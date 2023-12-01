https://ukraina.ru/20231201/1051652631.html

Очередная атака на Залужного, срочные укрепления. Главное на Украине на утро 1 декабря

Очередная атака на Залужного, срочные укрепления. Главное на Украине на утро 1 декабря - 01.12.2023 Украина.ру

Очередная атака на Залужного, срочные укрепления. Главное на Украине на утро 1 декабря

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая снова раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отправке на фронт необученных солдат. На Украине приступили к срочному возведению укреплений

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:40

хроники

эксклюзив

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Об отправке на передовую неподготовленных бойцов Безуглая сообщила на своей странице в одной из соцсетей.«Когда я непублично и лично поднимала много раз перед генералитетом вопрос, что граждан Украины нельзя отправлять без хотя бы базовой общевойсковой подготовки на фронт, сами уже знаете, кто с большими звёздами (Безуглая разместила четыре звезды, что соответствует количеству звёзд на погонах у генерала ВСУ, — именно такое звание у Залужного. — Ред.), с пониманием кивал, жаловался и присылал в WhatsApp сердечки. Однако это продолжило происходить, системные изменения не нарастали, тогда мы внесли в закон, что нельзя неподготовленными отправлять украинских граждан на фронт. Это произошло летом, сегодня уже 1 декабря 2023 года, но на дня снова погибли люди, которых отправили сразу штурмовать. Это происходит. Сегодня направляю обращение в адрес министерства обороны Украины и Государственного бюро расследований по тщательному расследованию. Вот почему я не успокоюсь, пока ВСУ не переродятся из маленькой постсоветской армии. Свои красные линии прошла. Неприкосновенных нет», — написала Безуглая в ночь на 1 декабря.По её словам, Украина — это «демократия; воюющая, смекалистая, гибкая и уникальная. Демократия от греческого δῆμος "народ"».За несколько часов до этого она назвала главкома ВСУ Валерия Залужного обиженкой и спросила, почему он проявляет активность в соцсетях. Так она отреагировала на удивлённый смайл, который Залужный оставил под записью волонтёра Юрия Касьянова. Тот выложил фото с военным советом с участием президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.«Найдите на картинке Залужного», — подписал фото Касьянов.После она написала, что не успокоится, пока будут отправлять на «разминирование собой» украинских солдат.За несколько часов до очередной словесной атаки Безуглой на Залужного в Офисе президента заявили, что никаких конфликтов между политическим и военным руководством страны нет. Этому на Украине предсказуемо не поверили.«Чем больше Офис президента оправдывается, что конфликта с Залужным нет, тем больше все осознают, что конфликт существует. Банковая пытается вывести себя из подозрения, чтобы снять ответственность за будущие провалы, которые произойдут из-за давления на военных и грызни внутри. При этом информационная атака на Залужного не прекратилась. Ложь и лицемерие — главное оружие Офиса президента», — писал популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Другой популярный в стране телеграм-канал «ЗеРада» сообщил о том, что Залужный — гарант быстрой смены власти в случае, если Зеленский откажется идти на требования США.«Белому дому важно как можно быстрее закончить конфликт на Украине потому что они (американцы. — Ред.) понимают, что лучшей возможности, чем сейчас, уже не будет, любое затягивание приведёт к усугублению положения Украины, а она им нужна сильная — для давления на Москву в будущем; им важно сохранить как можно больше украинских активов, что позволит легче обслуживать долги перед BlackRock, которая по плану должна консолидировать обязательства Украины. Чем больше заводов и предприятий останется в рабочем состоянии, тем легче будет внешним игрокам поддерживать Украину», — отмечалось в публикации.Именно поэтому, по мнению авторов канала, трансфер власти от Зеленского, «который не намерен ни сдавать власть, не подписывать мир должен быть резким, чтобы нивелировать риски потери дополнительных территорий».«Мы уже писали, что Залужный будет выполнять роль силового гаранта, но ключевым органом будет Рада», — отмечалось в публикации.Поэтому представители США, отметили авторы канала, и встречаются со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.«По сути на него ориентируются многие "слуги", которых нужно будет убедить в правильной позиции в момент "Ч". Параллельно Порошенко очень хочет стать спикером и и. о. президента, но в посольстве считают этот вариант слишком рискованным. Уж очень высокий антирейтинг у Петра Алексеевича, что может плохо сказаться на настроениях как военных так и гражданских. Если вдруг Стефанчук откажется двигаться в сторону мира, ему готовят замену. Единственным кандидатом в Раде с низким антирейтингом в народе можно считать Дмитрия Разумкова. Именно пару Разумков (и. о. президента) — Залужный (главнокомандующий) американцы считают наиболее оптимальной для трансфера. Важным фактором является то, что Дмитрий возглавлял список "слуг" в 2019-м, поэтому имеет влияние во фракции и реально пользуется уважением среди депутатов. Для придания устойчивости конструкции к тандему присоединится Кличко (местные советы), а также будет оказана поддержка со стороны Порошенко (согласовано) и Тимошенко (она никуда не денется). На первом этапе будет сформировано правительство народного единства из большинства фракций, что должно на какое-то время консолидировать общество. Пока так», — отмечалось в публикации канала.Тем временем многие украинские военные с недовольством смотрят на травлю Залужного. Даже те из них, кто ранее не был замечен в критике власти, призвали Безуглую прекратить нападки на Залужного.Укрепления — срочно!Президент Украины Зеленский в Запорожье провёл совещание с военным руководством по строительству фортификационных сооружений на «всех основных направлениях».«Это прежде всего Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области (Ред. — ДНР) — максимум внимания. Харьковщина — это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск — Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг — Херсонская область», — рассказал сам Зеленский.По его словам, строить оборонительные укрепления будут и за счёт инвестиций частного бизнеса.«Обсудили привлечение ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов», — отметил Зеленский.В то же время, если верить некоторым источникам, создания оборонительных укреплений от Зеленского добился главком ВСУ Залужный.«Залужный смог продавить решение о строительстве оборонительных сооружений по всей линии фронта, мы писали о том, что Офис президента выступал против, считая такой шаг отказом Украины от стратегии Зеленского о возврате границ до 1991 года», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Резидент».Канал напомнил, что министерство цифровой трансформации и министерство обороны создали совместную рабочую группу по строительству фортификационных сооружений.«Группа будет работать как оперативный штаб и будет координировать усилия органов власти и военных в вопросах строительства фортификационных сооружений. Как подчеркнул Фёдоров, планируют внедрить реформу, чтобы определить зоны ответственности. Так, на первой линии обороны строительство фортификационных сооружений будут и дальше осуществлять военные подразделения. На второй-третьей линии — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины через привлечение частных подрядных организаций. А рабочая группа будет всех координировать», — отмечалось в публикации.Строительство оборонительных линий может свидетельствовать о том, что на Украине пересматривают свою стратегию и задумываются об отказе от наступлений в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20231130/1051639074.html

https://ukraina.ru/20231130/1051625027.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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