https://ukraina.ru/20231204/1051707414.html

Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процесса

Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процесса - 04.12.2023 Украина.ру

Очередной пузырь Зеленского. Тайные переговоры и отказ от выборов как сценарий процесса

Сенсационное заявление Херша о том, что высшие военные чины России и Украины ведут переговоры о заключении мирного соглашения, скорее всего фейк, но тонко рассчитанный и, главное, - элемент большой игры, нового пиар-пузыря Зеленского, который надувается не без помощи спецслужб США.

2023-12-04T06:02

2023-12-04T06:02

2023-12-04T06:02

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

сеймур херш

давид арахамия

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При этом Херша, которому слили эту информацию по его словам источники в американских спецслужбах, скорее всего используют вслепую.Во-первых, военные, конечно, могут вести переговоры, например, об обмене военнопленных, о соблюдении неких правил или законов ведения войны, но вряд ли они возможны о мире. Потому что подобное соглашения, о чем бы не договаривались военные, принимает политическое руководство. То есть со стороны Украины – Зеленский. И никак не Залужный. Кстати, Херш не называет, что симптоматично, самих "переговорщиков", ему их скорее всего, не назвали намеренно, иначе чего бы он их не назвал? Например, когда он утверждал, что Северные потоки взорваны по команде из Белого дома, он прямо обвинял Байдена. А здесь молчит.А раз нет фамилий, то можно только гадать, кто это. Остальное за политиков доделают журналисты. Они называют Герасимова и Залужного. Но если кто-то из них и опровергнет такую информацию, то всегда можно сказать в ответ , что это делают другие люди. Да и опровержение ничего не стоит, если конкретные фамилии не названы.Во-вторых, нужно обратить внимание не на то, о чем говорят те или иные инсайдеры, ведь мы понимаем, что, конечно, инсайды могут быть реальные, но, когда дело касается Украины, мы должны все время помнить, что во главе страны стоят пиарщики, специалисты по созданию иллюзии (кино – это великая иллюзия, нереальная реальность которую вам создают для того, чтобы вы верили в этих героев и придуманные сюжеты). .То есть здесь, на Украине, умеют создавать и упаковывать фейки так, что вы будете считать из реальностью.Поэтому надо смотреть на последовательность событий, вбросов информации, ну и, конечно, мотивов, которыми руководствуются те или иные политики и политические круги.Сценарий, спектакль, шахматная партияА тут у нас возникает интересная последовательность.Сначала Залужный утверждает в интервью одному из иностранных влиятельных СМИ, что в военном конфликте возник тупик. На самом деле ничего нового он не сказал, об этом тупике пишут и говорят все – и на Западе, и в России и на Украине, те же украинские эксперты, заявления которых издание Украина.ру мониторит и публикует практически в ежедневном режиме.Еще задолго до Залужного уже на самой Украине не только признали провал контрнаступления, но и стали предлагать варианты выхода из этого, так называемого "тупика".Но, на самом деле, какой тупик? Это провал действий политического и военного руководства Украины, обещавших Западу и населению Украины победу над российской армией, прорыв к Крыму с обязательной пресс-конференцией на набережной Ялты. Еще в июле глава ГРУ Кирилл Буданов обещал в конце августа-начале сентября некие сенсационные достижения, которых не произошло – ни в августе, ни в сентябре, ни позже.Заметим, Россия не обещала никаких сенсаций, никакого наступления, Россия отражала атаки украинских войск и главной задачей ставила, что было понятно и известно всем по обе линии боестолкновения, - не пропустить украинские войска, остановить и подавить так называемое "контрнаступление".Получается, Украина со своей задачей не справилась. А Россия намеченные ей задачи выполнила. Так что это никакой не тупик, а провал украинской армии и политического руководства, а фактически – победа российской армии на данном отрезке войны.Поэтому то, что говорит Залужный западным СМИ – это, с одной стороны констатация, пусть и непрямая, реального факта провала украинской армии, а, с другой, первый ход в большой игре.