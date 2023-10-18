https://ukraina.ru/20231018/1050283852.html
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль - 18.10.2023 Украина.ру
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров отметили важность развития взаимоотношений и работу над достигнутыми ранее договорённостями. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Кремля.
2023-10-18T09:53
2023-10-18T09:53
2023-10-18T10:10
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По словам Си Цзиньпина, между странами "неуклонно углубляется политическое взаимодоверие", поддерживается "плотное и эффективное стратегическое взаимодействие". А двусторонний товарооборот уже "вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США".Глава КНР подчеркнул, что начиная с 2013 года было проведено 42 встречи. И лидеры двух стран за десять лет "провели, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу".Президент России Владимир Путин в ответном слове также отметил уровень и характер отношений между КНР и Россией."В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это", - подчеркнул Путин.Президент России прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь". Ранее он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
https://ukraina.ru/20231018/1050251787.html
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новости, россия, владимир путин, китай, си цзиньпин, переговоры
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, переговоры
Путин и Си Цзиньпин подтвердили нацеленность на тесное сотрудничество - Кремль
09:53 18.10.2023 (обновлено: 10:10 18.10.2023)
Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров отметили важность развития взаимоотношений и работу над достигнутыми ранее договорённостями. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Кремля.
По словам Си Цзиньпина, между странами "неуклонно углубляется политическое взаимодоверие", поддерживается "плотное и эффективное стратегическое взаимодействие". А двусторонний товарооборот уже "вышел на исторические рекорды и приближается к намеченной нами цели в 200 миллиардов долларов США".
Глава КНР подчеркнул, что начиная с 2013 года было проведено 42 встречи. И лидеры двух стран за десять лет "провели, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу".
Президент России Владимир Путин в ответном слове также отметил уровень и характер отношений между КНР и Россией.
"В нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация, что мы и делаем, и сегодня мы это всё тоже обсудим – все, в том числе наши двусторонние отношения, прежде всего это", - подчеркнул Путин.
Президент России прибыл в Китай 17 октября по приглашению Си Цзиньпина для участия в форуме "Один пояс - один путь". Ранее он уже выступил на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.