Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль - 18.10.2023 Украина.ру
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Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль - 18.10.2023 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров отметили важность развития взаимоотношений и работу над достигнутыми ранее договорённостями. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Кремля.
2023-10-18T09:53
2023-10-18T10:10
новости
россия
владимир путин
китай
си цзиньпин
переговоры
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По словам Си Цзиньпина, между странами "неуклонно углубляется политическое взаимодоверие", поддерживается "плотное и эффективное стратегическое взаимодействие". А двусторонний товарооборот уже "вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США".Глава КНР подчеркнул, что начиная с 2013 года было проведено 42 встречи. И лидеры двух стран за десять лет "провели, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу".Президент России Владимир Путин в ответном слове также отметил уровень и характер отношений между КНР и Россией."В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это", - подчеркнул Путин.Президент России прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь". Ранее он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
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60
новости, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, переговоры

Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль

09:53 18.10.2023 (обновлено: 10:10 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров отметили важность развития взаимоотношений и работу над достигнутыми ранее договорённостями. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Си Цзиньпина, между странами "неуклонно углубляется политическое взаимодоверие", поддерживается "плотное и эффективное стратегическое взаимодействие". А двусторонний товарооборот уже "вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США".
Глава КНР подчеркнул, что начиная с 2013 года было проведено 42 встречи. И лидеры двух стран за десять лет "провели, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу".
Президент России Владимир Путин в ответном слове также отметил уровень и характер отношений между КНР и Россией.
"В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это", - подчеркнул Путин.
Президент России прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь". Ранее он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
Вчера, 07:46
Визит Путина в Китай: на что стоит обратить вниманиеВо вторник, 17 октября, начался двухдневный визит президента Путина в Китай. В программе — участие в международном форуме "Один пояс — один путь", встреча с председателем Си, а также переговоры ещё с четырьмя лидерами — президентами Вьетнама, Монголии и Лаоса, а также премьерами Венгрии и Таиланда
 
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