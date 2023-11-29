Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ - 29.11.2023 Украина.ру
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Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ
Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ - 29.11.2023 Украина.ру
Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ
Жителя Кемеровской области, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, задержали в аэропорту по делу о госизмене и терроризме. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по региону
2023-11-29T06:48
2023-11-29T06:48
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"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, установил контакт с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, подозреваемый заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрёл билеты на самолёт и поезд, чтобы выехать на Украину, а также купил камуфляж, средства связи и медицинские препараты."При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб… В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ "Государственная измена" и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - говорится в сообщении.В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован.24 ноября в Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике.
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новости, россия, кемерово, фсб, госизмена, терроризм, украина, всу
Новости, Россия, Кемерово, ФСБ, госизмена, терроризм, Украина, ВСУ

Жителя Кемеровской области задержали при попытке уехать на Украину для вступления в ВСУ - ФСБ

06:48 29.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Жителя Кемеровской области, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника, задержали в аэропорту по делу о госизмене и терроризме. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба УФСБ по региону
"Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования. Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, установил контакт с неустановленным украинским координатором и подтвердил желание выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрёл билеты на самолёт и поезд, чтобы выехать на Украину, а также купил камуфляж, средства связи и медицинские препараты.
"При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб… В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ "Государственная измена" и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", - говорится в сообщении.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он арестован.
24 ноября в Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике.
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
24 ноября, 10:35
Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБВ Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФСБ
 
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