Зададимся вопросом, мог ли Залужный, никогда не имевший никаких политических амбиций, вдруг ни с того, ни с сего залезть на поле Зеленского? То есть давать политическую оценку происходящих событий? Допустить это можно, но только допущений слишком много, а так не бывает.Следующий ход в этой шахматной партии – за Зеленским. И он как бы опровергает Залужного и при этом, опять же в интервью западным СМИ, которые крайне некритичны в своих оценках и анализе ситуации в отношении украинской стороны, намекает, что Залужный пусть занимается военными делами и не лезет в политику. Мол, политикой заниматься военным нельзя.Спорная, конечно, мысль. Де Голь занимался, Эйзенхауэр и Пиночет занимались, генерал Лебедь еще как занимался, а Залужному нельзя.Но дело в другом. Перед нами разыгрывается классический спектакль – конфликта элит, конфликта президента и главнокомандующего. Чем не латиноамериканский сценарий? То есть содержится намек на обстоятельства, когда генералы захватывают власть. И чтобы усилить этот сценарий, делается еще два хода: первый – Зеленский объявляет, что на Украине зреет третий Майдан (на самом деле их было много больше, но это не главное).И последующий ход: запрет на выборы в ходе войны (которую, кстати, Украина России, не смотря на всю агрессивную политику в отношении РФ так и не объявляла, а есть только военное положение в стране, которое можно отменить или временно, на период выборов, приостановить). А раз выборов не будет пока не закончатся военные действия, значит единственным субъектом таких переговоров может быть только нынешнее политическое руководство страны. То есть – Зеленский.Для того, чтобы в этот спектакль (конфликта элит, то есть прежде всего конфликта военного и политического руководства Украины) все поверили, нужен очередной ход. И его делают американские спецслужбы, слив Хершу информацию о якобы ведущихся между высшими военными двух стран переговорах. Фамилии не названы, поэтому и опровергать-то тут нечего. Но нет ни самого механизма переговоров (они что ведут переговоры по мобильникам или на "нейтральной полосе" между линией боестолкновений, или в третьей стране, какой?), нет и условий, которые могут обсуждать военные чины без привлечения политических структур, что, повторюсь, в данных обстоятельствах невозможно. Нет ничего. Есть отличное понимание авторами этого сценария того, что остальное за них придумают журналисты, которые вместе с экспертами начнут обсуждать не то, кому это все надо и выгодно, а именно условия, детали и все это теперь будет несколько дней крутится в медиапространстве, обрастая слухами и предположениями.Главная задача этой партии или сценария, как хотите его назовите, дать Зеленскому шанс начать переговоры с Россией. В этом весь смысл игры.Прозрение Арахамии. Но только частичноеНо тут снова возникает препятствие. Зеленский же издал указ, в соответствии с которым запретил (читайте, себе, что уже странно) вести любые переговоры с нынешним политическим руководством России (ну, то есть прежде всего с Путиным). Указ этот издавался, как теперь понятно, для того, чтобы на Западе в 2022 году никто не сомневался в том, что Зеленский готов воевать до конца. То есть это был такой пиар-ход, рассчитанный на Запад. А издавался он тогда, когда нужно было вовлечь в эту войну как можно больше западных игроков, с их поставками оружия и финансирования Украины. И тогда это Зеленскому и его команде вполне удалось.Но теперь обстоятельства изменились. И поэтому до того, как Хершу слили информацию о переговорах между военным, как черт из табакерки выскакивает уже порядком позабытый "человек в бейсболке" - Давид Арахамия. И вдруг, полтора года спустя, "вспоминает", что Стамбульские переговоры были приостановлены не потому что так решило руководство Украины, а потому что приехал Джонсон, тогдашний премьер Великобритании, и сказал: "воюйте, поможем".Опять, что нового, по сравнению с тем, что мы знали раньше, сказал Арахамия, слова которого сейчас воспринимаются как сенсация. А НИЧЕГО. То, что после приезда Джонсона были прерваны переговоры с Россией, было очевидно и писали об этом весной 2022 года все. Это тот самый случай, когда после означает вследствие. Но есть деталь. Сейчас почему-то не вспоминают, а со временем становится ясно почему, что сразу после Джонсона в Киев нанесла "визит старой дамы" Ненси Пелоси, тогдашний спикер Палаты представителей в Конгрессе США. Ее задача была та же, что и у Джонсона, но с поправкой на США - "воюйте, поможем". Но ее Арахамия "не помнит".