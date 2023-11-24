Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ
10:35 24.11.2023 (обновлено: 10:41 24.11.2023)
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В Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФСБ
"Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", - говорится в сообщении ведомства.
В распространённом ведомством видео показаны кадры задержания подозреваемого, в настоящее время он заключён под стражу.