https://ukraina.ru/20231129/1051566570.html

Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ

Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ - 29.11.2023 Украина.ру

Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ

Жителя Кемеровской области, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, задержали в аэропорту по делу о госизмене и терроризме. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по региону

2023-11-29T06:48

2023-11-29T06:48

2023-11-29T06:48

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"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, установил контакт с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрёл билеты на самолёт и поезд, чтобы выехать на Украину, а также купил камуфляж, средства связи и медицинские препараты."При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб… В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ "Государственная измена" и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - говорится в сообщении.В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован.24 ноября в Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике.

https://ukraina.ru/20231124/1051304821.html

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новости, россия, кемерово, фсб, госизмена, терроризм, украина, всу