Просто задача у сценаристов в том, чтобы вывести из-под общественного удара США и Байдена, так как Пелоси прилетала в Киев явно по его указке. Поэтому про ее участие в срыве Стамбульских переговоров "прозревший" вдруг Арахамия стыдливо умалчивает. А Джонсон и так уже отставной козы барабанщик, по сути теперь никто, на него можно все списать. Поэтому Арахамия говорит только о Джонсоне, но никак не про Пелоси.Итак, что мы имеем, как говорят, в сухом остатке. Нам представляют кино (то есть иллюзию) некоего конфликта украинских элит, которые якобы расслоились и ищут варианты мирных переговоров с Россией. Это военные, которые могут взять власть в руки. Но переговоры может вести только политическое руководство, поэтому, поддавшись внутренним обстоятельствам, то есть наличию этого самого конфликта, Зеленский и вынужден идти на переговоры, поскольку пока идет война он – не сменяем.А что касается идиотского указа о невозможности вести переговоры с нынешним политическим руководством России, так он потому и идиотский, что его чуть ли не навязал неопытному Зеленскому "городской сумасшедший" Джонсон, но поскольку Джонсона нет во властных структурах и Зеленский, осознавший неправильность своей прошлогодней линии, как бы теперь может вступать в переговорный процесс.Еще раз, это все - сценарий, это не отражение реальной ситуации. Нет никаких переговоров, нет никакого Третьего Майжана, нет никакого конфликта элит (тем более в пандем к этому сценарию был запущен фейк о телефонном разговоре Порошенко и Ахметова, назвавших нынешнюю власть, согнувшую их в бараний рог, Тарапунькой и Штепселем). Ничего этого нет, есть сборник фейков, неких заранее просчитанных откровений, неожиданных прозрений Арахамии. И это и есть, как я считаю, замысловатый, но вполне прочитываемый сценарий. Это - кино, спектакль, ловко построенная иллюзия.Его, этот пиар-спектакль можно было бы, конечно, исполнить тоньше, не сжимая во времени. Но в том и дело, что сценаристы спешат, времени на игру в долгую, создание сериала у них нет. Надо рубить концы и ввязываться, при чем срочно, в переговорный процесс. Именно процесс.Итог – ничто, главное - процессИ тут самое время сказать о мотивах. Вернемся к началу. Нет тупика, есть полный провал наступления. Более того, нет никаких шансов провести его в ближайшем будущем – не хватает снарядов, техники, людей, уже потеряны 20 процентов территории, а впереди – еще большее поражение. Остановить его можно только путем переговоров, вернее добиться того, чтобы втянуть в процесс Россию. Потому что одним из условий таких переговоров будет обязательное прекращение военных действий. Пока политики будут вести переговоры, скажут на Украине, пушки должны молчать.А процесс может идти бесконечно долго, тем временем Украина будет строить немецкий завод по производству тяжелой техники (Германия уже объявила об этом официально), а ВПК ЕС и США производить необходимое для Украины оружие и снаряды.Таким образом, задача украинской власти, хоть тушкой, хоть чучелом, остановить предполагаемое российское неспешное наступление, втянуть Россию в переговорный процесс, в котором можно часами и месяцами говорить о границах, о вступлении,невступлении и условий этого невступления Украины в НАТО и так далее и тому подобное. Можно, наконец, под давлением внешних и внутренних обстоятельств начать процесс подготовки некоего варианта Минска-3. Тут ключевое слово – процесс. Ведь тогда при Порошенко получилось, и Украина выторговала восемь лет подготовки к войне (это даже Меркель подтвердила, что именно это и была цель Минска 1 и 2, а никакое не мирное разрешение украинского кризиса).И Стамбульские переговоры, в ходе которых Россия отошла от Киева и Харькова в качестве жеста доброй воли, убеждают сценаристов, что можно теперь говорить о другом "жесте" - прекращении военных действий на время переговорного процесса.Время сейчас играет против Зеленского и его команды опытных сценаристов и пиарщиков. А им это и нужно, втянув Россию в процесс, выиграть время. А там, может, и у Байдена с демократами все-таки все сложится, они останутся при власти и, опираясь на разжиревший от украинских заказов американский ВПК, начнут очередное "контрнаступление".Но нами-то в России это зачем?

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