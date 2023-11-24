Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ

Усталость от людей-рыб и встреча нового поколения с ветеранами СВО. Россия бьётся за свои ценности Глобальную схватку за ценности и информационную политику в двух аспектах, внутреннем и внешнем, обсудили 23 ноября в Совете Федерации на Большой Дмитровке в Москве