https://ukraina.ru/20231123/1051291726.html

Усталость от людей-рыб и встреча нового поколения с ветеранами СВО. Россия бьётся за свои ценности

Усталость от людей-рыб и встреча нового поколения с ветеранами СВО. Россия бьётся за свои ценности - 23.11.2023 Украина.ру

Усталость от людей-рыб и встреча нового поколения с ветеранами СВО. Россия бьётся за свои ценности

Глобальную схватку за ценности и информационную политику в двух аспектах, внутреннем и внешнем, обсудили 23 ноября в Совете Федерации на Большой Дмитровке в Москве

2023-11-23T18:23

2023-11-23T18:23

2023-11-23T18:23

совет федерации

алексей пушков

никита михалков

захарова

эксклюзив

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"Круглый стол" провел председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В мероприятии приняли участие российские сенаторы, деятели культуры и политики.Судьба зависит от культурыКомиссии поручили обсудить формы и методы противодействия распространению деструктивной идеологии в информационном пространстве, назвал задачу мероприятия Пушков. Сенатор начал с роли ценностей: в стране много чего говорят о геополитике, экономике и развитии военного аспекта, но "судьба рода человеческого", подчеркнул он, во многом зависит от культуры.Пушков напомнил о книге американского публициста Патрика Бьюкенена "Смерть Запада", изданной немногим более двадцати лет назад, о катастрофических последствиях культурной американизации Европы. По его мнению, автор в начале нулевых пророчески описал те тенденции, которые сейчас мы и наблюдаем: Запад превращается в новый "многонациональный многорасовый многогендерный полиэтнический Вавилон". Далее, ссылаясь на итальянского философа Антонио Грамши, Пушков назвал ключом к поведению людей владение культурой и умами. А Маргарет Тэтчер, продолжил он, говорила о необходимости перестройки не только экономики, но и человекеских душ - англичанка рассчитывала на идеального потребителя, жителя либерального общества."Поэтому ценности - ключевая тема общественного развития. Если в геополитике есть компромиссы, можно о чем-то договориться, то в области ценностей примирение очень маловероятно. Это такая зона не только убеждений, но и веры, - сказал Пушков. - Между ценностями внешними и ценностями внутренними, нами декларируемыми, не должно быть разрыва. И наоборот: то, что мы отстаиваем на мировой арене, не должно входить в противоречие с тем, что мы отстаиваем внутри страны"."СВО нам Бог послал"Пушков передал слово режиссёру, народному артисту РСФСР, Герою Труда Российской Федерации Никите Михалкову. Он предложил участникам "круглого стола" посмотреть вырезки из его авторской передачи "Бесогон". Продемонстрировали фрагменты выпусков о сбитом "Боинге" МН-17 в небе над ДНР, пересмотре итогов Второй Мировой войны на Западе, о том, кто санкционировал ужасающие миграционные программы по коридору Средняя Азия - Россия, проблемах демографии, и даже об исчезновении православных крестов с государственной символики."Это то, что я хотел сказать", - начал Михалков, и продолжил говорить уже на тему специальной военной операции на Украине. "Существует раздвоенность, которую я очень ощущаю. Свобода, радость, возможность каждому иметь свое мнение, и так далее… Все, что в общем, есть в нашей стране. Но существуют обстоятельства, которые должны вносить коррективы в это. Не может быть, чтобы одна часть страны воевала, проливала кровь, проявляла героизм, существовала в страшных, опасных, но необходимых условиях для спасения страны, а другая часть продолжала бы существовать в той же парадигме, как бы никак не реагируя, но тайно держа в уме возможность, что все будет так, как было. Так, как было, уже не может быть. СВО нам Бог послал - просто для того, чтобы проснуться, увидеть: что есть что в нашей стране, кто есть кто", - сказал народный артист РСФСР.Михалков продолжил критикой министерства просвещения РФ. Год назад министр предложил концепцию "суверенного образования", но каким тогда было это образование последние тридцать лет? Нельзя строить здание на пожаре, не очистив место от головешек, сказал Михалков. Сначала, сказал он, нужно дать оценку просвещению, которое, дескать, не было "суверенным".Дальше Михалков продолжил в стиле "Бесогона": нужно избегать зависти, от которой идет все самое страшное в человеке, и страха правды. Он призвал слушать правду и говорить правду, ибо "испытывая страх перед правдой никакого суверенного просвещения, и даже государства не будет - это невозможно"."Правда - там, на Донбассе. Потому что там на кону стоит жизнь человека, его смысл жизни, ради чего он там. Философ Ильин потрясающе сказал, что жить надо ради того, за что можно умереть", - сказал Михалков и прочитал небольшое эссе командира батальона "Восток" из ДНР Александра Ходаковского.Завершил Михалков выступление не менее эмоционально - придет час, когда нужно будет без страха сказать в лицо тем, кто саботирует, тормозит или сидит на двух стульях, правду, которой нельзя бояться."Приходит время определяться. Так сказать, на елку влезть и попу не ободрать не получится. И к этому нужно относиться как к той данности, которая стала перед страной в 1941 году", - заключил Михалков.Нематериальные ценностиЦенности - основа политики, сказал ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Соколов. Он подробно остановился на схватке за художественные ценности в связи с реституцией, натиске европейских стран во главе с Германией. Борьба была неравной: вывезенные ценности - трофеи - находятся в государственных музеях, и претензию к государству юридически можно оформить. То, что вывезли из России, осело в частных музеях, много раз перепродано и получить обратно нет шансов. "Это такой детектив, о котором можно много рассказывать", - добавил Соколов. По его словам, из-за этой схватки несколько министров культуры ФРГ потеряли должности - не смогли ничего добиться.Вторая проблема - нематериальные ценности. В 2003 году на генконференции ЮНЕСКО приняли международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия. "Казалось бы: вот фронт для нашего активного вхождения в международное сообщество!" - сказал Соколов. Однако Россия эту конвенцию не подписала по двум причинам: политическим и административно-бюрократическим, добавил он. Первая проблема заключалась в необходимости платить взносы, вторая - представлять Россию с трибуны."Повторение - мать учения", - высказался о показе "Бесогона" депутат Госдумы России Николай Бурляев. Он посетовал на то, что изначально депутаты предлагали направить 3% ВВП на культуру, но получилось только 0,6%. Хотя эти деньги могли бы потратить на реставрацию нескольких сотен объектов культурного наследия - монастырей и храмов на севере центральной части страны.В свою очередь директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева не согласилась ни с "крестами Михалкова", ни с "храмами Бурляева". По ее словам, Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, и в ней кроме православия исповедуют ислам и буддизм. Формулировать ценности через лозунг "православие, самодержавие, народность", по ее словам, недостаточно - не на религиозной основе, а на общекультурной они могут существовать."Любая попытка замкнуть русских на православии - удар по стране", - сказала она.Журналист, директор "Абзац-медиа" Михаил Шахназаров напомнил о беглых российских писателях, которые накануне собрали деньги и передали их на нужды ВСУ. На полках книжных магазинах до сих пор выставлены книги автора, который царя Николая II на обложке разместил перевернутым. Шахназаров призвал к радикальным ответам на такие проявления, как артисты-релоканты с тремя шестерками, наколотыми на лоб."Мы получили тот шанс, когда можно все и сразу", - сказал он.Усталость от людей-рыбМария Захарова, официальный представитель МИД России, "устала от людей-рыб", с которых все стекает, а внутри они - холодные. Перед выступлением она с интересом изучила энциклопедию нематериального культурного наследия России, которую принес Соколов. Захарова полагает, что именно сейчас Россия находится в ключевом моменте, понятие ценности оформлено юридически, а без ценностей прогресс становится регрессом. "Я полагаю, что сейчас", - сказала она. И объяснила, почему: на поле боя выстояли, несмотря на армаду НАТОвских и ЕСовских государств, спонсирующих войну против России, экономически - не сломались, промышленность начала радовать темпами работы, и сама Россия привела в движение мировое большинство."Борьбу на международной арене мы выиграли, - сказала Захарова, приведя в пример отношения со странами глобального Юга. - Они не просто аплодируют, они сотворят вместе с нами будущее".Но чтобы будущее состоялось, нужно отстоять и оградить от подмены ценности, добавила она. А еще вспомнила, как ее альма матер - МГИМО - предоставлял площадку для встреч и общения со всеми возможными интересными людьми, но только не было там фронтовиков. Захарова встречала их в метро, когда они пели песни, зарабатывая на жизнь, и так далее. Сейчас, добавила она, очень важно, чтобы современные фронтовики встретились с нынешним поколением, которое "нужно спасать от хладнокровия".Ведь они будут жить за тех, кто не вернулся. И они будут ногами и руками тех, кто их лишился, сказала она. И станут элитой.

https://ukraina.ru/20231021/1050296291.html

https://ukraina.ru/20231018/1050303654.html

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

совет федерации, алексей пушков, никита михалков, захарова, эксклюзив