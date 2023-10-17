https://ukraina.ru/20231017/1050264442.html
На Украине мужчина дал пощечину полицейскому, суд его простил "за донат на ВСУ"
На Украине мужчина дал пощечину полицейскому, суд его простил "за донат на ВСУ" - 17.10.2023 Украина.ру
На Украине мужчина дал пощечину полицейскому, суд его простил "за донат на ВСУ"
В Ровенской области на Украине мужчину освободили от наказания за пощечину полицейскому, так как он переводил деньги на ВСУ, сообщили 17 октября журналисты "Varta1" со ссылкой на Ровенской апелляционный суд
2023-10-17T15:15
2023-10-17T15:15
2023-10-17T15:15
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всу
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Взнос на украинскую армию сочли как смягчающее обстоятельство, пишет издание.Конфликт между обвиняемым и сотрудником правоохранительных органов произошёл ещё в феврале 2020 года. Во время вечерней беседы обвиняемый ударил сотрудника полиции ладонью в лицо.В мае 2023 года местный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Обвиняемый, в свою очередь, обжаловал свой приговор в Ровенском апелляционном суде. Мужчина попросить изменить назначенное наказание и назначить испытательный срок на один год.Суд учёл, что обвиняемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности и в добровольном порядке возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб, признал вину, раскаялся и извинился перед работником полиции.Также обвиняемый добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 тысяч гривен (80 тысяч рублей), пишет издание.Учитывая все обстоятельства, суд освободил обвиняемого от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год.
https://ukraina.ru/20231016/1050217749.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ровенская область, полиция, обвинения, всу, суд
Новости, Украина, Ровенская область, полиция, обвинения, ВСУ, Суд
На Украине мужчина дал пощечину полицейскому, суд его простил "за донат на ВСУ"
В Ровенской области на Украине мужчину освободили от наказания за пощечину полицейскому, так как он переводил деньги на ВСУ, сообщили 17 октября журналисты "Varta1" со ссылкой на Ровенской апелляционный суд
Взнос на украинскую армию сочли как смягчающее обстоятельство, пишет издание.
Конфликт между обвиняемым и сотрудником правоохранительных органов произошёл ещё в феврале 2020 года. Во время вечерней беседы обвиняемый ударил сотрудника полиции ладонью в лицо.
В мае 2023 года местный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы. Обвиняемый, в свою очередь, обжаловал свой приговор в Ровенском апелляционном суде. Мужчина попросить изменить назначенное наказание и назначить испытательный срок на один год.
Суд учёл, что обвиняемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности и в добровольном порядке возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб, признал вину, раскаялся и извинился перед работником полиции.
Также обвиняемый добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 тысяч гривен (80 тысяч рублей), пишет издание.
Учитывая все обстоятельства, суд освободил обвиняемого от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком один год.