готовыми к отправке на фронт. Об этом говорится в новой статье The New York Times
Публикация вышла в свет под громким заголовком "Кто если не я?". Её содержание составляют истории украинок, которые ещё вчера "блистали на подиумах, а теперь бегают в камуфляже по лесу".
Утверждается, будто украинки под Киевом организовались в некий отряд для прохождения "курсов по обращению с боевым оружием и ведению военных действий в населённых пунктах".
"Обучение включало стрельбу из винтовок, поиск мин-ловушек и метание ручных гранат. По словам Галины и Ирины (прим. ред. – украинок, героинь статьи), ими двигало чувство долга. Они понимали, что однажды могут оказаться на передовой", – отмечают журналисты.
Исходя из того, что мужчины скрываются от мобилизации, а российская армия имеет явное преимущество, власти страны пытаются отправить на фронт больше украинок и это решение поддерживают волонтёры, предлагающие обучить военному делу исключительно женщин.
По данным министерства обороны Украины, сейчас в Вооружённых силах страны служат около 43-х тысяч женщин, что примерно на 40% больше, чем в 2021 году — за год до начала Спецоперации.
"Теперь я понимаю: кто, если не я?", — говорит в интервью NYT одна из жительниц Украины.
По данным СМИ, украинки сейчас воюют в ВСУ, занимая должности пулеметчиков, командиров танка, снайперов, что ранее для них было запрещено. После начала российской Спецоперации эти ограничения быстро отменили, а возрастной ценз для призывников, как для женщин, так и для мужчин, повысили с 40 до 60 лет.