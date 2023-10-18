https://ukraina.ru/20231018/1050283852.html

Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль

Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль - 18.10.2023 Украина.ру

Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров отметили важность развития взаимоотношений и работу над достигнутыми ранее договорённостями. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Кремля.

2023-10-18T09:53

2023-10-18T09:53

2023-10-18T10:10

новости

россия

владимир путин

китай

си цзиньпин

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050284500_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3c7a23f0e02cf63790ece937ddc80d59.jpg

По словам Си Цзиньпина, между странами "неуклонно углубляется политическое взаимодоверие", поддерживается "плотное и эффективное стратегическое взаимодействие". А двусторонний товарооборот уже "вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США".Глава КНР подчеркнул, что начиная с 2013 года было проведено 42 встречи. И лидеры двух стран за десять лет "провели, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу".Президент России Владимир Путин в ответном слове также отметил уровень и характер отношений между КНР и Россией."В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это", - подчеркнул Путин.Президент России прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь". Ранее он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.

https://ukraina.ru/20231018/1050251787.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры