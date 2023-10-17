На Украине мужчина дал пощечину полицейскому, суд его простил "за донат на ВСУ"

"Пошёл служить в ВСУ": Одесский пенсионер застрелил внука и сказал всем, что того мобилизовали

В селе Нерубайское Одесской области дед застрелил своего внука и закопал тело во дворе, сообщили 16 октября журналисты "Страна.ua" со ссылкой на Национальную полицию