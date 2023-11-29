https://ukraina.ru/20231129/1051566570.html
Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ
Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ - 29.11.2023 Украина.ру
Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ
Жителя Кемеровской области, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, задержали в аэропорту по делу о госизмене и терроризме. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по региону
2023-11-29T06:48
2023-11-29T06:48
2023-11-29T06:48
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"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, установил контакт с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрёл билеты на самолёт и поезд, чтобы выехать на Украину, а также купил камуфляж, средства связи и медицинские препараты."При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб… В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ "Государственная измена" и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - говорится в сообщении.В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован.24 ноября в Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике.
https://ukraina.ru/20231124/1051304821.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кемерово, фсб, госизмена, терроризм, украина, всу
Новости, Россия, Кемерово, ФСБ, госизмена, терроризм, Украина, ВСУ
Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ
Жителя Кемеровской области, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, задержали в аэропорту по делу о госизмене и терроризме. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по региону
"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, установил контакт с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрёл билеты на самолёт и поезд, чтобы выехать на Украину, а также купил камуфляж, средства связи и медицинские препараты.
"При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб… В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ "Государственная измена" и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован.
24 ноября в Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике.