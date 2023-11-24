Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ - 24.11.2023 Украина.ру
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Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ
Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ - 24.11.2023 Украина.ру
Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ
В Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФСБ
2023-11-24T10:35
2023-11-24T10:41
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"Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", - говорится в сообщении ведомства.В распространённом ведомством видео показаны кадры задержания подозреваемого, в настоящее время он заключён под стражу.
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Новости, Россия, Феодосия, ФСБ, госизмена, Украина, ВСУ

Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ

10:35 24.11.2023 (обновлено: 10:41 24.11.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
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В Феодосии по подозрению в государственной измене задержали местного жителя, предположительно переправлявшего на Украину комплектующие к военной авиационной технике. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ФСБ
"Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", - говорится в сообщении ведомства.
В распространённом ведомством видео показаны кадры задержания подозреваемого, в настоящее время он заключён под стражу.
Заседание комиссии СФ по информационной политике
Вчера, 18:23
Усталость от людей-рыб и встреча нового поколения с ветеранами СВО. Россия бьётся за свои ценностиГлобальную схватку за ценности и информационную политику в двух аспектах, внутреннем и внешнем, обсудили 23 ноября в Совете Федерации на Большой Дмитровке в Москве
 
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10:35Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ
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